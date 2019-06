Mercados reaccionan a Macri-Pichetto: cae riesgo país, el dólar bajó fuerte y suben los ADR

En línea con esta baja, el precio del dólar futuro que se negocia para fines de año muestra una baja de más de 4%, pues se cierra a $57,50

El mercado cambiario cotizó con una fuerte baja "el día después" del anuncio de la fórmula Macri-Pichetto, mientras que la bolsa subía, al igual que los ADR que cotizan en Wall Street, mientras que el riesgo país también experimentaba una tendencia a la baja. En el segmento minorista, el dólar cerró a $44,88, lo que significa $1,06 menos que el martes.

En el rubro mayorista la divisa estadounidense cerró a $43,47 para la compra y $43,67, para la venta, un peso tres centavos debajo del final de ayer.

Sobre este punto en particular, el analista Gustavo Quintana destacó que hubo un "cambio de tendencia que profundizó la caída del tipo de cambio en el segmento mayorista, llevándolo a niveles que no se repetían desde el 24 de abril pasado".

"Una mejora en las expectativas alentaron desarme de posiciones e ingresos desde el exterior con un empuje que no tuvo resistencia del lado de la demanda genuina", indicó Quintana.

Cabe consignar que con esta corrección, el peso argentino es en la rueda de este miércoles el que muestra el mejor recorrido frente al resto de las monedas emergentes.

En cuanto a lo que sucede en el mercado minorista, es decir en la City porteña, el precio de la divisa cerró en los $44,88, frente a los $45,94 del cierre anterior, según el habitual relevamiento que realiza iProfesional entre las principales entidades que operan en la misma. El detalle es el siguiente:

- Galicia: $45,40

- Nación: $44,70

- ICBC: $45,10

- BBVA: $44,84

- Supervielle: $44,70

- Santander Río: $45,10

Por el lado del blue, en las cuevas del microcentro porteño el precio de venta es de $45,10

El Banco Central convalidó este miércoles una baja de tasas de las Leliq de 91 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 67,977% para un total adjudicado de $212.503 millones.



A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $22,6 millones. En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a nueve días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 68,158%, con un monto adjudicado de $107.645 millones.

En la segunda subasta de Letras de Liquidez a nueve días de plazo realizada en la jornada por el BCRA, el monto adjudicado fue de $104.858 millones a una tasa promedio de corte de 67,792%, siendo la tasa máxima adjudicada de 68,0980% y la mínima adjudicada 66,490%.

En cuanto a los contratos de futuros que se negocian en el Rofex de Rosario, los que tienen vencimiento a fines de diciembre lo hacen a $57.50, lo cual implica una baja del 4 por ciciento frente al precio pactado el martes.

Por su parte, el riesgo país vuelve a caer levemente hasta los 844 puntos básicos, mientras que en Wall Street los ADRs y acciones de compañías argentinas vuelven a mostrar en algunos casos fuertes subas, como en el caso de Central Puerto, que avanza 8,9%, TGS, con el 8,8% y Francés, que gana el 8,1 por ciento.

En tanto, la bolsa porteña se dispara otro 6,3% y supera por primera vez los 40.000 puntos. El índice bursátil S&P Merval trepaba al récord de 40.750,82 unidades, contra su tope previo de 38.322,04 puntos al cierre de la víspera.

¿Por qué el precio cae hoy y no ayer?

Dado que el anuncio se produjo luego del cierre del mercado, todos los analistas coincidían en afirmar que para hoy era esperable que se produjera dicha corrección, teniendo en cuenta lo sucedido en los mercados de renta fija y variable, que sí estaban abiertos cuando se conoció la noticia, ya que en ellos la respuesta fue categórica: volaron los bonos y las acciones.

En tal sentido, el otro indicador clave para la economía argentina, el riesgo país, que es elaborado por el JP Morgan y que mide el costo de financiamiento para el Gobierno, tuvo una performance muy positiva: cedió 9% para quedar el martes en los 849 puntos básicos, a partir de la recuperación del precio de los bonos de casi 4 dólares.

Para este indicador fue la mayor caída diaria desde que se arregló con holdouts. De esta manera, vuelve a niveles de mediados de abril de este año. En el mes ya recorta 14%, pero en el año sigue 4,30% arriba.

"Es una decisión out of the box. El peronismo lógico está con Macri. Y eso debería ayudar con la maquinaria política para generar una buena dinámica en las elecciones", explicó a iProfesional Alberto Bernal, jefe de estrategia de XP Investments desde Nueva York.



Para el especialista, el Credit Default Swap (CDS) de la Argentina a cinco años, que se desplomó más de 7% y está en torno a los 1.000 puntos, debería volver a estar alrededor de las 800 unidades.