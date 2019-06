Portazo de Paolo Rocca a la Bolsa: quiere retirar de cotización a Tenaris y se enciende la polémica

La compañía avisó que hará una asamblea para decidir si continúan sus acciones operando en la Argentina. ¿Cómo será el proceso?

Tenaris, el buque insignia de Techint comandado por Paolo Rocca, dio a conocer ayer en el mercado sus serias intenciones de deslistar los papeles que cotizan en el mercado local.

Las acciones de Tenaris, que si bien ahora ya no mueve tanto dinero como antes en el mercado, son un símbolo: siempre fue la empresa "argentina" más internacional y de referencia para los operadores. Si bien está anotada en Luxemburgo, era considerada para compañía más relevante de la plaza local.

Ahora, el intento de la compañía es dar un portaza de la Bolsa porteña. En un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), dicen: "Su consejo de administración ha resuelto convocar a una asamblea general de accionistas para tratar, y de considerarlo adecuado, aprobar el retiro del régimen de oferta pública y la cancelación de la cotización de las acciones de Tenaris del mercado de valores de Buenos Aires, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de un proceso voluntario de retiro del régimen de oferta pública en Argentina con base en el artículo 32, inciso c), Sección VIII, Capítulo II del Título III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que permite a la Sociedad el retiro de la cotización en BYMA sin necesidad de efectuar una oferta pública de adquisición".

Y la empresa agrega que "si se aprueba el retiro del régimen de oferta pública y la cancelación de la cotización en BYMA, los accionistas cuya tenencia accionaria es mantenida a través del depositario y custodio global para el mercado de valores argentino, Caja de Valores S.A tendrán las siguientes opciones":

Te puede interesar Sólo tres bancos tienen plazos fijos con tasas en línea con la inflación

-Vender dichas acciones en otros mercados de valores en los que las acciones o ADSs de Tenaris continúen cotizando con base en una facilidad de venta que pondrá a disposición la Sociedad y que se encontrará disponible durante un período de doce meses (la "Facilidad de Venta");

(2) transferir aquellas acciones desde Caja de Valores a uno de los sistemas de clearing de los otros mercados de valores en los que las acciones o los ADS de Tenaris continúen cotizando, para cuyo propósito Tenaris pondrá a disposición durante un período de doce meses una facilidad (la "Facilidad de Migración") para asistir a los accionistas tenedores de acciones a través de Caja en la conversión de tales acciones en ADS cotizables en el NYSE;

(3) mantener a través de Caja de Valores acciones sin cotización pública en un mercado en Argentina (quedando a cargo del accionista la transferencia de las acciones a otro mercado, una vez finalizada la vigencia de la Facilidad de Migración); o

(4) exclusivamente para aquellos accionistas que al 11 de junio de 2019 mantienen su tenencia accionaria a través de Caja de Valores, y que voten en contra del retiro del régimen de oferta pública y cancelación de la cotización propuestos o no asistan a la Asamblea General de Accionistas, ejercitar el derecho de receso previsto en el artículo 22 del estatuto de la Sociedad, para que la Sociedad recompre aquellas acciones a un valor equivalente al promedio del precio de cierre de venta en pesos por acción informado por BYMA en el período de noventa días inmediato anterior a la fecha de la Asamblea General de Accionistas (el "Derecho de Receso").

Te puede interesar Mercados reaccionan a Macri-Pichetto: cae riesgo país, el dólar bajó fuerte y suben los ADR

Los accionistas que al 11 de junio de 2019 mantienen su tenencia accionaria a través de Caja de Valores y que voten a favor de la propuesta para el retiro del régimen de oferta pública y cancelación de la cotización, y los tenedores de acciones o de ADS cuya tenencia se mantenga a través de sistemas de compensación de cualquier otro mercado de valores, no podrán ejercer el Derecho de Receso.

La recompra de aquellas acciones que sean objeto del ejercicio del Derecho de Receso se efectuará al término de un plazo de 180 días posteriores a la fecha en la que tenga lugar la Asamblea General de Accionistas.

El precio de recompra de aquellas acciones se pagará en pesos, y la Sociedad no tendrá que abonar interés o concepto adicional alguno con relación al mismo. El Derecho de Receso es intransferible. Las personas que el 11 de junio de 2019 o con posterioridad a esa fecha adquieran

acciones de la Sociedad a través de Caja de Valores, o transfieran a Caja acciones de la Sociedad desde un sistema de compensación de cualquier otro mercado de valores, no podrán reclamar ni ejercer Derecho de Receso alguno con relación a aquellas acciones.

Asimismo, caducará el derecho a reclamar o ejercer el Derecho de Receso respecto de acciones cuya tenencia se mantenga a través de Caja de Valores, cuando el 11 de junio de 2019 o con posterioridad a esa fecha dichas acciones sean vendidas o de cualquier otra forma enajenadas, o sean transferidas a un sistema de compensación de cualquier otro mercado de valores.

Te puede interesar La ayuda menos pensada: cómo el "recalculando" de la Fed dará oxígeno a la campaña de Macri

Reacción del mercado

Tenaris, proveedor global líder de tubos de acero y servicios relacionados para la industria energética mundial así como para otras aplicaciones industriales, era el papel estrella para los inversores que hacían el "contado con liquidación". Al cotizar en Buenos Aires y en Nueva York, los ahorristas compraban los papeles en forma local y luego vendían los mismos en el exterior para fugar capitales y mantenerlos fuera del país.

Al ser una empresa que opera en forma más fluida en el exterior que en la Bolsa local, o sea es muy líquida, se convirtió en el canal principal de los inversores que buscan refugio.

"Sería una gran pérdida para nuestro mercado y el objetivo de la diversificación si se aprueba", dijo Diego Martínez Burzaco, estratega de MB Inversiones.

"Chau Tenaris, parece. Si finalmente se va del mercado local, habrá que comprarla afuera y pagar renta financiera", agregó Fausto Spotorno, economista de OJF.

En términos de capitlización bursátil, o sea el valor de las acciones que cotizan en el mercado, ya Tenaris no era la número uno. En el podio está MercadoLibre con un valor de u$s28.700 millones, seguida de la compañía de Paolo Rocco con u$s16.500 millones e YPF con solo u$s5.800 millones.

"El tema de los cuadernos, donde quedó muy golpeado Rocca, debe haber influido. Además el volumen de Tenaris lo hace mayormente afuera y acá operaba poca para el tamaño de la empresa. Además, están muy fuertes en México y EEUU y acá con 'los cuadernos' hace que cotizar acá sea incómodo", conjeturaba un experimentado broker de la City.