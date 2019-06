Cinco razones por las que Wall Street calienta los motores con Argentina

Las elecciones siguen siendo un desafío a la hora de invertir. Sin embargo, los principales fondos de Wall Street creen que el riesgo electoral disminuyó

La convocatoria a las urnas que se realizará en octubre ya no asusta a los inversores. Así resulta de un informe de Mills Capital Group, donde confirman que esta "todo listo para irse largo con el país".

En este escenario, preparan los motores para invertir en Argentina, mencionó el reporte.

Las cinco razones que justifican la decisión son las siguientes:

Te puede interesar Una mujer disputara la presidencia del consejo profesional de ciencias económicas de la caba

1 – En las últimas semanas se sucedieron las visitas de managers de fondos de inversión extranjeros a la Argentina y de funcionarios, o potenciales funcionarios, a Nueva York. Los inversores se acercan para tratar de dilucidar qué le depara el futuro al país, los asesores de candidatos para contar el país que tienen en mente.

De charlas con los participantes, se supo que las actitudes respecto de los activos argentinos se suavizan: la polarización política ya no es tal, o al menos no es tan imprevisible como temieron en un principio.



2 – El principal enemigo de las inversiones es la incertidumbre. Las malas noticias no afectan a los ahorros, si por ejemplo supieran de antemano que la inflación se va a disparar, invertirían en fondos que ajusten por precios.

Por eso, en lo que hace a las elecciones de octubre para fondos extranjeros no hay mayor diferencia en que gane un candidato amado u odiado. Lo importante es qué tan previsible es.



3 – En ese sentido, en las últimas semanas fondos como Blackrock, Templeton y Ashmore recibieron visitas de asesores de distintos candidatos. Una encabezada por el intendente kirchnerista de Merlo, Gustavo Menéndez, trascendió en la prensa. Pero no fue la única.



4 – Los fondos que se juntaron con los visitantes argentinos se llevaron una muy buena sensación. La fórmula Fernández-Fernández, aunque lejos de ser una garantía, es un movimiento de uno de los polos políticos hacia el centro.

El mensaje de los colaboradores de la fórmula opositora es que, con un acuerdo del FMI en marcha, romper acuerdos no sería negocio. La posibilidad, nunca descartada, de una reelección del oficialismo tampoco rompe con ese escenario.



5 – De pronto, las elecciones que sin dudas resultan tan importantes para los argentinos no parecen cambiar tanto la vida de quienes invierten en bonos soberanos y acciones el país.