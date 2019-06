La "deuda oculta" que dejó el kirchnerismo supera los u$s50.000 millones

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar el pedido de Argentina de tratar en los tribunales locales la demanda contra el país por la expropiación de la petrolera YPF durante el kirchnerismo y confirmar que la causa quedará bajo la jurisdicción de la Justicia de Nueva York, donde se perdió el juicio de los holdouts, genera preocupación.

La factura final del juicio que el fondo Burford Capital compró a la familia Eskenazi, puede ascender a la friolera de 3.000 millones de dólares. Con pocas reservas netas en el Banco Central y mercados voluntarios virtualmente cerrados a prestarle al gobierno de Mauricio Macri y, probablemente, al que gane las próximas elecciones, el número no es insignificante.

Tras la decisión del máximo tribunal de EE.UU. los funcionarios de Cambiemos salieron a criticar al exministro de Ecnomía de Cristina Kircher, Axel Kicillof, la cara visible y quien más defendió la nacionalización de la petrolera que estaba en manos de la española Repsol. El joven líder de La Cámpora hoy candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos fue uno de los estrategas y ejecutores de la decisión.

El economista y asesor en políticas públicas de la Jefatura de Gabinete, Federico González Rouco, aseguró que el caso YPF no es el único "pagaré" oculto que dejó la gestión kirchnerista.

Según sus cálculos, los llamados "pasivos contingentes" ascienden a más de 50.000 millones de dólares.

"Endeudaron mucho al país, solo que de manera diferente: subieron tanto el gasto que ni la soja a u$s600 ni la presión tributaria récord les alcanzaba. Aumentaron la deuda en u$s62.000 millones y le sacaron u$s145.000 millones al BCRA", explicó en su cuenta en Twitter.

Y agregó: "Pero la deuda no es solo lo que tenés que pagar sino lo que dejás de tener y vas a tener que reponer: como el stock de infraestructura, el stock ganadero y las reservas energéticas. Todo eso nos costó cerca de u$s79.000 millones".

Otra estrategia fue no reconocer deudas. Si no lo veo, no existe



No le reconocieron la deuda a los jubilados, obviaron el problema de los holdouts, dejaron juicios y deudas abiertas por mala praxis con CIADI, Aerolineas, YPF y Club de Paris. Otros 41.000 millones.