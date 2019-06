Estiman que el riesgo país se podría disparar a 2.000 puntos si Fernández gana las elecciones

Una influyente consultora privada realizó distintos escenarios en base quién puede ganar en octubre o noviembre. ¿A cuánto iría el dólar?

El escenario político de la Argentina quedó establecido entre dos fuerza (a priori) completamente distintas entre si que tendrán su primer round (y no será de estudio) el 11 de agosto con las PASO. Finalmente no habrá espacio por fuera de la grieta y debido a eso la elección se dirimirá entre el oficialismo y el kirchnerismo reciclado.

Si bien el resultado es incierto y habrá que esperar los próximos meses para ver qué decide la población, quienes ya votaron son los los inversores. El sufragio de quienes compran bonos de la Argentina es día a día: comprar o vender es una forma de subirle o bajarle el pulgar al país que viene.



¿Qué dice entonces el "voto" del mercado? Para intentar acercarse a ese escenario, los especialistas utilizan el nivel de riesgo país (el indicador que elabora el JP Morgan en base a los títulos públicos en dólares bajo ley Nueva York).



Actualmente el riesgo local es de aproximadamente 850 puntos. Según el cálculo de una de las consultoras económicas más renombradas de la City (incluso con amplia llegada a esferas políticas) ese valor del indicador estaría marcando una probabilidad implícita del 66% de que la fórmula Macri-Pichetto resultara ganadora en las elecciones.



Claro que eso está en línea con la sensación general del mercado: a pesar de todo, Macri aún es favorito para triunfar más seguramente en una segunda vuelta.



Pero la dinámica a partir de las PASO marcará la suerte para el riesgo país y el resto de las variables financieras clave (dólar y tasa de interés). Si del resultado del comicio del 11 de agosto el mercado entiende que crecen las chances electorales de oficialismo, el riesgo país bajaría a 550 puntos básicos desde ese momento hasta octubre-noviembre, según esta consultora.



En las charlas con sus clientes, grandes empresas todas, esta renombrada consultora dice que si existiera la sensación de que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se acercan post PASO a ocupar el sillón de Rivadavia, el riesgo se dispararía 65% desde el nivel actual y llegaría a los 1.400 puntos básicos.

Pero ese no sería el techo: en un escenario de inestabilidad y con el triunfo ya consumado de la dupla Fernández-Fernández, el riesgo país podría llegar a los 2.000 puntos por la mala reacción del mercado al hecho de que el Frente de Todos vuelve al poder.

Volatilidad cambiaria a la vista

En el escenario de tensión financiera, básicamente porque el mercado duda de la capacidad/voluntad de pago de la dupla Fernández, el dólar se iría a $70 a fin de año y las tasas al 95%, según consta en las simulaciones que reparten a clientes.



Ese nivel de riesgo es obviamente muy elevado pero en realidad no lo sería tanto en términos históricos: por ejemplo, cuando Argentina defaulteó la deuda estaba entre 5.000 y 6.000 puntos.



El derrotero del indicador que elabora el JP Morgan fue el siguiente: en 2016 -primer año completo de Macri en el poder- terminó en 455 puntos, luego en 2017 bajó aún más a 351 unidades y el año pasado finalizó en 814 puntos.



"El riesgo país involucrado en la fórmula de Frente de Todos es mucho mayor que el involucrado en la de Juntos por el Cambio. Las encuestas y el resultado de las PASO va a ir iterando este juego binomial que va a ser el que defina la necesidad de intervenir o no en el mercado cambiario con los costos asociados", dice el informe reservado.



Agrega que "evidentemente, el grado de incertidumbre política en términos de cómo evolucionan las encuestas y el resultado de las PASO será clave para la economía".



¿Y si el mercado se estuviera equivocando en su percepción aún benévola con el Gobierno acerca de quién resultará ganador? Por lo pronto, y según el paper de esta consultora referente entre bancos y empresas, si se tomaran las probabilidades de los candidatos según lo que se desprende de las encuestas, el riesgo país ya debería estar en 1.000 puntos básicos.



Esto es así porque según los sondeos, hay una más alta probabilidad de que la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se consagre triunfadora: un 52,9% contra 47% del oficialismo.



"Parados a hoy los precios de los bonos y de los Seguros de Default (CDS) siguen valuando un riesgo de default menor a la paridad que reflejan las encuestas", alerta.



"En la medida que la incertidumbre escale durante los meses electorales, y en caso de que el BCRA tenga que salir a vender dólares para detener una corrida y además suba tasas, el riesgo país se iría a niveles elevados", suelen decir en sus charlas con clientes.



Está claro el nerviosismo del mercado con la fórmula de Frente de Todos aún no está materalizado. Los pasos que estuvo dando el candidato presidencial por ese espacio es ambiguo en cuanto a lo que hará con la deuda (sea del FMI o de los acreedores privados).

El jueves incluso estuvo reunido con Alejandro Werner del Fondo y el emisario local del organismo para conocer de primera mano qué haría con la economía el candidato kirchnerista. "Fue una reunión productiva", dijeron escueto desde el Fondo.

El plan económico de "los Fernández" es aún desconocido para los mercados y sus chances electorales pondrán a prueba el humor de los inversores más tarde o más temprano.

Está claro que tampoco será una "luna de miel" si el que gana los comicios es Mauricio Macri. Los inversores respirarán hondo pero le pedirán resultados y varias reformas pendientes.

El riesgo país, incluso en ese escenario ideal para el mercado, tampoco tendría una compresión que lleva a la Argentina a niveles de países comparables que ostenan entre 250 puntos (Brasil) y 100 unidades (Perú).