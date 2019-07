El Banco Central reabsorberá pesos entre agosto y octubre a través de Leliq

La autoridad monetaria prepara diversas herramientas para hacer frente a la volatilidad que pueda generar la cercanía de las PASO

El Banco Central de Argentina saldrá a absorber mediante colocaciones de Leliq, entre agosto y octubre, pesos que haya emitido este mes, dijo el vicepresidente del organismo, Gustavo Cañonero.

La afirmación la realizó a economistas en una reunión que mantuvo el lunes por la tarde en la sede de la institución, según indicaron personas con conocimiento directo, señala Bloomberg.

La demanda de pesos aumenta en junio y julio, pero aún no se sabe en qué medida es estacional o permanente, por lo que se dará liquidez en julio. No obstante, Cañonero dijo que esos pesos luego se reabsorberán. También se supo que esa reducción no se realizará a través de suba de encajes.

Tal como se supo este lunes, debido a la mayor demanda por pesos que ocurre en julio, el BCRA entregará $45.000 millones a las entidades bancarias mediante la baja de encajes. Además, compró u$s800 millones del Tesoro.

Cañonero también explicó que no están definidas aún las metas monetarias de agosto y septiembre, y que habrá un nuevo comunicado del Copom para definir la de agosto.

El funcionario también dijo que el organismo busca sumar capacidad de intervención mediante la compra de futuros de dólar en el mercado, para estar preparado ante un aumento de la incertidumbre en agosto cuando se realicen las elecciones primarias (PASO).

Con el mismo objetivo se decidió dejar en un nivel alto el piso de la tasa de referencia en 58%.

Cañonero dijo que en junio se vio que la inflación núcleo y la general estuvieron en niveles similares, lo que indica una menor incidencia de tarifas en la evolución de los precios de la economía, señala Bloomberg.

En la reunión también estuvieron presentes Verónica Rappoport, vicepresidenta segunda del BCRA, y Mauro Alessandro, economista jefe del banco.