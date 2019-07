Pampa Energía colocó un bono por u$s300 millones pero el mercado le ofreció cuatro veces más

Pagó un rendimiento de 9,37% a 10 años de plazo. Es la segunda emisión de deuda luego de que la petrolera de bandera saliera la semana pasada

YPF fue la que inauguró el regreso de las empresas argentinas al mercado de deuda internacional la semana pasada cuando se hizo de u$s500 millones al 8,75% anual. Esa operación, más allá de haber sido muy exitosa, reabrió el mercado (o al menos una ventana) para otros emisores conocidos en la plaza.

Esta vez fue Pampa Energía quien también logró aprovechar el mejor clima global con los activos argentinos y colocar bonos afuera. La compañía emitió este martes una ON clase 3 en dólares a tasa fija por un valor nominal de u$s300 millones.

La novedad fue que el mercado hizo ofertas de compra por u$s1.312 millones, es decir por más de 4 veces respecto del valor nominal a ser emitido. El precio de emisión fue del 98,449% del valor nominal, a una tasa fija del 9,125% nominal anual, con un rendimiento del 9,375% y con vencimiento a los 10 años contados desde la fecha de emisión.



Pampa Energía tiene como objetivo la utilización de estos recursos para continuar invirtiendo fuertemente en sus proyectos de generación de última tecnología, en proyectos de energías renovables y desarrollo de sus reservas de gas y activos en Vaca Muerta.



Los bancos que lideraron la transacción fueron Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC. y Santander Investment Securities Inc. como compradores iniciales, y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. como colocadores locales.