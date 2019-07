Para Fausto Spotorno, "el dólar debería subir 25%"

El director del Centro de Estudios Económicos de Ferreres aseguró que el tipo de cambio está atrasado. Cuáles son los riesgo de una nueva devalaución

El director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados, Fausto Spotorno, analizó el mercado cambiario que el lunes vivió un rebote del dólar y sumó los 55 centavos que había perdido en las últimas semanas cerrando a 43,40 pesos.

Aseguró la divisa está atrasada y que "hoy el tipo de cambio debería subir entre un 20% y un 25% para cerrar completamente la brecha externa".

"Ello no significa que el tipo de cambio deba subir en esa magnitud, el dólar de equilibrio definido por el mercado incluye, no sólo información sobre la situación externa o la balanza de pagos, sino toda la información disponible, incluyendo expectativas", aclaró en Bank Magazine.

"No obstante, esto sí puede dar una idea de la magnitud del ajuste si el mercado altera significativamente su postura sobre argentina. Para poner estas cifras en contexto, la diferencia entre el tipo de cambio y la Paridad Teórica de Equilibrio en el 2017-2018 fluctuaba entre el 75 y el 85 por ciento", explicó.

"Lo más importante es que en principio el desequilibrio externo que experimentaba Argentina y que causó la crisis de balanza de pagos del 2018 hoy está bastante superado. Por un lado, calculamos que este año la balanza comercial terminará siendo superavitaria en más de u$s8.000 millones", calculó.

"Por otra parte, comienza a observarse que algunos precios internos que estaban fuertemente desbalanceados respecto al resto de la región, como los salarios, ya no lo están", señaló.

"Desde las cuentas externas no hay una razón para esperar una gran devaluación ni un salto del tipo de cambio aunque si pueda haber pequeños ajustes, dependiendo de cambios en el contexto internacional y modificaciones en el el ritmo de liquidación de cosecha", dijo y puso la lupa sobre los factores internos que pueden generar más crisis en la Argentina.

"El mayor riesgo entonces para el dólar no es tanto el atraso cambiario que pueda haber o factores vinculados al mercado externo, sino el riesgo que genera el contexto electoral y las dudas que se podrían generar en él programa monetario, la inflación o las Leliq", sostuvo.

"A diferencia del 2018 hoy las dudas sobre la sostenibilidad del déficit externo o el atraso cambiario no son de gran magnitud y ello implica que no debería verse un gran shock en el dólar por ese lado. El riesgo viene atado exclusivamente a la credibilidad del Estado argentino para sostener un programa económico en el futuro, sea por un cambio de Gobierno o porque el mercado desconfíe del éxito del programa monetario, lo cual hasta ahora no sucedió", concluyó.