Lagarde presentó su renuncia y le puso fecha a su salida del FMI

Christine Lagarde presentó formalmente este martes su renuncia al cargo como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual se hará efectiva a partir del 12 de septiembre.

Today I informed the #IMF Board that I will resign as Managing Director of the International Monetary Fund, effective September 12. It has been a privilege to serve our 189 member countries with the devoted staff of this institution. https://t.co/WLso6ydrTE