El FMI respaldó las nuevas medidas monetarias del Banco Central

El vocero principal del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, afirmó este lunes que el organismo "apoya los ajustes técnicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a su marco monetario que fueron anunciados hoy".

El funcionario del FMI se refirió a la decisión del Comité de Política Monetaria (Copom), que esta mañana dispuso adaptar a un plazo bimestral la evaluación del cumplimiento de la base monetaria durante julio-agosto, y mantener en 58% la tasa de las Leliq (Letras de Liquidez).

Rice manifestó el respaldo del Fondo a las medidas en una comunicación que transmitió a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Estos cambios -señaló el vocero del FMI- garantizarán que la política monetaria se mantenga orientada a asegurar un camino continuo de disminución de la inflación y un buen funcionamiento del sistema financiero".

