Dólar, deuda y elecciones: cuál fue el mensaje que dejó el equipo económico a los inversores del exterior

Delegaciones de bancos de Wall Street estuvieron en Buenos Aires para saber de primera mano cómo está la Argentina a dos semanas de las PASO

El interés que suscita la elección primaria del próximo 11 de agosto, un resultado que será clave para los mercados, hizo que durante la semana pasada hubiera un verdadero desfile de inversores del exterior en Buenos Aires. La consigna era clara: conocer de primera mano cuál será la estrategia del oficialismo para transitar las elecciones y los efectos en la economía y el dólar.



Los financistas mantuvieron reuniones con funcionarios de Hacienda, el Banco Central y analistas políticos. En esos cóncalves los inversores reconfirmaron, según pudo saber iProfesional, que las chances electorales de Mauricio Macri son altas (paridad en las PASO y en primera vuelta); y que en caso de una mayor incertidumbre el BCRA tiene poder de fuego para amortiguar el impacto de un resultado negativo para el oficialismo.



De todas formas, los mismos funcionarios del Gobierno se mostraron cautos ante los fondos de inversión. "No hubo triunfalismo ni mucho menos. Tan sólo dicen que son competitivos y creen que la estabilidad del tipo de cambio y cierto repunte de la economía puede jugarles a favor. Pero claramente la competencia está ajustada", indicó uno de los participantes de esas reuniones.



Concretamente, hubo dos comitivas que captaron la atención durante la semana pasada. Una fue la de Credit Suisse, que plasmó en un extenso paper lo que ocurrido en estas reuniones; y el otro corrió por cuenta de XP Investments, que realizó una conferencia sobre Argentina en el Park Hyatt.



El banco suizo destacó que si bien la economía pareciera que está gradualmente recuperándose y la inflación tiende a bajar, el descontento con el Gobierno pondrá el riesgo el resultado de las PASO.



"Sin embargo, en nuestras charlas con analistas políticos y encuestadores se sugiere que la intención de voto para Macri y Fernández en las PASO, primera vuelta y un balotaje, están muy ajustadas. La recuperación de la imagen de Macri e intención de voto estuvo creciendo entre 6 y 10 puntos según las distintas encuestas", destacó Credit Suisse.



El foco para los inversores que estuvieron desfilando por pasillos oficiales fue el dólar. Funcionarios del Banco Central le dijeron a la delegación del banco suizo que si bien son conscientes de los riesgos a una mayor dolarización que trae el proceso electoral, "la política monetaria se mantendrá muy dura hasta al menos el final de las elecciones (octubre o noviembre)".



Los emisarios de Guido Sandleris, tal como hicieron en público anteriormente, llevaron tranquilidad a los inversores: reafirmaron que los individuos y las empresas ya se venían dolarizando muchos en el pasado, por lo cual el margen para presionar al dólar por la demanda es inferior.

Además, que por el apretón monetario y las tasas, varios de ellos están vendiendo dólares para hacer frente a pagos en pesos. Y por el lado de la oferta, el BCRA enfatizó que habrá u$s16.000 millones disponibles en el segundo semestre que debería contrarrestar la demanda dolarizadora.



"El Banco Central parece cómodo con el poder de fuego que tiene para intervenir en el mercado y así limitar la volatilidad del tipo de cambio", afirma Credit Suisse.



"Los funcionarios del Central ven a la inflación desacelerando pero reconocen que en los próximos meses el menor crecimiento será más gradual que el que se vio en abril-junio", comenta la entidad. Y remarca que el Central estima una inflación del 2% para cuando se lleven a cabo las elecciones de octubre.



Donde también el elenco oficial desplegó su poder de convencimiento ante los representantes de los fondos fue en un exclusivo evento realizado por XP Investments.

Fue una jornada repleta de oradores en el Park Hyatt: por la troup oficial desfilaron Luciano Laspina (el titular del comité de Prespuesto), Hernán Lacunza (el ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires), Santiago Bausili (el número uno de Finanzas) y Gustavo Cañonero (el vice presidente del BCRA).



Entre los puntos destacados que dejaron los emisarios del Gobierno en esta conferencia repleta de inversores se encuentran:



-Bausili volvió a reafirmar que la deuda es manejable y se mostró optimista con respecto el roll over de los vencimientos de las Letras. Incluso, deslizó que no dirán más cuál es el nivel óptimo de renovación de los vencimientos. "Eso quedará a criterio de ustedes, los inversores", adelantó. En el programa financiero actual Finanzas asume un roll over del 60% de sus Letes.



-Cañonero fue otro de los oradores más esperados por el público. El economista se mostró cauteloso con respecto al desenlace electoral y el impacto en el tipo de cambio. Pero destacó que los portafolios de los argentinos ya están muy dolarizados y que por eso el peso debería estar más contenido a pesar de la incertidumbre electoral.



"En general, hubo un mensaje de prudencia hacia los inversores. El tono de las exposiciones fue muy sobrio, un discurso humilde y la arenga de que van a seguir trabajando para terminar de estabilizar la economía", reflexionó uno de los asistentes.