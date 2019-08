Efecto Trump sobre el dólar: lo que parecía buena noticia ahora es un dolor de cabeza para Macri

El mercado cambiario local inicia agosto bajo presión, tanto por factores internos, en especial de índole política ante la proximidad de las PASO, como externos. En este caso el punto pasa por la decisión adoptada ayer por la Reserva Federal de los Estados Unidos de reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos.

Si bien los analistas y operadores apostaban a una reducción de esta magnitud, la inquietud surge a partir del mismo comunicado del organismo, pues éste fue menos negativo de lo que se esperaba y ello no fue bien recibido. El motivo es sencillo: se dio a entender que la FED no tiene una intención en firme de reducir aún más las tasas de interés a menos que sea muy necesario.

Es por ello que el mercado reaccionó con decepción, con un dólar que avanza contra el resto de las monedas, y también adoptó la misma actitud el propio Donald Trump, quien manifestó estar "enfadado" porque, en su opinión, el mercado quería una señal de que estaba en marcha un "prolongado y agresivo ciclo de recorte".

A través de su cuenta de Twitter, Trump afirmó: "Lo que el mercado quería escuchar de Jay Powell y la Reserva Federal era que este era el comienzo de un ciclo de reducción de tasas prolongado y agresivo que mantendría el ritmo de China, la Unión Europea y otros países del mundo".

Y para ser más contundente, agregó: "Como de costumbre, Powell nos decepcionó, pero al menos está terminando el ajuste cuantitativo, que no debería haber comenzado en primer lugar, sin inflación. ¡Estamos ganando de todos modos, pero ciertamente no estoy recibiendo mucha ayuda de la Reserva Federal!".

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn’t have started in the first place - no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve!