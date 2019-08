El Central celebra la tregua en los mercados, pero apuesta a tasas altas para contener al dólar

El organismo monetario volvió a aplicar una fuerte suba en el rendimiento de las Leliqs para retirar pesos del mercado y además quitarle atractivo al dólar

La ola de ventas en los mercados del mundo se tomó una tregua y en el Banco Central respiraron con alivio. A tres ruedas de las PASO, el dólar recortó parte de la fuerte suba del lunes, los bonos experimentaron cierto repunte y el riesgo país cedió algunos escalones, producto de un "cese el fuego" en la batalla comercial de China y Estados Unidos.

En la mesa del BCRA, de todos modos, convalidaron una fuerte suba en la tasa de interés no sólo para cumplir con su ajuste monetario sino además para quitarle atractivo al dólar, que tras un recorte de 20 centavos quedó a $46,48.

En concreto, en la primera subasta de Leliqs del día pagó una tasa promedio de 61,98% anual y más tarde, en la segunda licitación, la cortó en 62,608%. De ese modo, el promedio del día, que es la de política monetaria, quedó en 62,28%, 60 puntos básicos por encima del promedio del lunes, (que había sido de 61,59%) y 127 puntos más alta que el día viernes.

La suba del martes le sirvió para reducir $2.219 millones el stock de letras, después de dos días seguidos en los que, pese a convalidar un mayor rendimiento, liberó al mercado cerca de $39.000 millones.

"Lo veo como algo transitorio. No porque vengan mal los datos de inflación sino porque es parte de la política monetaria, y tratan, en lo posible, de subir un poco la tasa para contrarrestar el atractivo del dólar", sostiene Leonardo Svirsky, a cargo de la mesa de operaciones de Bull Market.

El trader, sin embargo, no ve que la tasa vaya a subir en gran magnitud en los próximos días aunque sí ya la ve en niveles elevados. "Quedan tres días antes de las PASO. Creo que si el resultado es medianamente bueno no tendrían que seguir subiendola mucho", agregó.

Un contexto estable

La tregua en la batalla comercial vino de la mano de China, después de que avalara una leve apreciación del yuan, a pesar de que el Tesoro de EE.UU. lo haya catalogado como manipulador de monedas.

La mejora de 0,52% que experimentó el peso en la city porteña se dio en sintonía con el movimiento de las monedas de la región: en Brasil, el real ganó 0,46%; el peso colombiano se apreció 0,84% y el peso chileno recuperó 0,67%.

Para Santiago López Alfaro, socio y director de Delphos Investment, la tasa es hoy una de las principales herramientas con las que el BCRA está conteniendo al dólar, junto con la operatoria en el mercado de futuros. "La suben porque no operan en el mercado spot (contado) de dólar. Sigue habiendo presión y sigue habiendo dolarización", destaca quien desde 2009 a 2015 timoneó el Fondo de Garantía de sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Te puede interesar Preparándose para lo peor: el BCRA asegura que intervendrá para que en el mercado del dólar no haya sobresaltos

"El BCRA dijo que pueden vender reservas pero no creo que hagan nada de eso. Operan todo a futuros y con tasas; aspiran más pesos y elevan el tipo de interés", acota López Alfaro. Para las próximas ruedas, el economista cree que como mínimo la tasa se va a mantener en estos niveles y podría seguir escalando si se mantiene la presión en los mercados externos.

Con la suba de ayer la tasa de las Leliqs volvió a niveles de fin de julio, un movimiento que también se traslada al resto de los activos en pesos, como las Lecaps, que este martes rendían el 55% anual en el tramo más corto y acumulaban un alza de 3 puntos en un par de ruedas.

"El Central sube la tasa para que ir al dólar sea cada vez menos atractivo. Necesita reducir todo lo que pueda cualquier demanda que pueda haber previo a las PASO", comenta el jefe de la mesa de dinero de un banco local. Además, agrega, vuelve a sacar pesos del mercado y de manera indirecta reduce el potencial dolarizador del sistema.

El volumen operado en los mercados no fue tan elevado, lo que muestra que si bien hay presión sobre la divisa, no hay ola de ventas masivas en activos locales ni un fuerte refugio en el dólar. "Los inversores de afuera que se quisieron dolarizar ya lo hicieron. Y los inversores institucionales locales están yendo más que nada a plazo fijo. No veo mucho movimiento de cartera", acota Svirsky.

En el Mercado Abierto Electrónico, por donde compran y venden dólares, los grandes jugadores se operaron u$s730 millones, 2% menos de lo que negociado el lunes. En el mercado de futuros MatbaRofex, por donde interviene el BCRA, se pactaron contratos por u$s1.017 millones, un 13,7% por debajo de la rueda previa.

Te puede interesar A Sandleris le llegó la hora de actuar: el BCRA preparó un arsenal para enfrentar una emergencia con el dólar antes de las PASO

"Durante la jornada, el BCRA continuó con intervenciones marcando los precios máximos a ser operados en los distintos plazos, en especial fin de mes y septiembre", comenta Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios en su informe diario.

Los dólares del Tesoro

Algo que llamó la atención en las mesas fue que tanto el lunes como este martes, el Tesoro no logró vender sus u$60 millones diarios en las dos subastas que tenía pautadas cada día (las anuncia al comienzo de la rueda) y tuvo que recurrir a un tercer llamado a licitación para ofrecer el remanente.

"Siempre hace una licitación por u$s30 millones a las 12 y otra 14.45, pero se ve que en la segunda subasta, tanto hoy (por el martes) como el lunes no le tomaron todo", señala el jefe de la mesa de operaciones de Bull Market. Así, el martes vendió u$s11 millones en la tercera subasta y el lunes el remanente había sido de u$s9 millones.

"Los bancos no compraban todo lo que le ofrecían esperando una baja del valor de la divisa", acota Izzo. Por ejemplo, agrega, el martes vendió 30 millones de dólares a $45,3930; después, a las 14,45 vendió otros u$s19 millones a $45,3736 y, en la tercera subasta por los u$s11 millones faltantes, tuvo que bajar el precio a $45,3000.

Quedan tres ruedas antes de las PASO y el Central seguirá apelando a la tasa y a sus operaciones en el dólar futuro para desactivar cualquier intento de suba brusca. Como explica Svrisky, el contexto externo será el principal driver para el mercado, con la batalla entre China y EE.UU. en el centro de la escena.

El ruido político puede generar algún tipo de cobertura pero las encuestas ya no tendrán fuerza para mover los flujos. El mercado ya asume que el Gobierno puede perder por uno o dos puntos respecto a la fórmula Fernández-Fernández y cualquier otro resultado, para un lado o para el otro, tendrá un impacto en los precios el mismo lunes 12 de agosto.

"Nosotros seguimos recomendando estar muy cautelosos. Es un evento totalmente binario, muy difícil de medir y muy inducido por un modo de encuestas que, en mi opinión, no reflejan la realidad", destaca López Alfaro. "Creemos que lo mejor es mirarla de afuera. Si sale bien para el mercado -o que gane Juntos por el Cambio o que pierda por menos de uno- hay tiempo para entrar", acota el economista.