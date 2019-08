La corrida se llevó u$s 2.000 millones de reservas y advierten que el ritmo es insostenible

Economistas advirtieron que en caso de no frenar la estampida del dólar, en una semana se irían más de u$s $3.000 millones sin frenar el dólar

La corrida cambiaria y se llevó el miércoles u$s 810 millones de las reservas y sólo tres días el país perdió u$s 2.078 millones. Las ventas de divisas del Banco Central, sumadas a la fuga, mellaron las arcas públicas a un ritmo que los analistas consideran insostenible y, para peor, no lograron contener al dólar, que se disparó 34,2% hasta el récord de $63.

En ese contexto, economistas advierten que la entidad que conduce Guido Sandleris persigue de atrás a un tipo de cambio que se escapa.

El 16 de julio, el Fondo Monetario Internacional depositó en el BCRA US$5.382 millones correspondientes al último desembolso y las reservas llegaron a US$68.739 millones.

En menos de un mes, se perdió el 84% de esos dólares entre fuga, pagos de deuda e intervenciones cambiarias. Y casi el 40% se fue los tres días de la actual corrida, que se desató tras las PASO en un contexto de gran debilidad política del Gobierno y fragilidad económica. Hoy la cantidad de dólares que hay en el Central es 64.232 millones. Si se sostuviera la caída del miércoles, a fin de año se agotarían las divisas de la autoridad monetaria

En la víspera, la autoridad monetaria subastó u$s 308 millones para intentar moderar un salto cambiario que igual superó el 8% diario. Pero la caída de las reservas fue de u$s 810 millones ya que, además, se fueron divisas por el retiro de depósitos de los bancos, la fuga. Aunque el detalle no se conoce porque el BCRA dejó de publicarlo cuando el FMI avaló la venta de sus dólares.

"No se puede mantener un ritmo de pérdida de reservas como el actual hasta diciembre porque si se proyectan los US$800 millones de ayer, son unos 16.000 millones al mes. Es una barbaridad; en Argentina, la fuga de capitales promedio ronda ese número pero al año. Uno piensa que esto son jornadas atípicas porque es el impacto más grande de la corrida. Si esto llega para instalarse, es inviable", advirtió el director del CESO, Andrés Asiain.