Horas clave para el dólar: Macri pide que ya se estabilice pero el mercado duda del BCRA

El Gobierno necesita que el dólar encuentre un techo cuanto antes para que no se espiralice la crisis. ¿Tiene el BCRA armas suficientes para contenerlo?

La definición de la crisis política tendrá su escenario central en el mercado de cambios en las próximas 48 horas. El Banco Central lleva tres días vendiendo reservas y no logra contener al precio, que ayer trepó más de 8% pese a que el organismo monetario aumentó a u$s248 millones su intervención.

En el Gobierno apuestan a que antes del viernes se estabilice, no sólo para calmar las aguas en una economía convulsionada sino para que no se licúen en un par de horas los beneficios que anunció ayer por la mañana el presidente Mauricio Macri. Los funcionarios son conscientes de que en la medida en que el dólar no se estabilice, muchos sectores de la economía seguirán sin tener precios de referencia y, por lo tanto, se dificultará el ansiado efecto de reactivación en el consumo.

Del otro lado, operadores de bancos y casas de cambio no creen que las intervenciones del Central tengan la fuerza suficiente para ponerle un techo al precio, y esperan que siga la tendencia alcista. Además, todavía hay fondos que tienen posiciones de carry trade para desarmar, lo que anticipa una demanda constante, al menos hasta la semana que viene.

"Con sus ventas. el BCRA puede dar un poco de liquidez en ciertos momentos, pero cuando hay un evento como el que tuvimos, es muy difícil que lo pueda contener", advierte Martín Saud, senior trader de Balanz Capital. "Puede ir vendiendo cuando sube un poco, pero es como nadar contra la corriente. No es algo externo que pega unos días, es un evento muy importante", agrega.

El escaso poder de fuego del BCRA se potencia además ya que es las operaciones son escasas, con un promedio diario de entre u$s600 millones y u$s700 millones de dólares en los últimos días, lejos de los u$s1.000 millones que se negocian habitualmente. Un año atrás, cuando el desarme de Lebac generó una corrida cambiaria que se llevó puesto a Federico Sturzenegger del organismo monetario, la demanda era el doble que la de estos días.

En la misma línea, desde la mesa de dinero de un banco extranjero de primera línea sostienen que el modo en que interviene la mesa del Central no tienen demasiada eficacia para ponerle un techo a la divisa en momentos de volatilidad como el actual. "Cuando el mercado sabe que intervenís frecuentemente te toma el tiempo. El factor sorpresa, que es lo mejor que puede tener una intervención, se pierde cuando empezás a intervenir así y todos los días.

Ayer, la mesa de dinero del Banco Central estuvo más activa que en los días previos, con más ventas en spot, intervenciones en el mercado de futuro y una leve suba de tasas. Así, a través de cinco licitaciones vendió un total de 248 millones de dólares, u$s2 millones menos de lo que acordó vender cuando la cotización supera el techo de la banda de intervención.

La cifra es mayor que los u$s150 millones que vendió el martes y que los u$s105 millones del lunes, cuando intervino por primera vez en la era Sandleris. Pero la cifra no sólo no detuvo la cotización en el mercado mayorista sino que ni siquiera evitó aminorar la suba, que fue de más de 8%.

Además, se incrementó de 74,854% a 74,929% la tasa que en promedio pagó por las Leliqs, en dos licitaciones en las que logró retirar poco más de 25.000 millones de pesos.

Cabe destacar que, por si no fuera suficiente con los motivos domésticos para la volatilidad, también fue un mal día para todas las monedas emergentes y Wall Street tuvo su peor caída del año por el temor renovado a una recesión global, lo que aceleró la devaluación del peso.

La necesidad de un ancla cambiaria

El Gobierno, mientras tanto, necesita que el tipo de cambio se estabilice cuanto antes para evitar que se espiralice la crisis. Si en estos días el dólar no encuentra un precio de equilibrio puede generar los siguientes efectos:

-Podría dejar virtualmente paralizada la economía, sin un precio de referencia para productos con gran componente importado, como pasó con los autos en los primeros días de esta semana.

-Acelera la inflación, licuando de manera directa los beneficios que podrían generar en el consumo las medidas que anunció el Gobierno.

-Pone en jaque el eventual acuerdo para congelar el precio de los combustibles por 90 días, otra de las medidas que formó parte del paquete que anunció Macri, pero que al final del día fue suspendida.

-De acelerarse la suba del dólar puede generar una corrida cambiaria, más allá de la estampida que hubo en el precio el lunes, en una rueda con poco volumen.

Por eso, para el Gobierno es clave que el tipo de cambio detenga su escalada, y esa fue la misión que se llevó Guido Sandleris de la Casa Rosada, usando las armas que le permite el FMI.

"Para finales de semana esperamos ver una mayor estabilización del tipo de cambio. El Banco Central está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda para alcanzar ese objetivo", destacó el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica durante una conferencia de prensa.

El funcionario destacó que "estamos en una semana donde el tipo de cambio está buscando su equilibrio. Esperamos que esta semana consigamos la estabilización" que permita a su vez llevar un mayor equilibrio a la producción.

Además dijo que no cree que la fuerte suba del dólar de este miércoles "licue el impacto de las medidas que hemos tomado".

"El BCRA lo está defendiendo, pero hoy puso todo lo que tenía y se le fue 8%. Hasta que no se tranquilice y mientras la exportación no liquide y no entren dólares genuinos, sus licitaciones no tienen fuerza", destaca Fernando Izzo, a cargo de la mesa de operaciones de ABC Mercado de Cambios. "Nadie liquida porque creen que seguirá subiendo", agrega.

El desarme de bonos seguirá presionando

Desde un banco del exterior que tiene contacto fluido con fondos, destacan que en el corto plazo el tipo de cambio podría seguir subiendo, ya que todavía hay inversores que están desarmando su posición en carry trade. "Aún queda una posición, no tan grande, pero como no hay tanto volumen en el mercado no pueden salir a vender todo en un sólo día", explican.

Esta demanda de dólares por parte de fondos, producto de la venta de bonos, es hoy en día la mayor demanda de divisas. "No hay tanta compra por parte de ahorristas, retail, ni flujo de corporativos , todo lo que se ve es demanda de carry trade", aportan desde otro banco extranjero, donde creen que puede seguir subiendo, aunque no de manera descomunal por la demanda limitada.

Para la rueda de este jueves, los inversores no consideran que el llamado telefónico entre el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el presidente Macri -que se dio una vez cerrado el mercado de cambios y mientras aún había operaciones en acciones y bonos- sirva para descomprimir la demanda.

"Eso es algo levemente positivo, pero no creemos que tenga mucho impacto. Quizá lo tenga en la parte de la curva de bonos que vencen en octubre o noviembre, por si algún inversor tenía miedo que que Macri se fuera antes. Al asegurar una transición tranquila si alguno tenía ese miedo se lo saca", sostiene Saud, de Balanz Capital.

En el banco extranjero consultado por iProfesional también coinciden en que es difícil que ese gesto político tenga efecto en el mercado. "El hecho de que hayan hablado en sí no resta, pero tampoco suma", explican.

El Gobierno buscó calmar las aguas con el anuncio de un paquete de medidas que puede llegar a acotar la pérdida de poder adquisitivo que se dio en esta semana, pero no convenció a los inversores. Los fondos locales y extranjeros que están presionando sobre el tipo de cambio no creen que esas medidas cambie la suerte de las elecciones de octubre y en todo caso ponen la lupa en costo fiscal de las mismas.

Ahora la pelota está del lado de Sandleris, que deberá ponerle un techo al dólar, con los recursos que tiene a mano, aunque nunca quiso detallar todas las herramientas que el Fondo le permitía usar.

"A esta altura no creo que el Central tenga muchas más cartas que estas: tasa, venta en spot y en futuros, nada más", sentencia el senior trader de Balanz Capital, quien, al igual que el resto del mercado, ya le tomó el tiempo al organismo monetario.