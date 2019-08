Los bancos chicos se quejaron por el nuevo tope a la tenencia de dólares: el BCRA analiza flexibilizar el límite

El nuevo modo en que se computa el límite de dólares afecta la operatoria de los bancos más chicos. Desde ABE y ADEBA elevaron el reclamo a Sandleris

Por estas horas, el directorio del Banco Central está analizando flexibilizar la normativa que limita la tenencia de dólares de los bancos, para evitar que entorpezca la operatoria diaria de las entidades más pequeñas.

La medida surge a raíz de un pedido que realizaron ante el BCRA dos de las cuatro asociaciones de bancos y va a modificar la restricción que la semana pasada impuso el organismo monetario para contener la demanda de dólares.

Ocurre que el último límite que impuso el BCRA redujo fuertemente la cantidad de dólares que pueden tener los bancos, afectando drásticamente a las entidades de menor patrimonio, al punto tal que a algunas sólo les permitiría contar con 500.000 dólares o u$s1 millón en su poder.

En concreto, el jueves 15 de agosto el Central aprobó la Comunicación A6754, con la cual introdujo cambios en el cómputo de la Posición Global Neta de Moneda Extranjera por parte de los bancos, que no debe superar el 5% de su patrimonio (Responsabilidad Patrimonial Computable).

Lo que modificó el directorio del BCRA no fue ese porcentaje, que ya era de 5% de la RPC, sino los distintos activos que los bancos pueden incluir dentro de ese límite establecido. Antes para llegar a ese 5% contabilizaban su posición de contado (spot) y podían compensarlo con ventas o compras a liquidar al día siguiente (operaciones conocidas como T+1) o en futuros. Ahora el BCRA toma en cuenta la tenencia de dólares en contado pero no se puede compensar con operaciones con derivados.

Sin dólares para el día a día

"Yo con esta normativa podría tener 500.000 dólares", se queja el gerente general de una entidad local de segunda línea. Antes, agrega, si el banco tenía una posición en billetes que superaba el 5%, uno podía vender dólares para el día siguiente, de modo de no exceder el límite, y después los recompraba.

Otros bancos con la misma situación elevaron sus reclamos a sus respectivas cámaras y el mismo jueves a última hora ABE (Asociación de la Banca Especializada), que agrupa a los bancos más chicos, en conjunto con ADEBA (Asociación de bancos privados de capital nacional) presentaron un escrito ante las autoridades del BCRA para que modifique esa normativa.

"Hablamos con algunos miembros del directorio y entendieron nuestra situación. No les pedimos que den marcha atrás con la medida pero sí que hagan algún cambio para que no nos complique la operatoria", explicó a iProfesional un banquero, que integra el directorio de ABE.

En la carta, según pudo saber este medio, los banqueros le aportaron al BCRA algunas sugerencias para que tome, entre las cuales incluyen la idea de poner un límite mínimo nominal a la posición en dólares. "Nosotros le decimos que esté bien la norma, pero que nosotros no hacemos lo que ellos están tratando de evitar, y pedimos que pongan un mínimo, por ejemplo en u$s5 millones. Si no, no te deja operar", comentó un banquero de ADEBA, que está afectado por la normativa.

Según explicó el propio Guido Sandleris, en su última conferencia, con la nueva normativa buscaron limitar "el apalancamiento en el mercado cambiario por parte de los bancos a través de la operatoria con derivados". Con eso lograron, en la práctica, "una caída de la demanda neta de dólares por parte de las entidades financieras", detalló el titular del BCRA.

Un guiño del Central

El directorio del organismo monetario tomó nota del pedido y el mismo viernes envió una señal que llevó calma a los banqueros. Con otra normativa, la Comunicación A6759, decidió "diferir al 22/08/19 la entrada en vigencia de las disposiciones divulgadas por la Comunicación A6754", que debería haber empezado a regir este martes 20 de agosto.

Entre los activos en dólares que el BCRA incluye dentro de ese 5% no sólo están los billetes, divisas y operaciones a término sino también tenencia de bonos (las Letes están excluidas) y las cuentas corresponsal.

Si bien los bancos de patrimonio más chico son los más afectados por esta medida, dentro de este grupo los que tienen más sucursales o hacen operaciones de comercio exterior son los más perjudicados para su operatoria diaria.

"Si un exportador a última hora me dice por internet que vendió 500.000 dólares y me pide que le compre euros y se lo transfiera, si yo estoy excedido hasta el día siguiente no puedo hacer la operación de euros", grafica el directivo de un banco, que de acuerdo a la última normativa no podría tener una tenencia de más de u$s1 millón.

Además, la devaluación y la inflación acotan muchísimo más el límite que impuso el BCRA. Primero, porque para hacer el cálculo toma el patrimonio en pesos del banco; y segundo, porque lo hace sobre el número del mes anterior.

Los bancos esperan que por estas horas el directorio del BCRA saque una nueva norma que mantenga ese 5% en el límite pero que incluya una concesión para las entidades más pequeñas. Saben que esto no tendrá un impacto en el mercado de cambios, alimentando aún más la demanda, sino más bien podría destrabar la operatoria diaria de muchos bancos.

No queda mucho más tiempo. La normativa debería salir antes del jueves, ya que es cuando se vence la prórroga que dio el Central para la entrada en vigencia de la medida.