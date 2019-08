Lacunza canceló reunión con banqueros, que mastican bronca por las trabas a Fondos Comunes

Lacunza los había citado para que acerquen propuestas de bonistas. Reuniones a contrarreloj en la City para que los FCI vuelvan a operar con normalidad.

El anuncio del ministro de Hacienda Hernán Lacunza de reperfilar la deuda de corto y mediano plazo despertó distintas sensaciones en la city porteña. No por el veredicto que dieron los mercados a la iniciativa, con más ventas de bonos y acciones, sino por el desconcierto que generó en los banqueros el grado de improvisación de la medida.

Primero, porque el ministro les suspendió a los directivos de entidades una reunión que tenían programada para este jueves a las 11.30 de la mañana, en la que se iban a analizar distintas alternativas para la el Proyecto de Ley con el que extenderán el plazo de los bonos con legislación extranjera.

Segundo, por el impacto que generó la medida en el mercado de Fondos Comunes de Inversión (FCI), con bancos y Sociedades Gerentes que se vieron obligados a suspender momentáneamente el rescate y las suscripciones de cuotapartes.

"Cuando se dan este tipo de medidas siempre hay bronca. Lo importante es que logren estabilizar", reconocía, en "modo zen", un banquero local que tiene en sus espaldas una cuantas crisis vividas desde la city porteña.

En realidad, el hecho que Lacunza les haya suspendido la reunión no generó bronca a los banqueros, porque saben del frenesí que suele vivir en estos momentos. Lo que sí dejó entre los responsables de las entidades es la sensación de que el Gobierno no tenía tan planificada la medida y que, en algunos casos, hasta estaba improvisando sobre la marcha.

Además, hay versiones encontradas sobre este encuentro. Desde tres entidades extranjeras consultadas por iProfesional confirmaron que estaban citados a las 11.30 y aseguraron que hasta ahora no había nueva fecha para el encuentro. Desde Hacienda, en cambio, sostienen que nunca estuvo pautado para ese horario, y que en ese momento Lacunza se encontraba en reunión de Gabinete.

Atrapados en Fondos Comunes

Otro ejemplo concreto del nivel de improvisación, y que sí generó bronca en muchos bancos, es el impacto directo que tuvo la medida sobre los FCI, donde ni pequeños ahorristas ni empresas pudieron rescatar sus fondos y el Gobierno por estas horas trataba de encontrarle una solución. "Era sabido que iba a pegar en los Fondos, que hay muchos con Lecaps en sus activos. ¿Cómo no previeron esto con una resolución junto con el anuncio?", se preguntaba un ejecutivo de una entidad de primera línea.

Esta situación, de hecho, hizo que algunos bancos, como el Galicia, el miércoles por la noche informaran a sus clientes que este jueves no iban a poder hacer ni rescates ni suscripciones de los fondos FIMA que tenían estos activos. "Esperamos poder habilitar dicha operatoria a partir de media mañana una vez que tengamos precisiones del regulador de cómo llevar adelante las modificaciones implementadas", explicaban en un mail dirigido a sus clientes.

La situación obligó a una reunión de urgencia, previo a la apertura de los mercados, en la sede de la Cámara Argentina de los Fondos Comunes de Inversión (CAFCI). "Se generó un debate caluroso", resumió uno de los asistentes al encuentro.

En la reunión, que duró poco más de una hora y en la que también participaron técnicos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), hubo dos posiciones fuertes. Por un lado, los que propusieron diferenciar los fondos en dos clases de inversores: las llamadas "personas humanas" que entraron hasta el 31/07 (fecha que Hacienda definió como corte para el reperfilamiento); y las personas jurídicas y humanas que entraron al fondo después del 31 de julio.

La otra postura fue la de repetir lo que se había resuelto en 2001, cuando se diferenciaron los fondos por especie. Así, si un inversor quería rescatar se llevaría el proporcional de liquidez y de especies, y luego, según el tipo de inversor cobraría todo en el momento o según el cronograma de Hacienda.

También hubo una tercera posición, un poco más belicosa, que pedía hacer un recurso de amparo, pero finalmente no prosperó.

Finalmente, se decidió avanzar por la primera posición y avanzar con reuniones tanto con Hugo Medina, uno de los asesores de Hernán Lacunza, como con la CNV.

Pero el contexto obligaba a tomar medidas en el momento. Así, se acordó no operar inicialmente los fondos que contengan los activos afectados. "No es una decisión que pueda tomarse alegremente en forma unilateral. Por lo tanto, se le pidió a CNV que saque algún tipo de comunicación que habilite a las sociedades gerentes a no operar los fondos con activos afectados al reperfilamiento", explicaron desde una de las sociedades gerentes.

La voz de la CNV

Durante el transcurso del jueves a la mañana, la CNV junto con la CAFCI y Hacienda enviaron un comunicado de prensa en el que aclaraban que en base a las reuniones mantenidas "se definió que las personas humanas que invirtieron en Fondos Comunes de Inversión que tenían en sus carteras títulos públicos de corto plazo alcanzados por la medida, tendrán el mismo derecho que se otorga a las personas humanas que invirtieron directamente en estos activos".

El mismo comunicado aseguraba que "en el transcurso del día, la Comisión Nacional de Valores emitirá una reglamentación que permita la implementación de dicha medida".

Con respecto al período de no operar, en la reunión de la mañana en la CAFCI, algunos pidieron no se opere hasta el lunes. "Se debatió sobre este tema, dado que es sabido que una especie de "feriado" de fondos no es una buena señal y puede provocar más rescates", advirtió la fuente.

En el comunicado conjunto de la CNV, Hacienda y la CAFCI destacaban que "desde la Cámara se está trabajando en las adecuaciones operativas para que los fondos alcanzados puedan operar con normalidad a partir de mañana (por el viernes 30 de agosto)".

Después de esa reunión, hubo otro encuentro en el Banco Central, donde su titular, Guido Sandleris, junto a otos funcionaris de línea de la entidad y a Francisco Sosa del Valle, subsecretario de Servicios Financieros del Ministerio de Hacienda de la Nación, recibieron a representantes de distintos administradores de FCI.

Más tarde, cerca de la 15 horas hubo un conference call con los asociados de la cámara y tampoco se llegó a una solución. Luego, otra a las 18 horas en la que finalmente se acordaron los puntos centrales de una resolución que está preparando la CNV en conjunto con la Cámara.

La misma habilita a implementar el derecho al trato igualitario a las personas humanas que invirtieron en Fondos Comunes de Inversión que tenían en sus carteras títulos públicos de corto plazo alcanzados por dicho decreto.

"Lo que se busca hacer es facultar a las Sociedades Gerentes a adecuar sus carteras de inversión agrupandolas según las características de sus activos y/o el tipo de cuotapartistas (humanas o jurídicas), a los fines de tornar operativa la medida", explicó una fuente que participó de las negociación.

La resolución, que sobre el cierre del día estaba siendo debatida en detalle entre la CNV y los asociados a la CAFCI apunta a permitir que tanto ahorristas pequeños como empresas puedan rescatar su cuotaparte y cobrarla en su totalidad. "Lo único que va a hacer la resolución es desagregar un activo en dos, dependiendo quien sea el tenedor, pero no cambia nada la estructura del fondo", explicaron desde la CNV.

Desde la cámara, sin embargo, no están de acuerdo con el borrador y convocaron a última hora del día a una reunión de emergencia con sus abogados. "La idea es presentar una contrapuesta y si no se puede llegar a un acuerdo, se votaría para que la cámara avance judicialmente contra Hacienda", destacan en el scetor. Por el momento, agregan, no se sabe si este viernes operarán los fondos.

El jueves fue un día muy agitado en las sociedades gerentes. En paralelo a las eternas reuniones, y con una parte de los FCI sin poder hacer operaciones -los que tienen Lecaps, Lecer y Lelink en sus activos-, los money market sufrieron una importante cantidad de retiros.