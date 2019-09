Acciones y bonos argentinos, a precios de "ganga": el mercado anticipa si es un buen momento para invertir

Operadores locales y del exterior debaten si ya es momento para comprar algunos activos que están a precio de remate. La cuenta que hacen en la City

El mercado se debate, como siempre, entre la idea de que "lo peor ya pasó" (los optimistas) y quienes creen que todavía habrá más castigo para los activos argentinos.

Los operadores locales son los más conservadores y pesimistas a la hora de sugerir que los inversores tomen posiciones en bonos y acciones con precios derrumbados.

"Hay mucha cautela todavía, y más allá de la recomendación que cada uno pueda hacer, lo cierto es que el argentino -en la crisis- suele ser muy conservador. Por eso se están yendo a estar cash en dólares o a lo sumo apostar por algunos fondos que invierten en acciones de América Latina. Es decir, fuera del riesgo argentino", explican desde una de las sociedades de bolsa más importantes de la City.

¿Qué preocupa a los pequeños inversores? Mariano Sardnas, CEO de FDI, afirma que fundamentalmente preservar sus ahorros (ni siquiera optimizar su rendimiento). "Este tipo de crisis, que ya vivimos tantas veces, tiene la capacidad de arrasar con todo, incluyendo los ahorros de toda una vida. Las personas están en modo 'sálvese quien pueda'", sostiene.

Tomando posición

Pero, mientras los locales siguen sin tomar posiciones y los ahorristas más pequeños salen al precio que sea de sus activos y se pasan al dólar, aparecieron algunas sugestivas recomendaciones de fondos y bancos del exterior.

¿Iniciarán la recuperación del mercado? ¿El nivel de castigo ya es oportunidad de compra?

Uno de los que salió a recomendar los bonos locales fue un ex fondo buitre, Greylock Capital, que aceptó la propuesta argentina en la reapertura del canje en 2010.

En una entrevista con Bloomberg TV, Hans Humes (el CEO de la compañía) dijo que vale la pena comprar los bonos soberanos de Argentina, ya que el país tiene un problema de liquidez, pero no de solvencia. Afirmó que si el inversor no está asumiendo una reestructuración agresiva como hizo la Argentina en 2005, "ciertamente vale la pena mirar los bonos".



Humes admitió que estuvo comprando deuda provincial y soberana. "No parece un problema de solvencia, parece un problema de tener que refinanciar algunos de los vencimientos que vendrán en los próximos años. Y la mayor presión no está en las deuda emitida internacionalmente, sino en la doméstica", aseveró.



Quien no parece tan convencido es Morgan Stanley (MS). No lo está con los bonos -si bien resalta las oportunidades- pero mucho menos con las acciones. Dice que los controles de capital impuestos no tienen un impacto directo en los bonos externos y admite que hay un argumento a favor: si los controles logran estabilizar las reservas, sería positivo dado que dejaría más activos disponibles cuando se trata de una posible reestructuración.

"Sin embargo, en este punto, vemos demasiados factores negativos a corto plazo para un rebote sostenido en precios", advierte Morgan Stanley.



"Si tienen confianza en comprar en los niveles actuales, en gran medida depende de si en una eventual reestructuración resulta benigna o se necesitan recortes de intereses o capital (como Uruguay 2003 y Ucrania 2015) o una más dura con grandes recortes de capital, como Argentina 2003, Grecia 2012 y Ecuador 2008", dice MS.



En paralelo, el banco de inversión tiene una postura más negativa respecto de las acciones. Mantiene en "underweight", o sea tener una posición menor al promedio del mercado en la cartera.

"El restablecimiento de los controles de capitales es un riesgo para el MSCI de Argentina. Seguimos siendo underweight en acciones locales en medio de una alta incertidumbre y una negativa prima de riesgo", afirma MS.



Si bien el MSCI dijo que aún no bajará a la Argentina desde Emergente a Frontera, seguramente lo haga (más temprano que tarde), ya que se cree que habrá mayores controles de capitales que impacten en los flujos de los inversores (como el famosos encaje del 30%).



La compañía señaló que podría revisar su reclasificación del país si se introduce algún tipo de restricciones a la accesibilidad del mercado. "Los controles son un riesgo para el estado de Emergente de la Argentina, en nuestra opinión", afirma el banco de inversión.

La visión local

Desde los players locales, hay casi unanimidad en que hay que actuar con cuidado. Delphos Investment dice que si bien es cierto que se ha observado un deterioro de precios y destrucción de valor significativo, "creemos que todavía no están sentadas las bases para una potencial recuperación".



"La situación técnica sigue siendo muy débil, ya que los grandes fondos que tomaron posición con un view electoral se están viendo obligados a reducir sus posiciones. En término de valuaciones, todavía no se observan niveles que en el pasado han sido propios de pisos. Sí podemos hablar del ingreso a una zona atractiva. Pero en experiencias pasadas estas zonas han abarcado rangos que podrían implicar retrocesos del 50% desde los precios actuales", añade.

El mercado local está muy "barato". Según Ariel Sbdar, de Head of Strategy de Banco Industrial, se encuentra lo siguiente:

-Todas las empresas de servicios públicos de la Argentina valen u$s3.600 millones por bolsa.

-Los bancos locales, que suman ocho en total, valen u$s5.800 millones tomando la capitalización bursátil

-Banco Francés, por ejemplo, solo está 25% arriba de sus mínimos de 2012 donde llegó a valer u$s3,05 en junio.



Finalmente, desde Capital Markets Argentina estiman que el proyecto de reestructuración de bonos enviado al Congreso sería mucho más agresivo del originalmente presentado, y que "esto implicaría potenciales quitas de capital o cupones, o una estructura de cupones capitalizables como el Discount, razón por la que estimamos prudente eliminar la exposición a activos argentinos".



Recomiendan, para portfolios que deseen mantener cierta exposición, focalizarse en bonos corporativos de empresas exportadoras, como Arcor, Pan American Energy o TGS, con elevados.

En el City casi en forma unánime dicen que si bien a precios de oportunidad, volver al mercado debería ser algo gradual. "Creería que uno puede empezar a rotar la cartera, bajar un poco de exposición en algunos activos que rebotaron un poco y tomar posiciones en papeles que todavía no haya reflejado la mejora", afirma un trader.

"Pero hay que moverse con cuidado e ir sumando nuevos, pero saliendo de algunas posiciones para que no implique necesariamente tener más exposición. Sino, más bien, buscar mejor exposición", recomienda el experimentado operador del microcentro porteño.