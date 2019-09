El fondo Elliott Management invertirá 3.200 millones en AT&T

El fondo estadounidense Elliott Management informó que obtuvo una participación de 3.200 millones de dólares en el gigante de las telecomunicaciones AT&T, cuyos títulos subían con fuerza en la Bolsa de Nueva York tras conocerse la noticia.



Media hora después de la apertura de Wall Street, las acciones de la compañía se incrementaban en aproximadamente un 4,80 %, hasta casi 38 dólares, luego de que el conocido fondo activista asegurase que los títulos podrían llegar a valer al menos 60 dólares en el futuro.



Fundado por el multimillonario Paul Singer, Elliott Management está especializado en invertir en empresas que considera que están rindiendo por debajo de sus posibilidades y forzar cambios en su gestión con agresivas campañas.



En una carta publicada este lunes, criticó a la actual estrategia de AT&T, sobre todo sus adquisiciones, y llamó al gigante a deshacerse de activos innecesarios y a recortar gastos.



Según Singer, la inversión en la empresa es una de las mayores hechas nunca por su fondo.



AT&T es uno de los principales grupos de telecomunicaciones de Estados Unidos y el pasado año amplió su imperio con una fusión con Time Warner que incluye negocios de cine y televisión, incluidas las cadenas HBO y CNN.



El presidente estadounidense, Donald Trump, un gran crítico de la cadena de noticias, celebró a través de Twitter que un inversor activista haya entrado en AT&T y confió en que ello ponga fin a las "noticias falsas" que a su juicio salen de la CNN.

Great news that an activist investor is now involved with AT&T. As the owner of VERY LOW RATINGS @CNN, perhaps they will now put a stop to all of the Fake News emanating from its non-credible "anchors." Also, I hear that, because of its bad ratings, it is losing a fortune.....