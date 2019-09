¿Es riesgoso invertir en el mercado de valores argentino?

Advierten que el atractivo es muy grande pero que dependen de diversos elementos ajenos a los típicos de las operaciones bursátiles

El atractivo de invertir en la Bolsa de Valores crece cada vez más a nivel mundial. Antes que todo hay que saber discernir cuales son las ventajas y desventajas de invertir en el mercado de valores.

Asimismo, el inversor no necesita ocuparse de manera permanentemente de su inversión ya que tiene la opción de analizar en el largo plazo y mantener el valor de la inversión al no dejar inmovilizados sus ahorros.

No obstante, no todo es color de rosa en el mercado de capitales. Existen riesgos que podríamos limitar a ocho puntos. En principio, las acciones al no tener vencimiento en el corto plazo, son sensibles a más variables que el resto de las inversiones. Y en el largo plazo, su valor dependerá del desempeño de la compañía y del sector de la economía en el cual basa sus operaciones.

Como segundo elemento, el riesgo de mercado puede ser entendido como riesgo sistémico, que se vincula con la volatilidad del mercado en general. Esto está relacionado a los ciclos económicos, condiciones políticas y tendencias que afectan los movimientos del mercado acentuando el riesgo. Este alcanza a todos los activos financieros, ya sean acciones, bonos, fondos, entre otros.

En otra línea, casi como una obviedad: El riesgo que todo inversor enfrenta es que su inversión pierda valor.

El cuarto punto tiene que ver con el deterioro en las ventas o crecimiento que se esperaba de una empresa afectará negativamente el valor de sus acciones. Es decir, el impacto negativo de las contingencias de la oferta y la demanda.

En quinto lugar, está la temerosa inflación. Si con el transcurso del tiempo la tasa inflacionaria es mayor al rendimiento que genera la inversión, el dinero que se invierte tendrá un poder de compra menor, resultando en un retorno real negativo.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el riesgo a los cambios en las tasas de interés refiere a la sensibilidad que pueda tener el valor de tus inversiones a las fluctuaciones que sufren las tasas de interés. Es decir, si el BCRA decide subir o bajar la tasa de referencia las inversiones puede subir pero también bajar de manera (casi) imprevista.

El séptimo punto guarda relación con el riesgo de liquidez o comerciabilidad que puede llegar a presentarse cuando se quiere vender o liquidar una posición a un determinado valor. Es decir, en este punto podemos llegar a invertir determinada cantidad de capital que luego podría derivar en papeles con menor valor.

Por último, y como octavo factor, existe el llamado "riesgo legislativo". Esto está vinculado con la coyuntura política del momento por eso se entiende que en la actualidad, invertir en la bolsa es riesgoso. Por ejemplo, el Congreso o el Parlamento de un determinado tienen la autoridad de cambiar o crear leyes que pueden afectar sectores o el mercado. Estos cambios pueden impactar de manera abrupta en tales inversiones.

Por eso, ante la pregunta de qué tan riesgoso es invertir en la bolsa de valores habrá que tener en cuenta todos los puntos mencionados sumados a su vez al análisis de la delicada situación económica que está viviendo el país. Según como se los utilice puede haber instrumentos financieros que sean propicios para el inversor más valiente.

¿Cómo invertir en la bolsa de valores con poco dinero?

Según lo establecido por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), más allá de la cantidad de dinero a invertir para poder llevar a cabo una transacción de compra o venta de acciones en la bolsa de valores es menester contar con un agente de negociación y/o de liquidación. El mismo tiene que estar registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV), la entidad que regula y que también actúa de intermediaria en este proceso.

Tales agentes deben tener una membrecía en un mercado regulado. En el mismo, se realizan las negociaciones y liquidaciones de las operaciones como así también el monitoreo de las transacciones.

Asimismo, quienes quieran saber cómo invertir dinero en Argentina 2019 deberán saber que para invertir en la bolsa deben disponer de una cuenta corriente. El trámite suele ser sencillo y requiere de la presentación de una serie de documentos tales con el DNI, constancia de CUIL o CUIT, declaraciones juradas de ganancias y bienes personales, recibos de sueldo o la constancia de inscripción al monotributo.

Con respecto a la pregunta de si existe un monto mínimo de inversión de acciones depende del tipo de instrumento y del broker con el cual se opere. Eso sí, el dinero a invertir debe ser el de la moneda de curso del país donde se realiza la operación. Si se compran acciones de YPF, la transacción es en pesos. Si se compran acciones de Google, la transacción es en dólares. En definitiva, buenas opciones puede ser las bancarias o las tecnológicas tales como Globant o Mercado Libre.