Control del dólar: la CNV refuerza la estrategia del Central contra el "rulo financiero"

La Comisión Nacional de Valores obliga a conservar 48 horas un valor negociable en dólares tras su adquisición para reforzar el control de cambios

En su afán por reforzar el control de cambios, la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció este jueves que será obligatorio desde el viernes conservar al menos 48 horas un valor negociable en dólares tras su adquisición.

Esta medida es para reforzar el control de cambios que el Banco Central viene incrementando desde la semana pasada cuando decidió poner un límite mensual de 10.000 dólares para la compra de divisas por parte de personas humanas.

En la noche del miércoles el Banco Central salió a poner trabas a una nueva especulación financiera en la Argentina, conocida en el mercado como "rulo", que permitía ganar hasta 7% en pesos en un día.

Dispuso que quien adquiera dólares como "persona humana", deberá tenerlos en su poder durante cinco días hábiles antes de poder aplicarlos a la compra de bonos o acciones.

Esa operatoria hasta ahora se cerraba en el día: una persona compraba dólares, con esos dólares adquiría un bono (el Bonar 24 era el más usado) y luego vendía ese mismo bono pero cobraba en pesos.

La diferencia de precios entre la cotización del bono en dólares y en pesos dejaba una ganancia del 7% en pesos.

Te puede interesar Dólar rulo: cuáles son los límites que puso el Banco Central para frenar la operatoria

Ahora, la CNV reforzó esas medidas: los agentes de liquidación y compensación deberán contar previamente con una declaración jurada del inversor que manifieste que los dólares no provienen de una operación de Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) realizada en los últimos cinco días hábiles.

Asimismo, las operaciones de compra de valores negociables en dólares sólo podrán ser cursadas para ser liquidadas en el plazo de contado de 48 horas.

Los valores negociables acreditados por esa compra no podrán ser transferidos para cubrir la liquidación de una operación de venta en pesos hasta haber transcurrido cinco días hábiles contados a partir de la acreditación de dichos valores negociables.

La presente Resolución General entrará en vigencia este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial.

Tras el furor que generó entre pequeños ahorristas la operatoria financiera conocida como rulo, el Banco Central salió a restringir este negocio y la Comisión Nacional de Valores (CNV) analiza seguir los mismos pasos.

Te puede interesar Cómo sigue el rulo luego de las medidas del Banco Central y qué impacto tendrá en el precio del dólar, bonos y acciones

La posibilidad de ganar un 6% en cuestión de minutos comprando un bono en dólares y vendiendo el misma bono en pesos generó un aluvión de cuentas nuevas, que llegó a colapsar el sistema de operaciones de la mercado.

Con esta operatoria entre ceja y ceja, el directorio del Banco Central adelantó su habitual reunión de los jueves y el miércoles por la tarde se preparó para ponerle un freno al rulo. Así, pasadas las 20.30 emitió la Comunicación A6780 con la que busca desalentar la compra de dólares para terminar haciendo el rulo.

En rigor, según el punto 10 de la normativa estableció como requisito adicional para la compra de dólares por parte de personas humanas residentes la presentación de una declaración jurada por parte del cliente asegurando que "los fondos comprados no serán destinados a la compra en el mercado secundario de títulos valores dentro de los 5 días hábiles a partir de la fecha de liquidación de dicha operación de cambio".

En otras palabras, el que compre dólares no podrá destinarlos para la compra de un bono, al menos dentro de los 5 días hábiles. "Si el dólar sigue planchado, se puede hacer un rulo por semana", analizaba un operador de la City.

En la misma línea, el economista Juan Ignacio Paolicchi, de Estudio Eco Go sostenía desde su cuenta de Twitter que no parecería que se acabe el rulo. "Achicás los flujos de operaciones: se le complica llegar al que tiene menos de u$s10.000. Si tenes u$s2.500 tardarás 20 días, pero me parece que no se terminó de romper la operatoria", agregó.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler, también destacó que con la nueva normativa del BCRA se podrá seguir haciendo el rulo, pero a partir de ahora cada cinco días.

Por otra parte, Buteler analizó los posibles efectos que esta normativa podría tener en el mercado:

-Las trabas seguramente disminuirá la cantidad de operaciones.

-El BCRA perderá algo menos de reservas.

-El AY24 (Bonar 24) ayer bajó 9%. La expectativa está puesta en si sigue cayendo.

-El dólar MEP se acercará más al "conta con liqui".

En diálogo con iProfesional, el analista financiero explicó que el Bonar 24 podría caer, ya que "uno de los principales motivos por los que se mantenía demandado era para hacer este tipo de operaciones". Así, agregó, al sacarle esa demanda es probable que el bono sufra una contracción en su cotización.

Además, aseguró que es muy probable que el valor del dólar MEP (que es el que surge de comprar un bono en pesos y vender la versión en dólares) "tienda a ampliar la brecha con el oficial, como el contado con liquidación".