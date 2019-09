Cómo sigue el rulo luego de las medidas del Banco Central y qué impacto tendrá en el precio del dólar, bonos y acciones

Desde hoy, quien compre dólares deberá esperar cinco días para adquirir bonos. La CNV analiza endurecer las trabas para ponerle un freno a la operatoria

Tras el furor que generó entre pequeños ahorristas la operatoria financiera conocida como rulo, el Banco Central salió a restringir este negocio y la Comisión Nacional de Valores (CNV) analiza seguir los mismos pasos.

La posibilidad de ganar un 6% en cuestión de minutos comprando un bono en dólares y vendiendo el misma bono en pesos generó un aluvión de cuentas nuevas, que llegó a colapsar el sistema de operaciones de la mercado.

Con esta operatoria entre ceja y ceja, el directorio del Banco Central adelantó su habitual reunión de los jueves y el miércoles por la tarde se preparó para ponerle un freno al rulo. Así, pasadas las 20.30 emitió la Comunicación A6780 con la que busca desalentar la compra de dólares para terminar haciendo el rulo.

En rigor, según el punto 10 de la normativa estableció como requisito adicional para la compra de dólares por parte de personas humanas residentes la presentación de una declaración jurada por parte del cliente asegurando que "los fondos comprados no serán destinados a la compra en el mercado secundario de títulos valores dentro de los 5 días hábiles a partir de la fecha de liquidación de dicha operación de cambio".

En otras palabras, el que compre dólares no podrá destinarlos para la compra de un bono, al menos dentro de los 5 días hábiles. "Si el dólar sigue planchado, se puede hacer un rulo por semana", analizaba un operador de la City.

En la misma línea, el economista Juan Ignacio Paolicchi, de Estudio Eco Go sostenía desde su cuenta de Twitter que no parecería que se acabe el rulo. "Achicás los flujos de operaciones: se le complica llegar al que tiene menos de u$s10.000. Si tenes u$s2.500 tardarás 20 días, pero me parece que no se terminó de romper la operatoria", agregó.

Para Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa, "si bien es una medida antipática, ayuda a bajar el frenesí que generó el denominado rulo, desbordando la capacidad operativa de los ALyC".

Cómo impacta en el mercado

El analista financiero Christian Buteler, también destacó que con la nueva normativa del BCRA se podrá seguir haciendo el rulo, pero a partir de ahora cada cinco días.

Por otra parte, Buteler analizó los posibles efectos que esta normativa podría tener en el mercado:

-Las trabas seguramente disminuirá la cantidad de operaciones.

-El BCRA perderá algo menos de reservas.

-El AY24 (Bonar 24) ayer bajó 9%. La expectativa está puesta en si sigue cayendo.

-El dólar MEP se acercará más al "conta con liqui".

En diálogo con iProfesional, el analista financiero explicó que el Bonar 24 podría caer, ya que "uno de los principales motivos por los que se mantenía demandado era para hacer este tipo de operaciones". Así, agregó, al sacarle esa demanda es probable que el bono sufra una contracción en su cotización.

Además, aseguró que es muy probable que el valor del dólar MEP (que es el que surge de comprar un bono en pesos y vender la versión en dólares) "tienda a ampliar la brecha con el oficial, como el contado con liquidación".

Si bien lo que hizo el Central a simple vista no es tan efectivo para frenar el rulo, se espera que la CNV acompañe esta medida con alguna que imponga un plazo mínimo para tener en cartera el bono entre la compra y la venta, lo que le agrega el riesgo de precio.

El directorio de la CNV se encontraba anoche reunido con el objetivo de reforzar la medida del BCRA con una resolución que desaliente esta operatoria. "No es por el contado con liquidación, es para frenar el rulo", explicaban desde el organismo.

"Con trabas o no, el dólar MEP y el contado con liqui van a seguir vigente para una empresa que no puede comprar divisas. Es la única forma de dolarizarse", afirmó Santiago López Alfaro, socio y director de Delphos Investment.

Por su parte, Amilcar Collante, economista de Cesur, destacó que el rulo va a seguir estando igual, "un poco estirado pero va a seguir". Además, explicó que "cada vez que lo cierren, más va a seguir esa restricción vía precios en algun lado, o más sofisticados o más informales, pero en algún punto se va a ver ese tipo de cambio paralelo".

Cabe destacar que el miércoles, con la cotización mayorista en $56,18, el dólar MEP cerró a 63,50 y el contado con liqui se operó en torno a $66,30.

En tanto que para este jueves, en el mercado esperan que las dos versiones del dólar Bolsa (el MEP y el de liquidación en el exterior) acerquen su cotización, tras el freno del BCRA al rulo.

"Puerta 12" en los ALYC

Ocurre que con la llegada del cepo cambiario aumentó la demanda de empresas y personas que para hacerse de más de u$s10.000 debían recurrir al mercado de capitales, comprando un bono en pesos y vendiéndolo en su versión en dólares. La contracara de esa operación es el rulo financiero que hacen aquellos que pueden comprar divisas en el mercado, y que al venderlas terminan con 6% más de pesos en sus manos.

"Estamos teniendo muchas aperturas de cuenta, a tal punto que hubo que aumentar las horas de trabajo para dar de altas tantas cuentas nuevas", explicaba Flavia Matsuda, de InvertirOnline. "La gente pide abrir cuentas para eso, para hacer el rulo", agregó, justo antes de conocerse la medida del Central.

Según explicaba la analista de la sociedad de Bolsa (ALYC, como se las denomina actualmente) la mayor parte de las cuentas nuevas son de inversores minoristas, algunos incluso sin saber de qué se trata la operatoria, pero tentados con la hacer una buena diferencia en cuestión de minutos. "A medida que va saliendo en los portales de noticias se va sumando más gente", destacó.

En otra reconocida sociedad de Bolsa de la city destacaban que el martes tuvieron pedidos para abrir más de 500 nuevas cuentas, todas buscando sacar provecho del rulo financiero. "Hubiese sido esperable que la noticia salga en medios financieros, pero llegó a medios generalistas y hasta en algunos canales de televisión explicaban cómo ganar 7% en un día", comentaban en la City.

En los números, esto se tradujo no sólo en un aumento del volumen negociado, sino más bien en un crecimiento exponencial de la cantidad de operaciones realizadas, lo que muestra la demanda de pequeños ahorristas por títulos como el Bonar 24, uno de los más utilizados para hacer esta operatoria.

Según aportó Martín Prus, operador de DMA Brokers, desde su cuenta de Twitter, en los últimos días se hicieron más de 7.000 operaciones con Bonar 24, cuando un par de semanas atrás el promedio no superaba las 1.000 transacciones. Además, el monto promedio de la operación ahora es de unos u$s2.000, cuando previo a las PASO rondaba los u$s8.000.

Eso provocó que por momentos colapsara los sistemas, lo que hizo que no se pudieran concretar algunas operaciones por BYMA. "El martes se procesaron niveles récord diario de 100.000 operaciones con más de 500.000 eventos de órdenes", explicaron desde BYMA, donde destacaban que "los inconvenientes fueron acotados y que el resto de la operatoria se realizó con normalidad".

En Bull Market Broker informaron desde su cuenta de Twitter sobre los inconvenientes de BYMA en la recepción de la órdenes cursadas desde nuestra plataforma. "Nos encontramos en contacto con el equipo de ByMA para solucionar el inconveniente mencionado a la mayor brevedad", escribieron.

"La mayoría de los negocios están pasando por el tema del rulo. Todas las consultas vienen por ese lado", explicó Leonardo Svirsky, trader de Bull Market, quien agregó que "hay gran cantidad de demanda para abrir cuentas".

Es inminente, de todos modos, que llegue la normativa de la CNV, no sólo para endurecer las trabas sino también para dar precisiones a las ALYC respecto de el modo en que deberán constatar que el cliente efectivamente dejó los dólares estacionados cinco días, como exige ahora el Central.