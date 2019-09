Mercados: Argentina podría perder la condición de "emergente" y volver a "frontera"

La firma MSCI, que define la calificación, inició un proceso de consulta. La decisión se podría dar a conocer en el mes de diciembre

El mercado de capitales argentino corre el riesgo de volver a ser considerado "mercado de frontera" por la consultora MSCI, que en junio de 2018 había ascendido al país a la categoría "emergente".

El motivo del posible descenso está directamente vinculado a la implementación de controles de cambio y las dificultades que podrían encontrar las empresas para girar dividendos al exterior, toda vez que deben ser autorizadas por el Banco Central.



En concreto, MSCI anunció ayer que inició un proceso de consulta respecto del índice argentina luego de conocerse la imposición de controles de cambio en el país a principios de mes.



La empresa pedirá la opinión de diferentes participantes del mercado y de esas respuestas dependerá si se modifica o no la actual calificación que merece la Argentina.



La firma aclaró que la consulta a los participantes del mercado estará vigente hasta el 13 de diciembre de este año y que los resultados se anunciarán el 31 del mismo mes.



La semana pasada, MSCI había advertido que Argentina seguiría siendo considerada un mercado emergente "por ahora". Y señalaba que como las acciones de firmas argentinas que forman parte del índice no cotizan en el país sino en Wall Street, en principio los controles de capitales podían no afectarlas.



En los documentos de la consulta, MSCI señala que los pagos de dividendos de empresas locales podrían verse afectadas por el control de cambios.



"Tras la anunciada imposición de controles de capital en Argentina el 1° de septiembre de 2019, MSCI está consultando sobre la replicabilidad y la clasificación de Índices MSCI Argentina", dijo la empresa a través de un comunicado.

"Como recordatorio, los índices MSCI Argentina están actualmente clasificados como parte de mercados emergentes. La introducción de medidas restrictivas, como controles de capitales o controles de cambio, pueden resultar en el deterioro de la accesibilidad de un mercado accionario. Por lo tanto, la reciente acción del gobierno argentino podría conducir a la eliminación de los índices MSCI Argentina de la categoría mercados emergentes", agregó MSCI.



Pero, agregó en los documentos en los que anuncia el proceso de consulta, que el cronograma podría acelerarse si la Argentina agregara nuevos controles de capitales.



"Mayores ajustes de los controles de capital introducidos el 1° de septiembre de 2019 o la introducción de nuevas restricciones de accesibilidad por parte de los argentinos las autoridades pueden afectar el cronograma y/o el contenido de esta consulta", dijo la empresa.



Las dificultades de estos controles ya empezaron a verse en estos días. Acreedores externos de la empresa IRSA no pudieron hacerse de los dólares que la compañía que conduce Eduardo Elsztain depositó para saldar un vencimiento de unos 130 millones de dólares. Solo se pudieron entregar 35 millones, que fueron a manos de acreedores que tenían la ON registrada en la Caja de Valores local. El resto permanece en Caja de Valores porque no pueden ser girados al exterior, toda vez que los acreedores son considerados "personas jurídicas" por las flamantes normativas cambiarias.