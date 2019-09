"Temo que el Gobierno se quede sin reservas del Banco Central antes del 10 de diciembre"

El candidato presidencial del Frente de Todos aseguró que nadie del Gobierno lo consultó sobre el cepo y el reperfilamiento de deuda. Qué dijo del FMI

El candidato presidencial, Alberto Fernández, no confía en la "paz cambiaria" que se vive en estos días en el City con el dólar cerca de los 58 pesos y puso en duda que las reservas del Banco Central alcancen para llegar al 10 de diciembre, día en que aumirá quien gane las próximas elecciones.

"El Gobierno está interviniendo. Nosotros no lo sentimos, pero tenemos un goteo diario permanente de reservas. Decimos que el diario no se mueve, pero para que no se mueva, se van millones de dólares", señaló en una entrevista a La Voz.

Y advirtió que esa política puede generar "el 10 de diciembre nos quedemos sin reservas".

"La impresión que tengo es que, por momentos, el Gobierno ha decidido, para sostener este presente ingrato, gastar lo que haga falta..

El exjefe de Gabinete reveló que justamente eso es lo único que le pidió a Mauricio Macri que no hiciera en la charla que tuvo tras el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), donde el candidato kirchnerista quedó a casi un paso de ganar los comicios presidenciales en primera vuelta.

Lo cierto es que hoy la gestión de Cambiemos espera con ansias el desembolso de los 5.400 millones de dólares que debería llegar en esta semana a la Argentina. Segun sus cálculos, con esos fondos podrían afrontar una nueva crisis cambiaria en el país.

Pero Alberto Fernández confesó que prefiere que no llegue esa plata. Y que eso mismo le dijo a las autoridades del Fondo cuando se reunió con ellos en junio.

"Les dije: 'Le están prestando plata a un gastador compulsivo. No era para esto que tenía que entrar el dinero en Argentina'", relató.

"En junio, cuando me reuní con el Fondo, le demostré que hasta ese momento nos habían dado 39 mil millones de dólares, de los 57 mil millones acordados. Y desde el momento en el que había entrado el primer ingreso de dinero hasta ese momento en el que estaba hablando, habían entrado 39 mil millones y se habían ido 30 mil millones", detalló.

"Todo lo que ingresa, el Gobierno lo usa para financiar la fuga de capitales. Es lo que viene pasando desde hace un año. (El ministro) Lacunza parece haber tomado noción de esto", dijo.

Renegociación con FMI, reperfilamiento y cepo

Sobre la renegocaición de la deuda que la Argentina tiene con el FMI, Alberto Fernández aseguró que ya lo planteó ante el propio Fondo.

"Se lo dijimos al FMI en el primer encuentro en junio", indicó y luego añadió: "Y lo hablé con Pedro Sánchez (presidente del Gobierno de España) y con (Antonio) Costa (primer ministro Portugal). Ellos tienen representantes en el Fondo Monetario".

El candidato del Frente de Todos criticó al gobierno de Macri por el reperfiliamiento y el cepo.

"No entiendo en qué consiste el reperfilamiento.", apuntó. "A mí nunca nadie me consultó. Ni por la declaración del default en moneda nacional, ni por el reperfilamiento, ni por el cepo. Nadie. Me enteré siempre después de que los hechos ocurrieron", señaló.

"Por ahí, el FMI exige que con los acreedores privados se tenga una actitud más dura -analizó- Pero yo no me quiero entrometer en la solución que finalmente encuentre el Gobierno".

"Pero mi problema no es que haya un reperfilamiento. Yo prefiero siempre que haya un reperfilamiento a una reestructuración. El reperfilamiento es un neologismo para decir: 'No te puedo pagar'", indicó.

"El problema es cómo lo negocian. Porque lo que han negociado hasta ahora es un espanto", concluyó.