Advertencia de Diego Giacomini: "el riesgo de una hiperinflación está cada vez más cerca"

El economista dijo que "el dólar volverá a saltar más temprano que tarde, pero esta vez saltará más rápido que en las dos últimas oportunidades"

A contramano de lo que pronostican otros economistas, Diego Giacomini, de la consultora Economía & Regiones, advirtió que "el riesgo de una hiperinflación está cada vez más cerca".

Giacomini lo sostiene con argumentaciones y datos, en el último reporte de la consultora que encabeza.

"La estanflación recrudecerá. La hiperinflación está más cerca que lejos. El balance del BCRA se destroza como resultado de la política fiscal. Hay que entender que, con este BCRA y su política monetaria, la política fiscal y la caída de la demanda de dinero, no hay chance que la inflación baje en serio", enfatizó el economista.

Además, el especialista vaticinó que "el dólar volverá a saltar más temprano que tarde, pero esta vez saltará más rápido (y más alto) que en las dos últimas oportunidades" y aseguró que esto se puede ver "en la dinámica de la tasa de interés, que cada vez baja menos en la fase de estabilidad y sube más en la fase de desequilibrio cambiario y monetario, reflejando (por un lado) cada vez menos credibilidad y anticipando (por el otro lado) más pronto inestabilidad".

"Se entiende que el riesgo de hiperinflación está a la vuelta de la esquina cuando se toma conciencia que su aparición no sería otra cosa que la esperable continuación del derrotero monetario argentino, que ya lleva años y años de profundización. Y este derrotero monetario es consecuencia del balance del BCRA, que no sólo estuvo siempre quebrado, sino que se fue quebrando cada vez más durante los últimos años y, para peor, está política no revierte la situación", concluyó Giacomini.