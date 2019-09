Récord en créditos: corporaciones mundiales pidieron préstamos por u$s150.000 millones en solo una semana

En los tres primeros días de este mes de septiembre, en el mercado financiero de EE.UU. se emitieron más bonos que durante todo agosto y al menos otros 50.000 millones de dólares serán emitidos antes de que termine el mes.

Es que las corporaciones mundiales batieron récords en solicitud de préstamos al alcanzar unas cifras sin precedentes en este período del año.

En tan solo la primera semana de septiembre, empresas como las estadounidenses Apple y Berkshire Hathaway, el gran conglomerado chino Dalian Wanda Group y la empresa italiana de gas natural Snam vendieron bonos en diversas monedas equivalentes a más de 150.000 millones de dólares, según Bloomberg.

Casi la mitad de ellos se atribuyen a empresas estadounidenses, entre ellas Walt Disney y Coca Cola. El precio de sus préstamos corporativos superó los u$s74.000 millones, marcando las estadísticas más alta para este periodo desde 1972.

Según muestra el reporte del Instituto para la Administración del Suministro (ISM, por sus siglas en inglés), la alta actividad de los inversores estadounidenses no implica un entorno favorable en el mercado financiero. Al revés, actualmente la economía estadounidense se está desacelerando.

Este agosto, por primera vez en tres años, el índice de gestores de compras (que refleja la situación económica dentro de un país) dejó de crecer después de 35 meses de expansión constante e incluso cayó bajo de 50 puntos —lo que indica una disminución en la actividad manufacturera— hasta los 49,1.

Los índices inesperadamente altos de este mes son aún más sorprendentes teniendo en cuenta el estancamiento de las ventas el mes pasado debido a la guerra arancelaria entre Washington y Pekín. No obstante, se pronostica que en los próximos meses esta crisis seguirá agravándose debido a la reforzada política monetaria que han adoptado los bancos centrales de los países occidentales.

La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) anunció modificaciones de sus tipos de interés y, por primera vez desde 2016, recortó 10 puntos básicos al tipo de facilidad de depósito, hasta situarlo en el -0,5 %.

El BCE asimismo informó que a partir del 1 de noviembre reanudará el programa de compra de deuda pública por un valor de 20.000 millones de euros mensuales.

Apenas una hora después del anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una publicación de Twitter en la que criticó a la Reserva Federal y exigió que se ablandara la política monetaria siguiendo el ejemplo de la Unión Europea.

"Están intentando, y lo están logrando, depreciar el euro frente a un dólar muy fuerte, perjudicando a las exportaciones estadounidenses… Y la (Reserva Federal) se sienta, se sienta y se sienta. ¡A ellos les pagan por pedir dinero prestado, mientras nosotros pagamos intereses!", expresó el mandatario estadounidense.

