PIMCO, Cargill y tres fondos reclaman que se use el dólar "conta con liqui" en los contratos a futuro

Los fondos de inversión cubren sus operaciones con contratos de NDF pero no pueden acceder al dólar oficial. El argumento que dio cada entidad.

Poco a poco, el "contado con liqui" va tomando protagonismo. Esta vez no por un movimiento brusco en su cotización sino porque grandes fondos y empresas del exterior están pidiendo que se use ese valor como referencia para los contratos a futuros en Nueva York y no el dólar oficial, como se hace actualmente.

Los que elevaron el reclamo fueron PIMCO (Pacific Investment Management Company), uno de los fondos de bonos más grandes en emergentes y el principal tenedor del BOPOMO que esta semana pagó el Gobierno; Goldman Sachs; Amia Capital; King Street y Cargill.

Para PIMCO el reclamo cobra vital relevancia, ya que esta semana recibió cerca de 12.000 millones de pesos por el pago de capital e interés de su tenencia de BOPOMO y, como hace la mayoría de los inversores extranjeros, se cubre de una eventual devaluación con operaciones de futuros NDF. Pero como estos contratos usan como subyacente el dólar oficial y para PIMCO la única forma de hacerse de dólares es con el "contado con liqui", esta brecha no está cubierta y genera pérdidas millonarias.

"Seguramente estos fondos estaban largos en bonos en pesos y hedgeados el peso en NDF y quieren el dólar más alto", explica el jefe de la mesa de un banco extranjero, con contacto diario con este tipo de fondos.

Que rol juega EMTA

El reclamo lo hicieron ante EMTA (Emerging Markets Traders Association), una organización que nuclea a los principales broker y bancos de inversión que operan en mercados emergentes, que si bien no tiene la potestad de hacer el cambio, es la que puede influir para que suceda.

"La función de EMTA es de naturaleza administrativa únicamente, limitada a la publicación de avisos a pedido de y para facilitar las intenciones de sus miembros", explica en su página web la asociación de traders. "EMTA no emite juicios ni evaluaciones con respecto a la naturaleza de la información o la razonabilidad de cualquier información proporcionada por los miembros que envían EMTA", agrega, después de publicar los cinco avisos de sus miembros respecto a la "divergencia de tipo de cambio".

Los contratos NDF (Non Delivered Forward) se pactan entre partes y el que regula estas operaciones es ISDA (la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, por sus siglas en inglés).

"EMTA lo que puede hacer es una recomendación, como para cuando hay un default y recomienda operar los bonos ‘flat’, pero después el que decide en términos de NDF es ISDA", explica un trader de un banco extranjero.

En el mercado destacan, de todos modos, que si EMTA emite una recomendación para modificar el tipo de dólar que se usa de referencia para los contratos de NDF los operadores van usar el nuevo valor, sin esperar a que ISDA autorice el cambio.

"Si EMTA recomienda usar el BSC (Blue Swap Chip, como llaman al ‘contado con liqui’ los fondos y bancos del exterior), las operaciones se van a empezara hacer con ese nuevo dólar y lo más probable es que genere problemas en el mercado. Siempre hay una parte que gana y otra que pierde", agrega el trader.

"No los regula, no tiene el poder de regularlos pero trata de generar consensos entre los miembros", explica un operador.

Las razones, fondo por fondo

En las cartas que este lunes enviaron a EMTA, cada uno de los fondos da sus razones por las razones por las que debería tenerse en cuenta el dólar "contado con liqui" en vez del dólar oficial para los contratos NDF, acompañados por gráficos y tablas donde destacan la brecha del 20%.

"La tasa de liquidación actual (la del MAE) para transacciones estándar EMTA Template USDARS NDF ya no refleja las tasas de oferta y oferta vigentes en una transacción financiera de tamaño estándar para la liquidación en el mismo día en el mercado de Buenos Aires", argumenta Amia Capital, en la nota firmada por Peter Allem.

"Es ampliamente aceptado y publicado que la tasa de mercado convencional conocida como el ‘tipo de intercambio de Blue Chip’ refleja con mayor precisión el precio al que se realizan las transacciones de divisas en transacciones de tamaño estándar en Buenos Aires", agrega el fondo y explica cómo realizan las operaciones de "contado con liqui".

La nota más escueta es la que firma Dave Hoover, Senior Portfolio Manager de Cargill, quien en dos párrafos confirma que por tres días consecutivos se registró una brecha entre el tipo de cambio oficial y el "contado con liqui" y dice que esta diferencia rondó el 20%.

Tanto Goldman Sanchs como King Street hacen referencia al cepo que implementó el Banco Central y al impedimento que rige sobre inversores extranjeros para comprar más de u$s1.000 por mes, lo que los obliga a recurrir al "contado con liqui". Los dos fondo también acompañan su reclamo con un cuadro con el precio del dólar y del "contado con liqui", entre el 18 y el 20 de septiembre, las tres fechas que los cinco fondos analizaron.

Por último, el fondo creado por Bill Gross argumenta explicando las medidas que tomó el BCRA cuando dispuso el cepo, dice que el mercado usa como referencia el valor del "contado con liqui" y acompaña el reclamo con tres gráficos y una nota de Bloomberg en la que destaca que algunos bancos recuerdan que en Argentina la brecha cambiaria llegó a superar el 50%.

En el mercado no creen que estos reclamos prosperen y consideran que sirven para exponer la queja de los fondos de inversión. "Me da la sensación que esas provisiones de EMTA son por si el gobierno desdobla el mercado de cambios en uno para comercio y otro para flujos financiero, pero no para esta situación", explica un experimentado trader.

Está claro que desde el cepo lo fondos el exterior toman el valor del "contado con liqui" como referencia para hacer sus cálculos, ya que es el único precio al que pueden hacerse de dólares. Habrá que ver qué define EMTA. Por lo pronto ya hicieron el reclamo.