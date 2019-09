Mientras se debate la "receta uruguaya" de Alberto Fernández, los mercados reaccionan bien y repuntan los ADR

La Bolsa porteña toma envión el viernes al igual que los títulos de empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Baja el riesgo país

La Bolsa porteña toma envión el viernes, con un alza de 2,5% donde sobresalen las subas de hasta 6%, de títulos de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, y el riesgo país que desciende hasta los 2147 puntos.

El S&P Merval marca una suba de casi 2,5% a media rueda, motivado por las oportunidades en los sectores energético y bancario, que habían sido muy golpeados en las últimas semanas.

Sin mayores novedades en el plano político y económico, ya que el mercado había descontado en las jornadas previas a los encuentros oficiales en Estados Unidos con el FMI, la demora en el desembolso del préstamo de la entidad debido a un posible cambio en la administración de gobierno, los títulos de las acciones líderes argentinas terminan la semana en alza.

Banco Supervielle sube más de 5%, al igual que Edenor, y en general los bancos y las energéticas gozan hoy de una buena recuperación.

Sin embargo, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York escalan aún más.

Los ADR de títulos argentinos que cotizan en el exterior trepan hasta 6%, liderados por Banco Supervielle (6,4%) y Banco Francés (5,9%), y con muy buen desempeño en las energéticas como YPF (5%).

Pablo Goldberg, directivo de Blackrock, uno de los grandes fondos de inversión del mundo, expresó hoy que los precios de las acciones argentina son una buena oportunidad de compra."Podría haber algunos repuntes importantes con una situación económica normalizada", expresó.

En cuanto a los títulos públicos, se observó una recomposición generalizada de hasta casi 1%, tanto en los bonos de ley nacional y como extranjera.

En tanto el dólar se mantuvo en 59 pesos, luego de la suba de o, 5 pesos del jueves, en las pizarras del Banco Nación.

Este repunte se dio luego de las palabras del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien intentó enviar una señal amigable hacia los acreedores del Estado en la jornada del jueves cuando habló de una renegociación "sensata" y "sin quita" a la uruguaya.

De todos modos, los operadores advirtieron que el repunte es con poco volumen y se necesitarán definiciones más detalladas para que el rebote sea importante.

Según operadores, los avances en los precios de los títulos de deuda respondían a la señal que trató de dar Fernández el jueves.

"Creo que es una reacción lógica, está confirmando que quiere reperfilar y la versión uruguaya es la mejor de todas, es market friendly", dijo Gustavo Neffa de Research for Traders.

Neffa destacó no obstante que "si no rebotan fuerte los bonos es que el mercado no le cree mucho a que ese escenario se vaya a dar, por ahora son todas expresiones dentro de una campaña".

Para los operadores, los dichos de campaña tienen un peso relativo, aunque los comentarios orientados a una negociación amigable terminan pesando a favor a pesar de que no los consideren suficientes.

"Es por Alberto, sí, que suben los bonos", dijo un operador de una mesa bancaria. "Ahora, que haya quien pague por eso me parece un sinsentido, hasta que no digan que van a hacer con el déficit, es todo muy lábil", agregó.

"Tomo con pinzas las declaraciones de campaña, pero entiendo Alberto Fernández sabe que en caso de ser Gobierno va a tener que tener de aliados a los inversores y no de enemigos, porque la situación financiera es bastante crítica incluso para cualquier modelo económico que implique más expansión del gasto y del consumo interno, porque para eso se necesita tener líneas de crédito abiertas", explicó Diego Martínez Burzaco de MB Inversiones.

Como resultado, el riesgo país también retrocedía levemente, un 2,20% para alcanzar las 2185 unidades.

Devaluación "brutal" y baja de salarios, la "receta uruguaya" para afrontar la deuda que resaltó Alberto Fernández

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se mostró confiado de poder afrontar la deuda "en una negociación seria y sensata con los acreedores" y en términos de un reperfilamiento, "sin quita", que le permita al país "ganar tiempo" para crecer y para eso puso como ejemplo la "salida uruguaya".

"No va a ser tan difícil hacer lo que hizo Uruguay: ganar tiempo y no hacer quita", planteó el compañero de fórmula de Cristina Kirchner en su visita a Córdoba.

Pero, ¿qué significa esto? Carlos Steneri, el economista uruguayo que negoció el canje de ese país en 2003 y evitó el default aseguró que la receta de aquel país incluyó una "brutal devaluación del 100 por ciento" y una "baja del 10 por ciento de salarios públicos y privados".

Según explicó Steneri, la renegociación de la deuda en Uruguay estuvo acompañada de un enorme ajuste que le hizo pagar "un altísimo costo político" al gobierno de ese entonces.

"Tuvimos que reducir el déficit fiscal de manera que (la deuda) pudiera ser financiable. Uno no puede ir a pedir refinanciamiento cuando tiene un problema muy importante de déficit porque, en definitiva, a los dos o tres años seguiría con el mismo problema pero más profundo", planteó el economista.

En diálogo con radio Con Vos, el ex director de la Unidad de Gestión de Deuda Pública de Uruguay detalló el plan económico que se aplicó: "En primer lugar tuvimos una brutal devaluación de casi el 100 por ciento, lo cual generó una fuerte contracción del gasto público. Y en segundo lugar hubo que instrumentar un impuesto del 10 por ciento a todos los sueldos públicos y privados, de un mes al otro. Si un trabajador un mes ganaba 100, al siguiente ganaba 90".

Además, contó, "se congelaron por cierto tiempo los ingresos del sector público e inclusive se les hizo una rebaja temporal".

"Fue una solución extrema, porque en aquel momento teníamos una desocupación del 18 por ciento. Estábamos prácticamente en una economía de guerra. Pero eso nos ha permitido tener una macroeconomía con un déficit manejable y total acceso a los mercados de capitales", agregó.