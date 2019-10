BCRA endureció el cepo y los bancos no entregan dólares a empresas para importar

"Si querés pagar tu mercadería, pedís autorización al Banco Central y te niegan las divisas", detallaron empresarios industriales

Empresarios industriales denunciaron que hoy existe un cepo no declarado y con reglas poco clara para la importaciones de insumos, materias primas o repuestos.

"Si querés pagar tu mercadería, pedís autorización al Banco Central y te niegan las divisas", detallaron a BAE fuentes de compañías nucleadas en la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA).

"Los gerentes de bancos te atienden y te cuentan que no hay reservas; y que la orden del Central es que deben hacer todo lo posible para que no salgan divisas, es decir, no venderte", ampliaron.

En esta dirección, las fuentes privadas apuntaron que el sector autopartista y metalúrgico son dos de los segmentos afectados por las demoras bancarias.

Te puede interesar El regreso de los fondos buitre: volvieron a comprar bonos y ahora esperan agazapados por un default de la deuda

"Existen varios planteos de socios (de UIPBA), que hace meses que no pueden acceder a los dólares necesarios. Hay un caso donde un empresario hace dos meses que no puede importar solamente u$s10.000 en repuestos. Estas situaciones ya se encuentran en todos los municipios y focalizados en las pymes", desarrollaron entre las filas de la máxima entidad fabril de la provincia de Buenos Aires.

La demora, o directamente la denegación, en la entrega de divisas para hacer frente al pago de una materia prima o insumo atentan directamente contra la producción nacional, profundizando aún más el golpe sobre la actividad económica. "Aunque resultara también conflictivo, se entendería mucho más que dificulten la importación de mercaderías que compiten con la industria argentina. Pero de esta forma, ya están complicando la producción de bienes y servicios nacionales, porque se corta el abastecimiento de insumos y repuestos, todo por el objetivo de cuidar las reservas", manifestaron los empresarios en off the record.

A más de un mes de aplicado el "cepo" cambiario, las operaciones de importación de bienes y servicios se complican cada vez en mayor medida. La semana pasada, este medio había informado que las empresas no pueden girar dólares para compras determinadas, ya que el Gobierno exige la entrega actualizada de datos sobre activos y pasivos externos, y el sector importador dejó en claro que no es una operatoria rápida de resolver.

El relevamiento sobre pasivos y activos externos (montos por pagar o cobrar en el exterior) era obligatorio solamente para fines estadísticos, hasta el pasado 1 de septiembre.

Cuando se reinstauró el cepo en la Argentina, vía la comunicación A 6770, el Banco Central puso como obligatoria la presentación de dicho informe para importar, en un intento por frenar la salida de divisas.