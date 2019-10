Dólar blue, contado con liqui y MEP: qué son y cómo operan

El cepo cambiario dio lugar a la ampliación de la brecha entre las cotizaciones vigentes para los distintos tipos de dólar. Los detalles

Una de las características de la nueva crisis financiera que afecta al país es el desdoblamiento cambiario. Es decir, la vigencia de distintas cotizaciones para el dólar y la ampliación de la brecha entre ellas.

A continuación, los diferentes tipos de dólar que actualmente operan en el mercado y sus principales características.

- Dólar oficial minorista.

Es la divisa a la que tiene acceso cualquier persona mediante bancos y casas de cambio.

Suele tener la cotización más barata, pero se ve afectado por el "cepo" que establece un límite de u$s10.000 por mes para las personas físicas.

Todos los días hábiles el Banco Central realiza un relevamiento entre las entidades financieras y publica un promedio de su valor, que suele considerarse el precio de referencia.

Otra cotización importante es la que marca el Banco Nación, que suele marcar la cancha para el resto del mercado.

Este viernes, el dólar minorista, según el promedio del Banco Central, cerró a $65 para la venta y $60,20 para la compra.

A la diferencia entre el precio de venta y compra se la denomina "spread".

- Dólar mayorista.

Es la divisa disponible en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), donde operan bancos, grandes empresas y el propio Banco Central, que realiza allí sus intervenciones.

Cualquier suba o baja del mayorista tiene, en cuestión de minutos, su repercusión en la plaza minorista.

Este viernes el mayorista cerró a $60.

- Dólar blue.

También conocido como "informal" o "paralelo", es el que se consigue por fuera de los canales financieros legalmente habilitados para la compraventa de divisas (bancos y casas de cambio).

Su reciente reaparición y apreciación tiene que ver con el establecimiento de restricciones cambiarias para ahorristas y empresas desde el 1º de septiembre.

El dólar no oficial este viernes se vendió alrededor de los $71,70 y se compró por $71,25. No obstante, al no estar regulado, las cotizaciones suelen ser muy fluctuantes.

- Contado con "liqui".

El contado con liquidación surge de una operatoria particular: la venta de acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York o bonos de la deuda soberana.

De esta forma, los inversores que buscan salir del país –por eso también se lo llama "dólar fuga– obtienen en la plaza internacional dólares por fuera de las restricciones oficiales, pero a un precio más elevado.

Este viernes, el contado con liqui (CCL) cotizó en $81,40.

- Dólar MEP.

También conocido como "dólar bolsa", consiste en la compra de una acción o un bono en pesos, que luego se vende en dólares. Este viernes, el MEP cerró en $75.

- Dólar futuro.

Es el precio del dólar que distintas partes acuerdan para una fecha futura.

Se opera en el Rofex y el MAE, y este viernes se negociaron contratos a futuro con una cotización de referencia de $67 para fines de noviembre.