Cepo ultra recargado: vaticinan disparada del dólar paralelo y nuevas medidas para el turismo

Sorprendió el endurecimiento de las restricciones a la compra de divisas. El blue quedó en $75 el viernes y en la cuevas creen que podría subir 10 pesos

Después de que Alberto Fernández se consagrara triunfador este domingo, el Banco Central terminó por instaurar un "ultra cepo" cambiario que retrotrae el escenario al peor momento de escasez del dólares durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.

Guido Sandleris y el directorio del BCRA determinó que en la Argentina está virtualmente prohibido comprar dólares.

El cepo recargado, que se estimaba previamente que iba a ser mucho más benevolente (se creía que bajarían el cupo desde los u$s10.000 a menos de la mitad) terminó siendo mucho peor: ahora el límite máxima pasó a u$s200 por mes.

Esto disparará a partir del lunes al blue (que cerró el vierne en $75,75) y el contado con liqui, los únicos mercados en donde se podrá comprar divisas en en la Argentina. Al conocido " mercado único y libre de cambios" acaban de darle el acta de defunción.

"El paralelo podría subir más de 10 pesos por dólar este lunes", decían desde una "cueva" de la City que ya se preparan para atender a más clientes.

Ante el grado de incertidumbre actual, el directorio del BCRA decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central . Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019" , reza el comunicado oficial del BCRA.

La medida dispuesta en la noche del domingo fue la siguiente: establece un nuevo límite de u$s200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en u$s100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivos. Estos límites no son acumulativos.

El ultra cepo responde a la vertiginosa caída de las reservas . Desde el cepo a inicios de septiembre caen más de 10.000 millones de dólares y desde las PASO más de u$s22.000 millones.

La necesidad oficial de frenar la caída de las arcas oficiales y los pedidos explícitos del kirchnerismo (Cristina fue enfática en esto este domingo), se conjugaron para presentar una restricción cambiaria incluso superior que a la de Cristina.

Vale recordar que en ese momento, el dólar oficial estaba súper atrasado. No sucede en la actualidad, con un tipo de cambio altísimo. De ahí que sorprendió la medida extrema del BCRA, virtualmente tirando la toalla en la pelea contra el dólar.

Los pedidos de un cepo más fuerte corrieron desde hace mucho tiempo. No sólo Alberto Fernández lo venía pidiendo sino que varios de sus voceros repetían ese slogan. Emmanuel Alvarez Agis había dicho hace pocos días en Washington ante inversores que el Gobierno tenía que poner restricciones más fuertes.

"O dejaban ir al oficial o metían este cepo. Me parece lógico. O subís el dólar al valor real o mantenés este tipo de cambio pero no le vendés a nadie. Me gusta más lo primero, pero lo que no podías hacer era seguir con los 10.000 dólares" , indicaron desde una boutique financiera local con nexos en el exterior a iProfesional.

"El límite de u$s200 por persona hasta diciembre es: no hay más dólares para nadie hasta que nos acomodemos. Los dólares para importaciones están, que son los relevantes en la formación masiva de precios. Tengo dudas con turismo. Escucharemos este lunes la conferencia de prensa", indicó Rodrigo Alvarez, director Analytica.

Esto viene a cuento de lo que pasará con el precio que paguen los argentinos que gasten en el exterior. Al menos hasta ahora la actividad se regirá con el dólar oficial de 65 pesos por dólar.

Claro que renacerá mucho más el "puré": es decir, vender los billetes en el blue y pagar la tarjeta con los pesos el resultante de un tipo de cambio mayor. Básicamente, lo que pasaba en el kirchnerismo.