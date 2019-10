La FED define si baja las tasas en EE.UU.: cómo impacta en los bonos argentinos

El mercado está atento al cierre de la reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que definirá si la fortaleza de la economía norteamericana justifica un tercer recorte en la tasa de interés en lo que va del año.

Los analistas prevén que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) baje 25 puntos la base de su tasa de referencia, luego de los ya concretados durante las reuniones de julio y septiembre.

De ser así, los tipos se ubicarían entre 1,5% y 1,75%, cifras alejadas del rango de 2,25% a 2,5% que dominó la primera parte de 2019.

Aunque se espera que sea precisamente eso lo que informe el presidente de la Fed, Jerome Powell, la verdadera pregunta radica en si esta baja dará paso a un ciclo de recortes o si el banco central pondrá una pausa a la política expansiva.

Según medios internacionales, el presidente la Fed de Dallas, Robert Kaplan, comentó: "Tomamos medidas en julio y en septiembre. No considero que esto comience un ciclo completo de reducción de tasas pero es apropiado ajustar la postura de la política monetaria de una manera más limitada y restringida".

Analistas del proveedor de servicios financieros TD Securities mantuvieron la misma línea: prevén que las autoridades podrían "entregar un mensaje de que serán pacientes antes de decidir medidas futuras", según una nota enviada a clientes, consignó Reuters.

Los datos económicos recientes de Estados Unidos han sido mixtos, ya que la debilidad de los fabricantes manufactureros contrasta con la fortaleza de los consumidores, quienes contribuyen con cerca de dos tercios del Producto Interno Bruto del país.

Pero esas mismas cifras mostraron caídas en septiembre: las ventas minoristas bajaron 0,3% -la primera baja desde febrero- debido a un menor gasto en materiales de construcción, compras en línea y automóviles, informó el Departamento de Comercio.

Por su parte, la producción manufacturera también se contrajo en un 0,9% anual en el noveno mes del año, mientras que los pedidos de fábricas cayeron 0,5%, lo que se atribuye principalmente a la huelga de los trabajadores de General Motors.

Aun cuando el escenario más probable para hoy es una reducción de las tasas, el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue haciendo público su descontento.

"En Europa y Japón tienen tasas negativas. Se les paga por pedir dinero prestado, ¿No tenemos que seguir a nuestros competidores?" comentó el conductor de Fox Business Network, Stuart Varney, y Trump –replicando los dichos de Varney- aprovechó de disparar una vez más contra Powell.

"La Fed no tiene idea! Tenemos potencial ilimitado, retenido solamente por la Reserva Federal. Pero estamos ganando de todos modos!", dijo el mandatario a través de Twitter.

"Over in Europe and Japan they have NEGATIVE RATES. They get paid to borrow money. Don’t we have to follow our competitors?" @Varneyco Yes we do. The Fed doesn’t have a clue! We have unlimited potential, only held back by the Federal Reserve. But we are winning anyway!