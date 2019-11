Dólar: por qué Domingo Cavallo sugiere desdoblar el mercado cambiario

El economista propuso la creación de un mercado libre del dólar por el que se cursen todas las operaciones que no están habilitadas en el mercado oficial

El ex ministro de Economia Domingo Cavallo propuso la creación de un mercado libre del dólar por el que se cursen todas las operaciones que no están habilitadas para hacerlo por el mercado oficial.

"Si el nuevo gobierno tiene un mínimo de profesionalismo en materia monetaria, tendría que comenzar organizando el mercado cambiario de esa manera", sostuvo el ex titular del Palacio de Hacienda durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

Cavallo destacó que "es lo que debió haber hecho el Banco Central en 2014 cuando regía el cepo de (Axel) Kicillof".

"Es difícil de entender por qué no lo hicieron entonces, de la misma forma que no se entiende que no lo haya hecho ahora el gobierno de Macri", sostuvo el ex funcionario en su newsletter.

Según el economista, hay varios precios para el dólar fuera del mercado controlado porque no se ha autorizado el funcionamiento de un mercado libre para todas las transacciones que signifiquen entradas o salidas de dólares no obligadas a llevarse a cabo en el mercado controlado.

"Esta multiplicidad de tipos de cambios no controlados y, en particular la volatilidad y el alto costo transaccional del contado con liquidación (permite hacerse de divisas con la compra y venta de bonos y acciones), más que contribuir a detener la salida de capitales obstaculiza su entrada", opina el ex funcionario.

En ese sentido, dijo que "si las operaciones que hoy se cursan por el contado con liquidación pudieran hacerse en un mercado financiero libre, mercado en el que además se liquidaran todas las transacciones con tarjetas de crédito de cuentas argentinas en el exterior y de cuentas extranjeras en Argentina, así como todas las transacciones vinculadas a servicios turísticos, la brecha entre el tipo de cambio del mercado libre (que sería único y no múltiple) y el tipo de cambio controlado, sería menor".

Si se siguiera su idea, Cavallo opinó que "el impacto de la emisión monetaria excesiva sobre el tipo de cambio libre no sería tan alto como el que se daría sobre los varios tipos de cambios no controlados que existen en la actualidad".

Según calculó el economista, el espacio para que bajen las tasas de interés sin que las mismas se tornen negativas en términos reales es de más de 150 puntos básicos mensuales.

Por otro lado, señala que la baja de la tasa de interés, si llega a producir un efecto sobre el tipo de cambio, no lo será sobre el comercial u oficial si no sobre el contado con liqui, el Bolsa y el blue.