Wall Street y la apuesta a "bonos VIP" que perderían menos en una reestructuración de Alberto F.

Un banco estadounidense planteó que podría haber un "tratado diferenciado" por los títulos Par y Discount en un canje de deuda. ¿Por qué?

Mientras que los bonos argentinos cotizan al 35% o 40% de su valor, demostrando que para el mercado financiero hay serios riesgos de una reestructuración agresiva de la deuda, surgen algunas apuestas por dos series de títulos que estuvieron soportando mucho mejor el castigo por la crisis local.

Se trata de los bonos Par y Discount, emitidos originalmente en la reestructuración del 2005 y también en la reapertura del 2010 (en su mayoría con ley extranjera pero también local).

Son emisiones que se hicieron a muy largo plazo (al 2033) que, con bajos cupones y que precisamente por su condición de haber aparecido en canjes de deuda, podrían tener un "tratamiento diferenciado" en la próxima negociación que encarará Guillermo Nielsen.

El Bank of America-Merrill Lynch (BoFA), entidad que precisamente estuvo en las últimas semanas en Buenos Aires, se hizo eco de este rumor que circula en Wall Street.



"Si bien no creemos que los bonos del canje estén exentos de la reestructuración, no descartamos que puedan recibir algún tratamiento favorable (por ejemplo, reducciones de cupones más leves y extensiones de vencimiento) debido a su umbrales más estrictos de la cláusula de acción colectiva (CAC) y, por lo tanto, mayor atractivo para los fondos que pueden esperar un mejor trato", explican en un paper publicado recientemente.



Señalan, además, que hay precedentes de ciertas diferenciaciones por tipo de bonos en algunas reestructuraciones como en Ucrania y Grecia.

Los puntos destacados del análisis del BoFA son los siguientes:

1) Un arreglo rápido entre las partes:

-Creen que tanto el gobierno como los tenedores de bonos serán incentivados para alcanzar una rápido resolución a la reestructuración de la deuda.

-Para el gobierno, puede abrirse un financiamiento adicional del FMI y eventualmente permitir el acceso al mercado privado. Para los tenedores de bonos, una reestructuración creíble debería reducir la prima de riesgo de incertidumbre sobre los bonos.

-Si el costo de finalizar la reestructuración está proporcionando algunas clases de acreedores con trato favorable, entonces creen que ambas partes pueden estar dispuestas a pagar ese costo.

-Sin embargo, existen límites. Si el acuerdo con los bonos del canje fuera demasiado favorable, entonces esto puede reducir la disposición de los tenedores globales para participar.

2) ¿Lo permitiría el Fondo Monetario?

-De acuerdo con su marco de políticas, esperan que el FMI se mantenga neutral en cuestiones de equidad entre acreedores.

-Creen que la función del FMI sería solicitar un cierto nivel de alivio en la deuda para garantizar la sostenibilidad de la misma y luego dar al gobierno discreción sobre cómo alcanzar este objetivo.

3) El antecedente de Ucrania en 2015

-En la reestructuración del 2015, los bonos a corto plazo con vencimiento en septiembre y octubre de ese año recibieron el estado de "notas con prioridad". Por las notas de prioridad se ofrecieron nuevos bonos con vencimiento en 2019, mientras que al resto de los tenedores de bonos se les ofreció un conjunto de nuevos bonos con vencimiento desde 2019-2027.

-Como resultado, los tenedores de bonos a corto plazo recibieron un trato algo más favorable en relación a otros tenedores de bonos, ya que a los otros bonistas se les proporcionó un vencimiento más largo.

-Los tenedores de bonos con notas de prioridad se opusieron para llegar a un acuerdo con un gran comité de acreedores y presionó para obtener mejores condiciones.

4) Otro más: el caso de Grecia en 2012

-El gobierno griego continuó pagando los servicios de los bonos con ley extranjera que no participaron en la reestructuración de la deuda (la deuda de con ley griega representaba alrededor del 90% de la deuda elegible para la reestructuración).

-En total, 16 bonos con jurisdicción foránea rechazaron la propuesta y el gobierno no intentó reestructurar las 7 especies adicionales como los bonos japoneses e italianos.

-Este ejemplo no es totalmente comparable al canje argentino versus los bonos globales debido a la diferencia en la ley aplicable. Sin embargo, es revelador que el trato favorable para los bonos extranjeros no fue un factor decisivo para ninguno de los dos gobierno o el resto de los tenedores de bonos.

"Los precios actuales ya descuentan una alta probabilidad de default y vemos riesgos equilibrados en torno al resultado de la reestructuración de la deudacontemplado por el gobierno", acota BoFA.

Pero hacia adelante, observa que existen factores que pueden influir positiva y negativamente en los bonos. A saber.

En el escenario positivo, "los bonos argentinos podrían recuperarse si se anuncia un equipo económico sólido y si la próxima administración muestra una voluntad de continuar trabajando con el FMI y perseguir un ajuste fiscal creíble y sustancial".

Los riesgos también están latentes: la presión adicional de los precios a corto plazo podría continuar dado el exceso de posicionamiento de los fondos, baja liquidez y falta de orientación política clara por parte de Alberto Fernández.

"Los bonos argentinos podrían venderse si la economía se deteriora, el próximola administración persigue una consolidación fiscal muy leve, implementa políticas poco ortodoxas, o las negociaciones con el FMI se rompen", advierte Bank of America.