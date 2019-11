Inversiones en la transición: por qué los fondos dólar linked son la nueva estrella de la City

En los últimos meses, muchas administradoras reflotaron fondos con activos en pesos atados al dólar. Las claves de esta tendencia que promete consolidarse

Este año, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) sufrieron, literalmente, un terremoto. El reperfilamiento de las Letras del Tesoro impactó de lleno en la industria, que en un solo día sufrió rescates por más de 100.000 millones de pesos y aún no logra recuperarse del golpe.

Ahora, ya pasados los días más convulsionados -en los que hasta hubo amenazas de acciones judiciales a las autoridades del mercado y de la cámara- las administradoras rediseñan sus productos para volver a crecer y tratar de reconquistar al inversor minorista. Así, en un contexto de cepo cambiario, y con la mente dolarizada del inversor local, los fondos con bonos dólar linked se perfilan como los protagonistas del momento.

A un mes de terminar el año, algunos fondos en dólares y otros que esquivan el riesgo argentino fueron, junto con los de money market, los únicos que tuvieron suscripciones netas. Los datos de la industria muestran que, al 20 de noviembre, la totalidad de los fondos acumula una sangría de 88.724 millones de pesos.

"Es una industria que se achicó, e incluso los productos estrellas son aquellos que invierten fuera del país, como los fondos de bonos renta fija Latam, que tienen 6.000 millones de pesos", comenta Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Fondos Cohen.

Y agrega: "Se potenció lo que es money market y se destrozaron los de renta fija de muy corto plazo, los famosos T+1 que en su momento tenían Lebac y después Lecap".

Una industria golpeada

El CEO de una administradora líder sostiene que, por la indefinición sobre el futuro de los bonos, hoy se está en el peor de los mundos. "De todos los bonos que hay en el mercado, sólo puedo ofrecerle a nuestros clientes una pequeña parte. Después, el resto es todo un limbo. No sabemos cuáles van a reestructurar, ni las condiciones en que se harán. No hay nada claro", describe.

Y, más allá del crecimiento que están teniendo los Fondos Latam, este CEO sostiene que la incertidumbre es tal que prefiere no recomendarselos a sus clientes. "Hoy muchos invierten en Latam porque como el 75% puede estar colocado en activos Mercosur se esquiva el riesgo argentino. Pero nose si, cuando asuma el nuevo Gobierno, se invertirá la relación y sólo vamos a poder dejar el 25% en el exterior", advierte.

Daniel Vicien, director comercial de Fondos Comunes de Inversión de Balanz Capital, destaca como positivo el hecho de que la industria de fondos creció 25% anual. "No es malo para un año como el 2019, y se trata de un crecimiento que es el doble del porcentaje que los depósitos, lo que muestra que la gente sigue yendo a los fondos", comenta.

Para Vicien, las personas físicas son las que más salieron tras el sacudón del reperfilamiento, mientras que las jurídicas se mantienen firmes. "Los grandes inversores institucionales continúan apostando a estos fondos porque conocen el mercado", sostiene Vicien.



En una de las administradoras destacaban que hace un año y medio, previo a la primera corrida contra el dólar, los pequeños ahorristas llegaron a concentrar el 25% del total de la cartera y hoy apenas llegan al 6%. Sólo el día del reperfilamiento dos de los bancos más fuertes en el segmento retail sufrieron rescates por más de $25.000 millones.

"A partir del reperfilamiento de las Letras desaparecieron instrumentos del mercado de corto plazo en pesos y en dólares. Hubo una migración del corto plazo en pesos hacia los money market, que fue lo que más creció en el mercado", asegura Vicien. En rigor, los datos de la industria muestran que esta familia de fondos creció $105.511 millones en lo que va del año para ubicarse, lejos, en la cima del podio.

Vicien comenta que en las últimas semanas, con la baja que registraron las tasas de los plazos fijos, muchos inversores salieron de los bancos para entrar en estos FCI. "En el último tiempo, el crecimiento es por migración de plazos fijos. Ofrecen una rentabilidad un poco superior y liquidez diaria, que en estos momentos tiene su valor", describe el director de Balanz.

La nueva vedette del mercado

Pero, más allá de esta elección por los money market, los bonos dólar linked comienzan a ganar protagonismo en el mercado. "El único producto que podría empezar a funcionar en breve es el de dólar linked. De hecho, en algunas sociedades sus gerentes desempolvaron viejos productos de este tipo, y en otras que nunca los dejaron de tener, como nuestro caso, los estamos repotenciando", cuenta Falcone, de Cohen.

Según explica, si bien el fondo que ellos ofrecían tenía otra naturaleza, porque eran bonos corporativos en dólares, la esencia era la misma. "No dejaba de ser un fondo que uno suscribía en pesos y se dolarizaba automáticamente, porque el activo subyacente era dólar", resalta.

En general los activos en que invierten estos fondos son bonos en dólares, cuentas remuneradas en moneda dura y en algunos casos en Tresauries Bill (Letras del Tesoro estadounidense).

"Ahí la discusión es a qué precio del dólar ingresar. Depende del instrumento que tenga. Si el subyacente es un producto doméstico, es a dólar MEP. Si, en cambio, el producto tiene instrumentos internacionales, como un bono corporativo de Chile o un Treasury, obtenés divisas afuera y ahí te dolarizas al ‘contado con liqui’", explica Falcone, quien cree que en este punto la industria deberá encontrar una definición y aclarar qué fondos se suscriben al dólar MEP y cuáles al valor del "contado con liqui".

"Habría que empezar a mapear el sector para ver cómo se va a acomodar, pero esas son definiciones que se irán dando a lo largo de los próximos meses", sostiene.

Una de las administradoras que picó en punta es Industrial Asset Management, de Bind, que relanzó su fondo IAM Renta Crecimiento. "Está orientado a inversores conservadores, con tenencia en pesos que quieran hacer más simple y eficiente el acceso a productos denominados en dólares", según describen en IAM.

El fondo invierte el 60% de su cartera en activos que reflejan el dólar MEP, otro 25%, en dólar cable y el 15% restante en cauciones o plazos fijos.

Las claves de esta tendencia

Una de las claves para que estos productos comiencen a tomar vuelo es que se espera que el año que viene haya nuevas emisiones de bonos en pesos atados al dólar.



"Cualquier instrumento que empiece a emitirse en 2020, seguramente sea en dólar link", explica un operador de la City. "Son productos que estarán atados al tipo de cambio oficial, por lo que saldrán a valor 100 y después irán perdiendo valor según cuál sea la brecha", agrega.

En la City sostienen que hoy en día no hay mucha demanda por dolarizarse porque las carteras ya lo hicieron fuertemente en 2018 y, además, la diferencia aún es elevada.



"Con una brecha del 10%, nosotros recomendábamos dolarizar; ahora está entre 20% o 25%, sea MEP o ‘contado con liqui’, y ya es distinto", comenta Falcone.

Por otro lado, el dólar a 60 pesos no es un precio barato. "Esto no es 2015, donde el dólar a precio de hoy estaría en $35. A ese precio con una emisión grande te dolarizás. A $60, sin liquidez como está ahora la plaza, no te dolariza", agrega Falcone.

Sin embargo, la expectativa sobre lo que viene es lo que puede darle vuelo a los activos dollar-linked. "Después del 10 de diciembre, es probable que haya un festival de pesos y el tipo de cambio se atrase. Entonces, con estos FCI atados al dólar muchos se están anticipando", explica Falcone, quien considera que las dos condiciones fundamentales que justifiquen el resurgir de este tipo de productos son la emisión monetaria y el atraso cambiario.

En la misma línea, desde otra administradora de fondos sostienen que los instrumentos con activos dólar-linked no despegaron antes porque no se dieron esas dos condiciones. "Recién ahora se está viendo que empieza a movilizarse el crédito y comienza a haber colocaciones de fideicomisos, lo que va a generar más pesos", explican.

El escenario que proyectan en la city para el próximo año es no sólo emisión del Gobierno nacional sino también de las provincias, que buscarán financiar sus gasto con bonos atados al dólar en lugar de las letras de corto plazo que utilizan ahora. Eso alimentará a los nuevos fondos, que siguen la tendencia de los inversores de dolarizarse más allá de lo permitido por los controles cambiarios.

Esta es la gran apuesta de la industria. En paralelo, también esperan que en poco tiempo vuelvan a aparecer instrumentos de corto plazo como las Letras del Tesoro para que les den vida a fondos T+1, que supieron ser clave para el manejo de caja de muchas empresas y todavía sufren los efectos del reperfilamiento desordenado que realizó el ministro Hernán Lacunza.