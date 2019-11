Alberto Fernández no solicitará al FMI los u$s11.000 millones que restan del acuerdo

El presidente electo aseguró que "la solución para los problemas" de la Argentina "no es seguir tomando deuda" y prescindirá de ese dinero del FMI

El presidente electo, Alberto Fernández, aseguró este martes que "la solución para los problemas" de la Argentina "no es seguir tomando deuda" y, en ese sentido, adelantó que no solicitará al Fondo Monetario Internacional (FMI) los u$s11 mil millones que aún restan desembolsar del acuerdo stand by firmado con la Argentina.

"Si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, creo que la solución no es seguir endeudándote", remarcó el ex jefe de gabinete del kirchnerismo.

En ese sentido, expresó: "Es como un tipo que tomó mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando. La solución es dejar de tomar".

"¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones de dólares más?", insistió.

Sobre el futuro del acuerdo con el FMI, Fernández remarcó su voluntad de pagar las deudas de la Argentina pero subrayó que necesitará tiempo para que el país se desarrolle y la economía se encienda.

Además, el presidente electo aseguró que en la economía argentina "no hay nada para ajustar", por lo que esa no es una posibilidad del próximo gobierno.

En declaraciones a Radio Con Vos, el ex jefe de Gabinete remarcó que, en el presente, "el empleador y el empleado saben que estamos en un punto límite".

"No escucho a nadie pedirme ajuste en la economía y es porque no hay nada para ajustar", subrayó.

En ese sentido, expresó que es optimista respecto al futuro porque "hay momentos donde las crisis son tan profundas que todos no ponemos de acuerdo frente a lo que se viene".

"Siento que la gente tiene esperanzas y por eso no puedo fallar", manifestó.

Las declaraciones del presidente electo argentino se produce a 24 horas de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidiera reemplazar al italiano Roberto Cardarelli por el venezolano Luis Cubeddu como jefe de la misión de ese organismo para la Argentina.

Cubeddu, de 53 años, vivió en Buenos Aires entre 2002 y 2004 pues trabajó aquí como representante del Fondo en los años posteriores a la crisis que padeció la Argentina.

Fuentes ligadas al organismo indicaron que el cambio obedece a "la rotación de rutina del personal superior del Fondo, y aprovechando la transición actual en Argentina y el hueco en las negociaciones".

"Para garantizar una transición fluida y una continuidad en el trabajo de la misión del Fondo, el actual jefe de la misión, Roberto Cardarelli, seguirá trabajando con el equipo durante esta transición", indicaron las fuentes.

La salida de Cardarelli ocurre en medio de la transición política y con el acuerdo stand by suspendido.

Por lo general, el cargo de jefe de misión dura tres años y el actual titular llevaba cinco años como encargado del caso argentino, ya que estaba desde septiembre de 2014.

El cambio debió ocurrir en 2017, pero como la Argentina había asumido la presidencia del G-20, el organismo decidió postergar la decisión.

El arribo de Cubeddu se da no sólo en medio del cambio de Gobierno sino que además tendrá una misión muy complicada: encarar las negociaciones con el equipo económico del presidente electo, Alberto Fernández.

Entre los asesores de Fernández existe acuerdo en cuanto a la necesidad de renegociar el convenio stand by firmado por 57 mil millones de dólares, que quedó en suspenso después de las elecciones primarias.

La modificación se da también en sintonía con el reciente cambio en la dirección del Fondo, en la que asumió Kristalina Georgieva en lugar de Christine Lagarde.

Cubeddu desarrolla funciones dentro del Fondo desde hace 23 años y durante esta trayectoria fue encargado de los programas del organismo con Argentina, Grecia, Indonesia, México y Ucrania.

Estudió economía y matemáticas en la Universidad de Carolina del Norte, y completó su doctorado en la Universidad de Pensilvania.

En la década del 90, dio clases en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Venezuela y en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Dentro del organismo, en donde no habrá modificaciones será en la dirección para el Hemisferio Occidental ya que continuará Alejandro Werner haciendo el monitoreo regional.