¿Se despierta el dólar blue?: hay señales de suba en la cotización y temen por el contagio a precios

En la city esperan más presión sobre el paralelo, por el aguinaldo y la cobertura por el cambio de mando. Una encuesta revela cómo impacta en las pymes

Mientras el dólar oficial está adormecido por el cepo cambiario y por la avalancha de billetes verdes que los exportadores se apresuraron a liquidar, la cotización informal comienza a despertarse.



Desde hace poco más de una semana, el precio del dólar blue comenzó a despegarse de la cotización oficial, marcando una brecha que promete ampliarse en los próximos días y que amenaza con impactar en la economía real.

Nadie duda en la City de que la calma vivida en el mercado paralelo desde las elecciones hastael momento fue un efecto netamente transitorio. La sobre dolarización previa a los comicios fue lo que más tarde alimentó la oferta en cuevas y financieras, con personas y empresas vendiendo sus divisas para afrontar compromisos en pesos y fue lo que también le dio poco combustible para una mayor demanda de dólares.

Ahora, sin embargo, hay distintos factores que anticipan una mayor demanda que, al no poder comprar más de u$s200 por mes en bancos y casas de cambio, terminará recurriendo al mercado informal.

Un dato que ilustra esta situación se vio ayer, cuando el Banco Central tuvo que salir a vender divisas por primera vez desde el viernes previo al cepo recargado, ya que la oferta de exportadores no dio abasto para contener a todos los que aprovecharon el primer día hábil del mes para agotar su cupo. La pregunta que suena en los bancos es si los que tienen capacidad de ahorro para comprar más de u$s200 por mes se quedarán en pesos o van a dolarizarse al precio que sea.

Las pymes, por su parte, reconocen que la cotización del blue afecta a sus costos y que terminará impactando en los precios, según una encuesta que realizó Elypsis.



Si bien el grueso de las empresas opera en base a la cotización del Banco Central, con el nivel de informalidad de la economía hay muchos sectores en donde influye directamente el precio paralelo, más allá de la presión que impone sobre el valor oficial.

"En los días previos a la asunción del nuevo Gobierno es muy probable que aumente la dolarización por cobertura. Y luego, esperamos que parte del aguinaldo también termine yendo al dólar", comenta un banquero local, quien proyecta que el cepo se mantendrá por lo menos un año más, y que será clave para que el próximo equipo económico pueda llevar adelante su plan de bajar las tasas.

Todo para arriba

En la misma línea, desde la mesa de operaciones de Bull Market Brokers, Leonardo Svirsky sostiene que la tendencia del dólar MEP y el contado con liqui sin dudas es ascendente. "No lo veo bajando sino que estimo seguirá con esa volatilidad que tiene y con tendencia hacia arriba", explica el trader, al referirse a las cotizaciones del dólar en el mercado de capitales, dos valores que suelen ir en línea con el precio del dólar blue.

En ese sentido, en las próximas semanas hay vencimientos de letras y bonos en pesos, que también amenazan con meter presión sobre el paralelo, más concretamente sobre el dólar MEP y el contado con liqui. Esa tendencia se vio en los últimos pagos de bonos que hizo el Gobierno y es justamente lo que encendió la alarma en el equipo económico de Alberto Fernández, que a raíz de eso estudia "re-reperfilar" las letras para evitar un salto en las cotizaciones.

En una financiera ubicada a metros de la calle Florida cuentan que en los últimos días comenzaron a tener mayor demanda, "de chiquitaje, muchos que suelen operar por homebanking y ya agotaron su cupo", según explican.



"Hay señales que nos muestran que la demanda va a ir aumentando, más con el cobro del aguinaldo", agregan.

Un dato que revelan en esa financiera es que no sólo la venta de ahorristas "sobre-stockeados" fue lo que mantuvo estable el precio alimentando la oferta. "Hubo constructoras de obras pequeñas que se habían cubierto y después empezaron a vender algo para ir viviendo. También fruteros del conurbano y algunos exportadores chicos. A menor escala también se vio a gente que cobra pensiones en el exterior y vende eso para cubrir sus gastos mensuales", sostienen.

En ese mercado, ya se habla de un dólar blue a $80 para fin de año, lo que implica poco más de $11 respecto a los $68,50 en que opera en estos días. De confirmarse esos pronósticos, la brecha con el oficial podría rondar entre el 20% y el 25%.

A la espera de definiciones

La experiencia del cepo aplicado durante el gobierno kirchnerista indica que existe una brecha lógica entre ambas cotizaciones que, lo que hace, es reflejar la ausencia de límites y controles, factores que están implícitos en los valores extraoficiales.

De todos modos, hay un momento en el cual la brecha deja de ser tolerable. Si bien no hay un número puntual que defina este límite, algunos en la City aseguran que si supera el 50% o 60% hay que encender una luz de alarma, mientras otros hablan del 80% como tope.

¿Qué tan cerca se está de esa zona de riesgo? A los expertos no les preocupa una escapada inmediata pero sí la tendencia.

"Lo que con el dólar paralelo pase de acá a fin de año depende mucho del nombramiento del equipo económico y del plan. La situación compleja en donde está hoy la Argentina y la falta de precisiones hará que la brecha siga creciendo", advierte Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

Hoy la brecha entre el oficial y el paralelo es de casi 15%, un número que asciende a 21% cuando se lo compara con el dólar MEP y a 25% cuando el parámetro es el contado con liqui. En opinión del analista, para fin de año la brecha entre las distintas cotizaciones se ubicará entre 20% y 40%, "probablemente con el blue entre 25 y 30% y la del contado con liqui más cerca del 40", como detalla.

Más allá de la mayor brecha proyectada, Rajnerman no espera una disparada inminente de las distintas cotizaciones del dólar. "No veo una disparada porque esperamos que no se endurezcan los controles, y tampoco hay tanta plata para que se vaya al blue", destaca.

Martín Kalos, economista jefe de Elypsis, también prevé un aumento de las distintas cotizaciones del dólar en el corto plazo. "Estimamos que se seguirá ensanchando la brecha entre el blue y el oficial, ya que desde endurecimiento del cepo hasta ahora estuvo contenida porque la perspectiva de que ese endurecimiento ocurriera había llevado a una dolarización de buena parte de las carteras y, por lo tanto, durante noviembre no hubo tanta demanda de dólares", comenta Kalos.

"Ahora que vuelve a existir demanda de dólares, en la medida que haya nuevo flujo de pesos que pueda ir a esa dolarización, habrá pesos que se trasladen al canal del blue", agrega el economista jefe de Elypsis.

Para Santiago López Alfaro, socio y director de Delphos Investment, la mayor emisión de pesos en diciembre para cubrir el bache fiscal, coincide con una demanda estacional mayor de pesos, con lo cual no tendrían impacto sobre el billete paralelo. "A fin de año se necesitan muchos pesos por pagos de aguinaldo y en general para que la economía funcione", explica.

De todos modos, advierte que la presión puede llegar en los primeros días del próximo año. "Creemos que, por ahora, el contado con liqui y el MEP deberían estar en rango acotados, pero después del 15 de enero va a subir por la emisión de fin de año. Habría que ver qué herramientas monetarias usará el nuevo Gobierno para esterilizar la emisión de pesos y cómo será la política monetaria", sostiene.

El impacto en las Pymes

Por otro lado, la consultora Elypsis realizó una encuesta entre 150 Pymes industriales y de servicios de CABA preguntándoles qué incidencia tiene el dólar blue en sus costos y en sus precios de venta.

El resultado fue que el 46% percibe que el blue en mayor o menor medida incide en sus costos y el 42% cree que repercute sobre sus precios de venta. "Si bien gran parte de la estructura de costos de las empresas dependen del dólar oficial (al cual se realizan las operaciones de comercio exterior y deuda, aunque aún se registren demoras en los bancos para concretarlas), el dólar blue tiene una incidencia no menor", advierten en el último informe semanal de Elypsis, al acompañar la encuesta.

Para Rajnerman, en algún punto el dólar paralelo termina impactando en la economía, aunque cree que por ahora no es tan fuerte. "Mientras la brecha siga en niveles tolerables, el impacto en la economía será acotado", explica el economista jefe de Ecolatina, aunque advierte: "Depende de a qué dólar se hagan las importaciones".

Más allá de que todas las operaciones de comercio exterior se canalizan por el mercado formal, el economista se refiere al riesgo de que en algún momento, por las trabas, determinadas importaciones se hagan por el blue o el contado con liqui, como pasó en la última etapa del kirchnerismo. "Es algo que no lo veo en el corto plazo, pero, si pasa, tendrá impacto inflacionario", sostiene.

El efecto que sí va a generar la brecha cambiaria sobre la economía, acota Rajnerman, es la incertidumbre que genera. "No saber el tipo de cambio al que podés acceder al dólar retacea inversiones y tiene un impacto muy negativo para el ingreso de inversiones, algo que en si bien por otros motivos en este momento está frenado, la brecha es un componente más que lo aleja", explica.

Más allá de estos impactos directos, es sabido que una brecha cambiaria en aumento suele presionar al alza al tipo de cambio oficial para que acote la diferencia. El mercado paralelo, donde no hay límites para compras de dólares ni obligación de ventas determina un precio mucho más fiel del valor de la divisa. Es, en definitiva, lo que marca si una moneda está atrasada o no.

Todo es relativo. Lo cierto es que a la larga o a la corta la brecha tiene un impacto directo sobre los actores económicos y en las próximas semanas se espera un mercado informal cada vez más activo.