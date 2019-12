La transición en el Banco Central: Miguel Pesce se reúne el lunes con Guido Sandleris

Un día antes de su desembarco formal, Pesce irá solo al encuentro con el actual banquero. Cuáles son sus objetivos más urgentes al frente del organismo

A contrarreloj. Así va a ser la transición en el Banco Central, donde el próximo lunes se van a reunir el hasta ahora presidente de la entidad, Guido Sandleris, con quien ocupará ese cargo a partir del día siguiente, Miguel Ángel Pesce. El mendocino regresará así al segundo piso de Reconquista 266, después de cuatro años exactos de no pisar el edificio.

Según pudo saber iProfesional, Pesce irá sólo al encuentro y durante el fin de semana, se reunirá con Alberto para terminar de definir la nueva cúpula del organismo y las personas que integrarán el directorio.

Si bien en las últimas horas frecuentó seguido las oficinas de Puerto Madero, Pesce no estuvo hoy en las oficinas del presidente electo y siguió por televisión el anuncio del próximo gabinete.

Más allá de las formalidades y de la clásica foto de una "transición amigable", la reunión servirá para que Pesce se ponga al tanto de los números finos del organismo, como el nivel de reservas brutas y las últimas transferencias de pesos al Tesoro, ya que la última información oficial llega al de 3 diciembre.

Si bien Sandleris pregonó por erradicar la asistencia al Tesoro en poco más de una semana reactivó la maquinita y giró, vía Adelantos Transitorios, 170.00 millones de pesos. Más allá de este raid de emisión Sandleris encaró durante su gestión un duro ajuste monetario, un plan que acordó con el Fondo Monetario Internacional.

En ese sentido, se descuenta que la nueva cúpula del BCRA va a dar marcha atrás con la meta de crecimiento cero de Base Monetaria y rediseñará una nueva política monetaria.

Las primeras medidas

Entre las primeras medidas que quiere hacer Pesce ni bien desembarque en el organismo es bajar los encajes, acelerar la baja de tasas y lanzar una línea de créditos para el capital de trabajo, donde los bancos van a tener que destinar un porcentaje de sus depósitos.

Su preocupación no es sólo bajar la inflación, sino más bien buscar recomponer la cadena de pagos y darle un poco de aire a las pequeñas y garndes compañías.

"Si no se hace algo va a haber quiebres y concurso masivo de empresas. Seguramente se va a resolver algo de entrada", dicen en el entorno de Pesce, donde saben que la delicada situación económica no da margen de tiempo.

Si algo dejó en claro Alberto a sus colaboradores es que tendrá plena injerencia en la conformación del próximo directorio del BCRA. Se trata de una estrategia a imagen y semejanza a la que en su momento implementó Néstor Kirchner, quien había avalado, uno por uno, a los directores de la autoridad monetaria.

Un puesto clave en la estructura del BCRA es el de Superintendente de Entidades Financieras, cargo que hoy ocupa Horacio Zampone. En las entidades creen que será Arnaldo Bocco el que vaya a la "Super", aunque en los pasillos de Reconquista 266 suena fuerte el nombre de Jorge Rodríguez, el histórico del BCRA que echó Federico Sturzenegger y que después del cepo tuvo que "repatriar" Guido Sandleris.

Durante sus años en el Central, supo cultivar un buen vínculo con los banqueros, que lo ven como alguien que conciliador y que conoce el paño financiero. "Es un hombre con el que se puede hablar", comenta el dueño de una de las entidades locales.

El presidente de otro banco destaca el bajo perfil de Pesce como una cualidad necesaria para ese puesto. "Él siempre demostró que no es un hombre que busca protagonismo. Cuando la gente no conoce al presidente del Central quiere decir que las cosas van bien", explica.

La visión de Pesce sobre el dólar paralelo

Pesce es de los que creen que el precio del dólar paralelo no suele ser de referencia para la economía local, en la medida que el importador pueda acceder al dólar oficial, como ocurre con el cepo actual.

En charlas con amigos acude a la teoría que sostenían Alfonso Prat Gay y Sturzenegger para graficar esta idea y recuerda que decían que el mercado ya tenía asumida una devaluación en base al dólar blue y cuando liberaron el cepo la realidad mostró otra cosa.

Para Pesce, la brecha cambiaria no es un problema ‘per se’ y no cree que siempre termine presionando al tipo de cambio oficial hacia una devaluación. La clave, según su visión, es que el tipo de cambio oficial no esté atrasado, como pasó en la devaluación de enero de 2014, cuando pese a la vigencia del cepo, no se pudo evitar la corrección cambiaria.

Dentro del equipo económico es uno de los que conoce hace más cantidad de años a Alberto. Fue en 2001, cuando fue secretario de Hacienda y Finanzas del gobierno de Aníbal Ibarra cuando Fernández era legislador de la Ciudad, un vínculo que se fue afianzando en 2003 cuando fue representante del ministerio de Economía en el Banco Central.

El martes 5 de diciembre se despidió de sus compañeros del Banco de Tierra del Fuego, al presidir la última reunión de directorio en la sede de Ushuaia. No quiso dar pistas de su futuro en el Gabinete económico, aunque dijo que estaba trabajando en el equipo que coordina la transición y dio a entender que algún cargo ocuparía.

Comentó que no se veía en algunos puesto, como la CVN o el FGS, como circulaba por esos días, y cuando le preguntaron por la posibilidad de ir el BCRA sólo respondió con una sola palabra: "Ojalá". Por dentro, lo sabía desde el primer día.