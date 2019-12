Santangelo aseguró que "hay que desactivar la bomba de la deuda" y dio cinco meses de plazo

Para el economista de Macroview, el gobierno de Alberto Fernández aumentará impuestos y se enfocará en las retenciones al campo

El economista Rodolfo Santangelo aseguró este jueves que el Gobierno debe en un plazo de entre tres y cinco meses "desactivar la bomba de la deuda para que no estalle" y vaticinó que se viene un aumento de impuestos, principalmente de los derechos de exportación.

"Si en los próximos tres, cuatro o cinco meses se resuelve la deuda, el horizonte se alarga. Si eso no pasa, retrocedemos. Hay que desactivar esta bomba para que no estalle. No hay que defaultear, hay que arreglar algo pagable", dijo el economista de la consultora MacroView.

Señaló que el "hit del verano" será arreglar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el principal acreedor de la Argentina, y los bonistas privados, por lo que consideró que no cree que el Gobierno vaya a un "default unilateral".

"Hoy hay un vencimiento que se paga. Vamos a negociar con dureza, que haya acuerdo, mientras tanto se paga", consideró al disertar en el 18 Seminario Pro Pymes en un auditorio del complejo de la Rural de Palermo.

Santangelo expresó que quizás el lunes se conozca una reprogramación casi unilateral para la la deuda emitida bajo ley local, es decir, un reperfilamiento unilateral como el que ya hizo el gobierno de Mauricio Macri.

"Lo más difícil es la ley internacional. En Estados Unidos hay una frase sagrada: lo que firmaste lo tenés que cumplir. Si obtienen el consentimiento del 66% acreedores, puede haber una reestructuración. Es difícil conseguirlo, por eso hay que proponer algo pagable", dijo.

El economista señaló antes pequeños y medianos empresarios que Macri dejó $140.000 millones de déficit primario, equivalente 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI), pero advirtió que el si el Gobierno "no hace nada", ese rojo escalará a $500.000 millones en 2020, igual al 1,5% del PBI.

"¿Qué hace el diccionario peronista en este contexto? Suben los impuestos. Che, pero Argentina necesita bajar los impuestos. Ciento por ciento de acuerdo. Pero lo van a subir", opinó Santangelo, quien de todas maneras reconoció que no conoce el plan oficial.

En ese sentido indicó que para la caja, el candidato natural son los derechos de exportación: "El chacarero va a decir tengo un colchoncito. Los precios internacionales no son altísimos, no me mates ".

E indicó que Macri puso retenciones de $4 cuando el dólar tenía un precio de 38 pesos, por lo que los derechos de exportación equivalían al 12%.

"El campo te va a decir: bueno, me lo ponés en 12% y se dejó de licuar. O me volvés al 35%. Si me ponés el 25% al maíz, no siembro maíz", expresó.

Y por otro lado sostuvo que también habrá la reinstauración de los impuestos a los Bienes Personales, "que no sirve para nada, pero es parte del show peronista de la distribución del ingreso".

Santangelo pidió que si van a subir impuestos "al menos no hagan mamarrachos con el gasto público" y consideró que "parece haber conciencia en el Gobierno sobre que no podemos empeorar" la cuestión fiscal.