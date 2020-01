Inflación, deuda y crecimiento: cuáles son las previsiones de los economistas para 2020

Para algunos analistas, las expectativas de crecimiento son de hasta el 2% son, pero para otros, hay proyecciones de una nueva caída del PBI

Los primeros días del gobierno de Alberto Fernández estuvieron marcados por una intensificación del cepo cambiario, una redistribución de las cargas de un ajuste que no cesa pero se reperfila y tareas urgentes como la renegociación de la deuda pública, según el plan elaborado por el ministro de Hacienda, Martín Guzmán.

De esto último depende, en buena medida, lo que pase en la economía nacional en 2020, pero, dado que la negociación se encuentra en una fase preliminar, lo que manda es la incertidumbre.

Para algunos analistas, las expectativas de crecimiento son de hasta el 2% son, pero para otros, hay proyecciones de una nueva caída del Producto de igual cuantía.

La inflación, en tanto, podría para algunos repetir el 55% de 2019, mientras que en opinión de otros podría recortarse a la mitad.

Mientras, Guzmán apuesta a que la economía revierta el arrastre negativo del último año y cierre neutra o con una leve recuperación. Además, que la inflación baje del 40% y, posiblemente, se acerque al 35%.

La incertidumbre sobre variables clave, inexorablemente atadas a lo que pase con la deuda, hace que, aunque naturalmente algunos vayan a acertar y otros a errar, no haya lugar esta vez para juicios posteriores demasiado categóricos.

Te puede interesar Cambio de tendencia: por qué se frenó la sangría de depósitos en dólares y crecieron por primera vez en más de cuatro meses

Federico Furiase, director de Eco Go Consultores y profesor en la Maestría en Finanzas (UTDT), advirtió que "si la negociación de la deuda fallara, se abriría un escenario de riesgo".

El economista destacó que "para hablar de 2020 hay que referirse a escenarios, uno base y uno de riesgo".

"Dada la restricción externa y la ausencia de financiamiento para cubrir el déficit fiscal, esos escenarios dependen del tiempo que se tarde en tener cerrada la negociación de la deuda en dólares y en pesos y de cómo evolucionen las expectativas en torno a este tema", indicó.

Además, Fuariase señaló que "en el primero de esos escenarios, que la macro se estabilice requeriría la aplicación de un programa de estabilización exitoso y una negociación rápida y exitosa de la deuda".

"De ese modo, el PBI real que mostraría una caída en torno al 2% -dado el arrastre de 2019-, la inflación oscilaría entre el 35 y el 40% en diciembre de 2020 y la brecha cambiaria se mantendría en niveles bajos. Solo en este escenario un acuerdo de precios y salarios sería exitoso en coordinar expectativas hacia un sendero de desinflación gradual, en un contexto de baja de la tasa de interés y de recuperación en el margen del salario real. Ahora bien, en el escenario de riesgo, si la negociación de la deuda falla o si se empiezan a acumular distorsiones de precios relativos en relación a un atraso del dólar oficial o de tarifas, o si aumenta el gasto público en un contexto de fuerte emisión monetaria, la factura pasará por el lado de la brecha cambiaria y el riesgo país, las expectativas de inflación jugarán más cerca del dólar de la brecha que del dólar oficial y las señales a las exportaciones serán negativas", añadió.

El director de Eco Go afirmó que "en este escenario de riesgo, la inflación se aceleraría desde su nivel actual y la economía real seguiría cayendo".

Te puede interesar En un año convulsionado para las inversiones, la bolsa tuvo un líder indiscutido que ganó 300%

Por su parte, Gustavo Reija, director de la consultora Mecronomic, consideró que "si hay acuerdo por la deuda en el primer cuatrimestre, el país puede crecer 0,5%".

Rejia dijo que "el desempeño de las principales variables económicas estará fuertemente condicionado en 2020 por el resultado del proceso de renegociación de la deuda".

"Se supone el mantenimiento del cepo, con dólar oficial y blue coexistiendo y con un acuerdo social de coordinación de las expectativas marco. En un escenario en el que se llega a un acuerdo por la deuda dentro del primer cuatrimestre, las variables podrían moverse dentro del siguiente escenario base: inflación 41% anual, PBI con un avance del 0,5%, dólar oficial $82 a diciembre de 2020 y dólar blue a $107 para el mismo período", evaluó.

A su turno, Amílcar Collante, del Centro de Estudios Económicos del Sur (CeSur), estimó que el PBI "caería 1,5% y la inflación alcanzaría al 40%" y sostuvo que "las proyecciones y escenarios que pueden trazarse a esta altura para 2020 dependen mucho de la negociación de la deuda".

"El PBI caería 1,5%, la inflación se ubicaría en 40% y el consumo interno retrocedería 2%, aunque recuperaría dinamismo en la segunda parte del año", argumentó.

En tanto, Martín Kalos, economista jefe de la consultora Elypsis puso de relieve que "la recuperación económica comenzaría hacia fin de año".

Al respecto, dijo que "el comienzo de 2020 será de continuidad de la crisis que empezó en abril de 2018. La clave pasará por la renegociación de la deuda, que es lo que permitirá estabilizar la macroeconomía para empezar a pensar políticas de crecimiento en el corto plazo y de desarrollo".

"En el promedio, el PBI va a caer 1,6% en 2020, pero esperamos que la recuperación empiece hacia finales de año, dependiendo de que la renegociación de la deuda culmine con prolijidad hacia marzo o abril. La inflación va a tender a desacelerarse a medida de que se vaya concretando el acuerdo social, alcanzando punta a punta un 43%. Los salarios reales van a comenzar el año perdiendo, pero en la medida en que las paritarias ayuden y la desinflación se concrete podrían terminar 2020 recuperándose. El consumo seguirá aletargado, pero eso podría no ser tan grave como se esperaba hasta hace un tiempo porque los bonos que se entregarán en el primer trimestre podrían ayudar a estabilizarlo", señaló.

Gabriel Zelpo, socio de la consultora Seido, a su turno, aseguró que "la incertidumbre manda y está atada a la reestructuración de la deuda".

"Números no puedo dar porque hay demasiada incertidumbre. Lo que ocurra va a estar está atado al programa financiero que surja de la reestructuración de la deuda, proceso que recién empezó. En líneas generales, diría que el Gobierno está aplicando un programa que busca bajar la inflación con anclas cambiarias y tarifarias, mientras intenta reactivar mediante gasto público y bajas tasas de interés. Es kirchnerismo explícito. En ese sentido, el tipo de cambio oficial y las tarifas nuevamente se van a atrasar y los distintos dólares no oficiales van a tener más relevancia y van a subir más. En el corto plazo pueden tener éxito en bajar la inflación y reactivar el consumo, pero se tendrán que mover rápido porque no estamos ante una solución que permita llegar a 2021", puntualizó.

Leandro Ziccarelli, coordinador del Observatorio Monetario-Financiero del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), comentó que "lo único que se debe esperar es que no pase nada raro con el dólar".

"Sé que casi todos los consultores dan una caída del PBI en 2020, pero vamos a crecer: proyectamos un 2%. ¿Por qué? Porque hay 35 puntos de capacidad ociosa, una base de cálculo bajísima, y el Gobierno empezó a inyectar plata en los sectores vulnerables. Lo único que hay que esperar es que no pase nada raro con el dólar, algo que en este esquema es casi imposible. Además, prevemos una expansión del consumo del 3% y una inflación cerca del 25% si todo sale muy bien o, más probablemente, en un 30% si los precios tardan algo más en desacelerarse. El dólar oficial, a $65 a fin de año", vaticinó.

Marcos Gaona, subdirector de Wealth Management de Balanz, expresó su deseo de que haya "un rebote técnico del nivel de actividad".

En ese sentido, dijo que "para el año que viene esperamos, tras una caída tan fuerte y varios años de recesión, algún rebote técnico del nivel de actividad. No hablo de un crecimiento sustentable de largo plazo, sino del efecto de venir de una recesión muy larga, un rebote que no puedo cuantificar.

"No veo un escenario inflacionario que afloje; muy por el contrario, con la emisión monetaria que se va a producir para financiar el déficit fiscal, la inflación no va a estar muy lejos de la de este año", agregó.