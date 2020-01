El Gobierno realizará su tercera colocación de deuda con una licitación de Letes en pesos

Se licitarán Letras del Tesoro en pesos de corto plazo, que tendrán vencimiento el 28 de febrero próximo, y otras en un tramo que vencerán el 28 de mayo

El Ministerio de Economía realizará dos nuevas licitaciones de Letras del Tesoro en pesos, una dispuesta para este martes, y otra para el 27 de enero.



"Continuando con el regreso de la República al mercado de deuda local en Pesos, con el objetivo de continuar construyendo una curva de rendimientos consistente con las políticas de deudas oportunamente comunicadas y con el objeto de brindar mayor previsibilidad a su ejecución, el Ministerio de Economía anuncia el Cronograma Preliminar de Licitaciones de Letras del Tesoro en Pesos para enero de 2020", informó la Secretaría de Finanzas,



Para el martes se licitarán dos nuevas Letes, las dos darán un interés de Tasa Badlar más un margen a definir en el momento de la colocación, pero una tendrá vencimiento el 28 de febrero y la otra el 28 de mayo de 2020.



La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00 de mañana y la liquidación de los instrumentos se efectuará el jueves 9 de enero, informó Finanzas a través de un comunicado.



La licitación de las letras se realizará por indicación de margen. Habrá un tramo competitivo y uno no competitivo y se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.



Para ambas Letes, las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar el monto de valor nominal a suscribir y el margen en puntos básicos con incrementos de 25 puntos básicos. El precio de colocación, para los dos instrumentos, será de $1.000 por cada $1.000. de valor nominal.



Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo $3.000.000, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir. La suscripción podrá realizarse únicamente en pesos



Desde que asumió el cargo a mediados de diciembre, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, ha realizado dos licitaciones de Letras del Tesoro en Pesos, destinadas a renovar vencimientos de otros títulos de deuda.



Además, pagó los vencimientos de los títulos que no han podido ser refinanciados.



El viernes pasado venció el plazo para que bancos, asesores financieros y acreedores envíen sus propuestas formales al Ministerio de Economía para la reestructuración de la deuda que el Estado argentino tiene con privados y con organismos multilaterales de crédito, como es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI)



Según datos oficiales, la deuda bruta de la administración central ascendía a mediados del 2019 a US$ 337.267 millones, de las cuales un tercio está en manos de agentes privados. y otro tercio en organismo internacionales, principalmente el FMI.