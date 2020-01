Cavallo: "Si no se soluciona la estanflación, existe el peligro de una hiperinflación"

El exministro de Economía criticó la política de Macri, cuestionó la que implementa Alberto Fernández y recomendó una reforma monetaria

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, analizó la herencia que Mauricio Macri dejó al gobierno de Alberto Fernández y habló de las posibilidades de financiamienro de la Argentina para pagar la deuda, de las altas tasas, el cepo al dólar y la inflación.

Además, aconsejó realizar una reforma monetaria "como parte de una reforma más integral decidida por un gobierno que respalde un equipo económico que esté bien preparado para implementarla". Si bien negó que sea urgente, señaló que el país puede llegar a esa instancia por la inercia inflacionaria y la pérdida de confianza en el peso.

"El crédito es fruto de la confianza. La certeza de que quien toma el crédito va a poder pagarlo. También, para que haya recursos genuinos para dar el crédito, tiene que haber ahorros que puedan vehiculizarse hacia el crédito. Si no existe esa confianza no existe crédito, pero no porque las tasas de interés que fije el Banco Central sean muy altas. Simplemente la gente no confía. No se confía por ejemplo en que alguien que presta en pesos vaya a recibir el peso al mismo valor real. Al no existir ese crédito no puede haber moneda. Se requiere la confianza en que la moneda preservará el valor", sostuvo en una extensa entrevista con el diario Perfil.

"Si en este momento el Banco Central dice yo emito dinero y se lo deposito a los bancos para que puedan prestarlo a una tasa muy baja de interés, eso no crea crédito. No: terminará creando más inflación, porque se necesita que la gente confíe. Primero, el crédito tiene que emerger del ahorro, tiene que haber recursos para poder dar crédito. No se puede fabricar con política monetaria el crédito", dijo.

Y recalcó que "la reforma más completa requiere una reforma del Estado y una reducción de gasto público como porcentaje del producto. Incluso, necesita una orientación diferente del gasto público".

Cavallo se mostró preocupado por los aumentos de precios sumados a la recesión económica de la Argentina.

"Si no se encuentra una solución al problema de la estanflación, una solución ordenada, existe el peligro de que sobrevenga una hiperinflación. Pero la hiperinflación existe cuando se descompone totalmente el poder político y pierden total eficacia la intervención casuística y los controles que el Estado puede introducir", dijo.

Y sin nombrarlo, criticó la política económica de Mauricio Macri.

"La recesión es una cura muy costosa y muy ineficiente para bajar la inflación -explicó coincidiendo con el diagnóstico de Roberto lavagna- Algo que se justifica en países como Estados Unidos en la época de Paul Volker, cuando habían tenido estanflación a fines de los 80".

Sin embargo, aclaró el círculo vicioso que planeta Lavagna entre recesión e inflación "es una afiermación peligrosa".

"Es peligro que la gente suponga que el ajuste es necesariamente recesivo", remarcó.

"Hay un ajuste que puede ser expansivo si forma parte de un programa de estabilización bien diseñado. Por ejemplo, tomemos el caso de la desindexación de jubilaciones o de salarios. Si por ejemplo a la gente se le dijera que a partir de ahora las jubilaciones y los salarios se pagarán en dólares se podría eliminar la indexación de salarios y de jubilaciones", explicó.

"Ahora vamos en la dirección opuesta: quieren desindexar pero le prohíben a la gente comprar dólares, manejarse con dólares, ahorrar en dólares dentro del país", criticó.

"En esta dirección la desindexación va a aparecer como muy injusta, porque la inflación va a continuar y se van a deteriorar en términos reales las jubilaciones o cualquier cosa que se desindexe. Y deberán admitir una devaluación que a su vez va a acentuar el deterioro de jubilaciones, pensiones y salarios. Si no será un vehículo para acentuar los desequilibrios entre precios y salarios y la puja distributiva. Así, se terminará con más inflación que antes", concluyó.

"En países que tienen estanflación por desorganización de la economía, es muy difícil que se pueda salir con más recesión. Pero no quiere decir que pretender eliminar la estanflación poniéndole plata en el bolsillo de la gente lograría una reactivación duradera de la economía. Cuando los problemas son fruto de la desorganización económica, como es el caso de Argentina, el punto de partida es una nueva organización, una buena. Ahí, la reforma monetaria permitiría que se estabilizara sin recesión", sostuvo. Y defendió una vez más su política de un peso, un dólar de los '90. "En la convertibilidad veníamos de una recesión", indicó.