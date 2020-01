Cuota UVA seguirá congelada: el BCRA pide a bancos que asuman el costo y los compensa con una baja en los encajes

El Gobierno decidió extender por 12 meses el congelamiento de las cuotas UVA y evitar un salto del 26% en las cuotas. Guiño a los bancos con los encajes

En tiempo de descuento el Gobierno extendió por 12 meses más el congelamiento en el valor de las cuotas de créditos hipotecarios UVA, una medida que vencía este viernes 31 de enero. En concreto, el Banco Central acordó con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina implementar un mecanismo de compensación para amortiguar el incremento que deberían afrontar desde febrero las cuotas de los deudores.

"Este mecanismo evita el salto del 26% en la cuota previsto a partir de febrero y, en su lugar, establece una convergencia a lo largo de 12 meses", explicó el organismo monetario en un comunicado de prensa, en el que destacó que la medida implica "un esfuerzo compartido entre las entidades financieras y los deudores". Además, en ningún caso la cuota podrá superar el 35 por ciento de los ingresos familiares.

Justamente, el criterio de "esfuerzo compartido", es uno de los puntos que estaba establecido en el artículo 60 de la Ley Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el que se definió conformar una comisión que evaluara el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos ajustables por UVA.

Según informó el BCRA, los bancos aportarán un total de $1.411 millones durante los doce meses, que servirán para cubrir la diferencia entre el valor actual de la cuota (congelada desde fin de agosto de 2019) y la variación del UVA. Hasta ahora, los 690 millones de pesos que desde septiembre a la fecha costó el congelamiento, se financiaron utilizando los fondos del fideicomiso PROCREAR.

Un adelanto a los banqueros

Lo que no detalló en el comunicado el BCRA es la letra chica del aporte de los bancos, algo que la cúpula del organismo monetario adelantó a los banqueros de ADEBA (la asociación de bancos de capital nacional) en un encuentro que mantuvieron este martes por la tarde en la sede. El dato que aportó el banquero central es que podrán computar como encajes hasta el 50% del monto que aporte cada entidad para mantener las cuotas congeladas.

Según confiaron distintos banqueros que estuvieron presentes en la reunión, Miguel Pesce les confirmó que la medida sería aprobada esta semana en la habitual reunión de Directorio de los jueves. Junto a Pesce estaban el superintendente de entidades Financieras, Claudio Golonbek, y el gerente general del organismo, Agustín Torcassi.

"Producto de las políticas crediticias implementadas por el gobierno anterior, el peso de los créditos hipotecarios UVA recayó, en su mayor parte, en los bancos públicos", aportó el BCRA. El beneficio, de todos modos, aplica a los deudores de todos los bancos, siempre y cuando el crédito haya sido para para vivienda única y a un valor de compra menor a los 140.000 UVA.

En el comunicado, el BCRA dio un ejemplo de cómo sería el esquema de convergencia de las cuotas:

- Considerando un crédito con una cuota de $12.000, el incremento del 26% previsto implicaría un salto en la misma hasta los $15.100 establecidos por la cuota contractual para febrero de 2020. En el marco del mecanismo de convergencia, la cuota se incrementará a $12.600 (+5%).

-Si se considera el crédito máximo al que accedieron los beneficiados por el congelamiento, la cuota debería pasar de los $24.300 en enero a $30.700 en febrero (+26%). Con el mecanismo de convergencia, el monto a pagar en febrero será de $25.700 (+6%).

Cada crédito, en detalle

El 10 de enero, el BCRA había sacado un comunicado mediante el cual le pedía información detallada a los bancos sobre los préstamos hipotecarios UVA otorgados a personas humanas.

Así, recopiló información como CUIT y CUIL del titular y del codeudor; el monto inicial de crédito expresado en UVA; la fecha de origen del crédito; el plazo total del crédito expresado en días; el saldo del crédito expresado en UVA al 30 de noviembre de 2019; la cuota actual expresada en UVA correspondiente a noviembre de 2019, y el porcentaje de la relación cuota ingreso inicial.

De ese relevamiento surge que existen en la actualidad un total de 105.000 deudores hipotecarios UVA, de los cuales 95.000 corresponden a préstamos de hasta 120.000 UVAS y para vivienda única.

Así, este jueves, un día antes de que se termine el congelamiento provisorio de las cuotas que el Gobierno de Alberto Fernández había dispuesto a fin de diciembre, el Directorio del BCRA le dará forma al nuevo mecanismo en donde el propio organismo también hará su aporte (a través de los encajes) al criterio de esfuerzo compartido.

Ese mismo día, a las 17.30, el grupo autoconvocado "Hipotecados UVA" se concentrará en la puerta de Reconquista 266 para pedir la que la solución sea en beneficio de todas las familias "y que no prevalezca el lobby bancario", como mencionan en el flyer de la convocatoria. Minutos después del comunicado del BCRA, este grupo dijo estar "profundamente decepcionado" y confirmaron la marcha ya que consideran que "no hay solución de fondo para los créditos" porque el sistema no se toca.