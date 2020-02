Moody's advierte que Argentina ya está en default y que el mercado "no entiende para dónde va el Gobierno"

Gabriel Torres, analista principal para Argentina en la división riesgo soberano de la agencia estadounidense Moody’s Investors Service, aseguró que la Argentina ya está en default porque no cumple con las condiciones originales de sus bonos.

En ese sentido, Torres señaló que para el país ya "no hay una diferencia entre crisis de liquidez o de solvencia", porque en concreto el país no puede pagar y opinó que esto ocurre por la incapacidad del país de haber desarrollado un mercado de capitales fuerte que pueda financiar al Gobierno, además de una serie de factores.

Además, el analista advirtió que el mercado ha dejado de prestarle dinero a la gestión de Alberto Fernández porque no termina de entender hacia dónde se va. Y señala que el plazo autoimpuesto del 31 de marzo para terminar la reestructuración es escaso, dado que "es mucho lo que se pretende hacer en muy poco tiempo".

"Nosotros tenemos la visión de una calificadora, eso significa que analizamos toda la perspectiva del pago de deuda. Sabemos, porque el Gobierno lo ha dicho, que se va a reestructurar. Para ser claros: para nosotros eso es un default", afirmó el ejecutivo de Moody’s.

Torres indicó que tienen una calificación muy baja porque, entre otros motivos, "el Gobierno anterior había hecho un default en deuda de corto plazo y el actual ha dado a entender que va a hacer default en pasivo de mediano y largo plazo. De hecho, ayer lo hizo al extender el plazo de pago del bono AF20".

"Nuestra gran pregunta es: ¿qué es lo que va a ofrecer el Gobierno y qué va a lograr con los inversores? Eso para analizar cuáles serán las pérdidas que registrarán los acreedores. Uno está viendo, en base a las licitaciones que no se lograron, que hay una resistencia de los inversores para prestar plata al Gobierno. Esto es importante porque tiene un impacto en la "deuda vieja" pero tras la reestructuración el Gobierno va a seguir necesitando financiarse. Ahí va a ser importante ver qué es lo que el mercado está dispuesto financiar. Y claramente los mercados están muy recelosos en este momento", enfatizó en declaraciones a La Voz del Interior.

El economista señaló que "en la medida que el Gobierno no da a conocer su plan, alarga el proceso".

"Nadie va a poder actuar ni tomar decisiones hasta que no esté disponible la película completa. En parte, es posible que quienes no están dispuestos a financiar hoy lo hacen porque no saben a dónde quiere ir el Gobierno con todo esto", añadió.

Al ser consulto sobre si el mercado podría estar atajándose también de alguna propuesta agresiva del Gobierno, como una quita fuerte de capital en la reestructuración, Torres admitió que "puede haber algo de eso".

"Seguramente cada inversionista está diciendo: bueno, hay una pérdida ya en los bonos que tengo. ¿Quiero arriesgar más? ¿Para qué arriesgar más?", enfatizó.