Cómo aumentar el límite de la tarjeta de crédito

Para obtener un aumento del límite de la tarjeta de crédito es fundamental cumplir ciertos requisitos financieros. Consejos para lograrlo

En los últimos meses, a partir de la delicada situación económica de Argentina, muchas personas han incrementado sus pagos con tarjeta de crédito, financiando, por ejemplo, las compras del supermercado.

A esto se sumaron los gastos en las vacaciones.

Ahora, entrando en el comienzo del ciclo escolar, aparece el problema de que el límite de la tarjeta de crédito alcanzó el tope, lo cual representa un problema para muchas familias.

La buena noticia es que es posible aumentar el límite de la tarjeta de crédito, para que puedas financiar un mayor número de compras.

Sin embargo, para aumentar el límite de la tarjeta de crédito, es necesario cumplir algunos requisitos.

Qué es el límite de la tarjeta de crédito

Antes de pasar a los consejos para aumentar el límite de la tarjeta de crédito, es necesario saber de qué se trata: es el valor máximo concedido por el banco para compras a crédito hechas con ese plástico.

De esa forma, se pueden efectuar operaciones financieras en cuotas pagando la factura en la fecha de vencimiento elegida en el contrato.

Cuando se excede el límite de la tarjeta de crédito, el banco bloquea el plástico y las próximas operaciones no se autorizan hasta el pago de la facturación.

El problema radica en que a veces ese límite es relativamente bajo, pero siguiendo una serie de indicaciones se puede aumentar.

Consejos para aumentar el límite de la tarjeta de crédito

A continuación, iProfesional te brinda 4 consejos simples que pueden guiarte para pedir con éxito un aumento en el límite de tu tarjeta de crédito.

1) El límite lo marcan tus ingresos

Para solicitar un aumento del límite de la tarjeta de crédito es necesario demostrar que se cuentan con los ingresos correspondientes

El banco determina el límite de tu tarjeta de crédito en base a tu poder adquisitivo.

Es por eso que es fundamental ser consciente de cuáles son los ingresos que servirán de argumento para pedir un aumento.

O sea, si pedimos un aumento 10 veces superior al sueldo, y este es el único ingreso que tenemos, es por demás probable que no aprobarán el aumento del límite.

En efecto, en la mayoría de los casos los bancos determinan el límite como un porcentaje sobre del salario del cliente. Sin embargo, esto no es absoluto ya que las entidades financieras ponderan también otros factores tales como si se trata de un buen cliente, su historial crediticio, si no tiene deudas, si está en el veraz, con quién vive, etc.

Es por eso que si tenemos otro tipo de ingresos y/o podemos demostrarle al banco que podemos solventar ese aumento del límite, la entidad financiera lo podría considerar.

2) Disciplina con los pagos de la tarjeta de crédito

Contar con un buen historial crediticio es trascendental para solicitar un aumento del límite de la tarjeta de crédito

Si querés una tarjeta de crédito que tenga un límite alto es fundamental ser organizado con tu vida financiera y dejar "descansar" tu línea de crédito.

Si por ejemplo, ya contás con una tarjeta que tiene una deuda alta y pagás solo el mínimo de lo facturado cada mes o incluso renegociás las deudas, tus posibilidades de conseguir un aumento de límite en la tarjeta de crédito se reducen.

Por eso, si querés aumentar el límite de tu tarjeta de crédito, es recomendable que pagues el total de tu deuda o al menos saldes los resúmenes completos.

Abonar solo el pago mínimo puede ser una opción, pero debe ser, a la vez, una excepción.

En ese sentido tené en cuenta que saldar solo el pago mínimo envía una señal al banco de que tu crédito ya de por sí es elevado en comparación con tus ingresos.

En efecto, mantener tus cuentas al día es condición necesaria para acceder a mejores condiciones en el sistema bancario.

3) Aumento del límite en el momento adecuado

Este ítem es muy importante ya que pedir el aumento del límite en el momento inadecuado puede perjudicar una eventual solicitud más adelante.

El banco debe recibir la "señal" de que podés solventar un aumento de tu límite, por eso es recomendable hacer la solicitud cuando tenés al menos más de un año en un trabajo estable (y podés demostrarlo) o bien cuando recibiste un aumento de sueldo, aguinaldo, bono o dinero extra que te está llegando mes a mes.

De esta forma, el banco entenderá que te encontrás en una mejor situación financiera y por ende querés aumentar tu nivel de vida.

El aumento del límite de la tarjeta de crédito hay que solicitarlo en el momento adecuado

Para solicitar un aumento del límite de la tarjeta de crédito básicamente hay dos caminos diferentes:

- Vía telefónica: Llamando a atención al cliente del banco (generalmente es un 0-800). Esta opción puede resultar útil si no estás seguro si estás en condiciones de pedir un aumento del límite de la tarjeta de crédito.

- Presencial: Dirigirse directamente a la sucursal del banco para ser atendido por ejecutivo de cuentas. Recomendable para aquellos que son conscientes que el límite ha quedado desactualizado en base a sus ingresos actuales. Recordá concurrir al banco con todos los comprobantes y garantías que demuestren tu capacidad de pago.

4) Negociá con otros bancos

Si con estos consejos todavía no conseguís aumentar el límite de tu tarjeta, entonces no te olvides de los otros bancos.

Cada entidad financiera posee sus propios criterios para autorizar el aumento de límite de sus tarjetas. Por eso, en caso de tener una respuesta negativa con tu banco, podés acudir a la competencia y verificar cuál es el valor del límite concedido.

Recomendaciones para pedir una tarjeta

Si agotaste las opciones en tu banco y vas a explorar la posibilidad de pedir una tarjeta de crédito en otras entidades financieras, recordá que el ejecutivo de cuentas está para ayudarte y asesorarte.

Por eso es recomendable contarle bien para qué necesitas esa tarjeta (o aumentar el límite de la misma), cuáles son tus ingresos, etc.

En este sentido es importante decir la verdad ya que los bancos cuentan con mucha información acerca de la situación financiera de los usuarios. Generar una mala impresión de entrada y perder la confianza del ejecutivo de cuentas, puede resultar un error crucial a la hora de querer aumentar el límite de tu financiamiento.

Asimismo, es recomendable ser abierto a las distintas opciones ya que si bien vamos con una idea (de qué tarjeta y límite es el más adecuado para nuestras necesidades), el banco puede ofrecernos otras opciones igual de interesantes: capaz hay otras tarjetas más beneficiosas, que ofrecen puntos, tienen convenios con los negocios en los que soles comprar, etc.

En tercer lugar, hay que tener en cuenta cuál es el financiamiento (las tasas de interés) que cobra el banco, para estar cubiertos por si eventualmente no podemos pagar nuestra tarjeta de crédito o bien solo podemos saldar el pago mínimo.

En Argentina las tasas de interés son sumamente elevadas, pero a la vez es cierto que a veces hay muchas diferencias entre las distintas entidades.

En efecto, según los últimos datos proporcionados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa efectiva anual, el indicador con el que se calcula la tasa de interés en un año, que cobra cada banco emisor de tarjetas de crédito, varía entre el rango del 63% y 224%, con una tasa promedio del 131%

En este artículo de iProfesional podés revisar los bancos que ofrecen las tarjetas de crédito con los intereses más altos y más bajos del mercado argentino, para que puedas comparar entre las diferentes opciones.

Y si no pudiste obtener un aumento del límite, calma, con el tiempo y con esfuerzo, podrás demostrarle a tu banco que estás en una mejor situación financiera y obtener un mayor crédito en tu tarjeta.