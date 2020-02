Qué dice el proyecto oficial para limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito

La iniciativa propone modificar el artículo 16 de la ley 25.065 de tarjetas de crédito y determina cuál será la tasa máxima que podrán cobrar los bancos

El senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, presentó este miércoles un proyecto de ley para limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, al considerar que los pagos de refinanciación de esas entidades "generan una situación de ahogo financiero que agrava la economía de las familias".

La iniciativa, que lleva la firma de una veintena de senadores del kirchnerismo, propone modificar el artículo 16 de la ley 25.065 de tarjetas de crédito y determina que la tasa máxima que podrán cobrar los bancos "no podrá exceder la tasa de referencia que establezca el Banco Central".

"El límite estará dado por la tasa de referencia para las LELIQ que informará el Banco Central mensualmente. Dicha tasa se encuentra actualmente en un 44 por ciento la cual es aún muy elevada", sostiene el senador por Neuquén en el texto.

La propuesta fue acompañada por la mayoría del bloque del Frente de Todos, incluido el jefe del espacio, José Mayans, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, y el puntano Adolfo Rodríguez Saá, entre una veintena de legisladores, por lo que se descuenta que tendrá rápido tratamiento en las comisiones a las que será girado.

En los fundamentos, el senador Parrilli consideró que "las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento de tasas usurarias" y responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri por esa situación.

"Los planes de financiación de resumen generan una situación de ahogo financiero que agrava la economía de las familias, introduciéndolas en una rueda de pago de intereses que se acumulan, incrementando el monto debido y empujándolas a situaciones críticas de endeudamiento", sostuvo.

Para Parrilli, "es hora de que los bancos sean quienes realicen el esfuerzo necesario o atenúen su extraordinaria rentabilidad para poder salir de la situación de emergencia en la que se encuentra sumergida la economía argentina".

"Ya que fueron ellos quienes fomentaron las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri junto con Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Luis Caputo, como responsables de la profunda crisis económica y social generada", añadió en el texto del proyecto.

El legislador remarcó que las entidades bancarias "incrementaron exponencialmente sus ingresos y activos a costa de las familias argentinas que al no cubrir la canasta básica se vieron forzadas a acceder a financiamientos para la compra de alimentos o remedios".

El senador advirtió que "la grave crisis económica y social" generada por las políticas del macrismo "llevaron a la situación de agobio económico en la que se encuentran los argentinos, por lo que se considera necesario limitar las tasas aplicadas por las entidades con el objetivo de brindar financiación a tasa accesible y beneficiosa para los usuarios".

"Le están robando a la gente"

Parrilli sostuvo este miércoles que la tasa de interés que están cobrando los bancos "es una usura" y consideró que "le están robando a la gente".

En diálogo con Radio Con Vos, el ex secretario general de Presidencia sostuvo: "Es una usura la tasa de interés. Los bancos le están robando a la gente".

En ese sentido, defendió el proyecto de ley para limitar los intereses que cobran las tarjetas de crédito sobre los consumidores.

"Creo que tenemos que ponerle un límite y que en esta Argentina ellos no son los privilegiados", subrayó.

Además, sobre el problema del acelerado crecimiento de las cuotas de los créditos UVA, subrayó que "los bancos deberían asumir la responsabilidad de lo que hicieron con la gente, de cómo la han engañado".

Sin embargo, manifestó: "No quiero opinar sobre la posición del Gobierno Nacional porque no lo he estudiado, pero si el Estado pone plata lo que hacemos es salvar a los bancos".

"Los bancos públicos tendrán que asumir la responsabilidad", concluyó.