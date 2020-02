Por 180 días, las tarjetas de créditos no podrán subir las comisiones

Así lo resolvió el Banco Central. De esta forma, incidirá en una disminución en el saldo final a pagar por las compras en cuotas con tarjetas

El Banco Central (BCRA) dispuso que por 180 días, las tarjetas no podrán subir las comisiones. Esta medida acompañó a la resolución en la que la autoridad monetaria fijó un techo para las tasas de interés de las tarjetas de crédito: 55%.

De esta forma, incidirá en una disminución en el saldo final a pagar por las compras en cuotas con tarjetas.

Informadas a través de las Comunicaciones A 6911 y 6912,el Directorio decidió que los bancos no podrán comunicar por 180 días a los usuarios aumentos en las comisiones que cobran ni informar la creación de otras nuevas, salvo aquéllas que a la fecha ya hayan sido informadas al BCRA.

"Tasas de interés, 55% y por 180 días no se pueden subir las comisiones. Lo ideal es que sea un mercado libre y como eso no pasa, el Estado tiene que intervenir porque te venían cobrando 200% para financiarte", afirmó el economista Carlos Burgueño.

La reducción de tasas de interés también incluye a tarjetas no bancarias. Y la medida ya rige:

"Las tarjetas no bancarias (como Falabella o supermercados) también entran. ¿A partir de cuándo? Si tu tarjeta cerró ayer no entra, en cambio sí, si cierra mañana, sí entra. Hay que tener en cuenta la prudencia de las persona, ya que si se endeuda por encima de su capacidad de pago no es por culpa del banco", señaló el economista a "Uno nunca sabe".

El miércoles, el Banco Central (BCRA) resolvió en su reunión de Directorio que aplicará un tope del 55% a la tasa de interés nominal anual para compras en pesos que pueden cobran los bancos a sus clientes por el uso de tarjetas de crédito.

También limitó las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito no bancarias, que a partir de ahora no podrán superar el 25% del promedio de la tasa de créditos personales de las entidades financieras, excluyendo a las tasas de los proveedores no financieros de créditos.

De acuerdo a un relevamiento del 5 de febrero último realizado por el Banco Nación, el Santander tiene una TNA de financiación del 93%; el Galicia, del 87%; Macro, del 85%; BBVA, 81%; Supervielle, 69%; Ciudad, 67%; Credicoop y Banco Provincia, 65%.