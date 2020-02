El FMI consideró "muy valioso" que Argentina acepte el monitoreo del Artículo 4°

El vocero del FMI, Gerry Rice, destacó que "es muy valioso" que Argentina haya aceptaado la revisión propuesta por el Artículo IV, que corresponde a todos los países miembro, del estatuto del organismo y la disposición a conversar sobre un nuevo programa con el país.

La Argentina abandonó en los hechos el programa stand-by en vigencia cuando asumió Alberto Fernández la presidencia, después de que se hubieran desembolsado u$s 44.000 millones de un préstamo acordado de u$s 57.100 millones.

Very good meeting with Minister @Martin_M_Guzman at the #G20SaudiArabia. I welcomed the Argentine authorities’ commitment to continue to deepen our engagement including through an Article IV & steps toward an IMF-supported program in the future. pic.twitter.com/GUTzMFRfFf