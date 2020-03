Las medidas "anti pandemia" del BCRA: afloja cepo para varados, extiende vida del billete de $5 e impulsa a las fintech

El Banco Central publicó una serie de medidas con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema financiero en el contexto de cuarentena general.

Algunas horas antes de que el presidente Alberto Fernández anunciara la extensión de la cuarentena hasta el 12 de abril, el Banco Central (BCRA) se apuró a poner en marcha una serie de modificaciones para mejorar el funcionamiento del sistema financiero durante la etapa de aislamiento.

La Comunicación "A" 6948 trajo varias novedades en temas como retiros de dinero en el exterior, vigencia del billete de $5 y transferencias con billeteras digitales, entre otros temas.

Ayuda a los varados

Tras la decisión del Gobierno de dejar de repatriar a los argentinos varados en el exterior, el Central decidió flexibilizar el cepo en algunos puntos para ayudar a quienes tengan que permanecer en el extranjero hasta tanto se reabran las fronteras.

Para ello, el organismo modificó dos normas del entramado del cepo cambiario. En primer lugar, permitirá el envío de hasta u$s 500 mensuales desde cuentas en moneda extranjera a cuentas de empresas remesadoras en el exterior. Esta medida se suma a una resolución de Cancillería que estableció que el Estado se hará cargo del hospedaje, la alimentación y la asistencia sanitaria de todos aquellos argentinos que tengan pasajes vencidos para volver al país y puedan demostrar que no tienen fondos para mantenerse.

En materia cambiaria, hasta ahora, solamente se podían girar divisas entre cuentas propias (una local y otra en el exterior). Ahora, un familiar de la persona que está en el exterior podrá hacer el giro directamente a la remesadora internacional, con el objetivo de colaborar con alguien que quedó varado por la crisis desatada por la pandemia de coronavirus.

Te puede interesar Banco por banco: qué medidas tomaron para operar durante la cuarentena y qué beneficios dan a sus clientes

Sin embargo, la norma tiene un obstáculo en su aplicación. La empresa remesadora más importante del mercado es Western Union, cuyas sucursales internacionales no reciben transferencias de dólares provenientes de Argentina.

La filial local de esta compañía aclaró, por el contrario, que sí recibe pesos para girar al exterior y el destinatario retira (ya sea en un local o en una cuenta bancaria) el equivalente de esos pesos en la moneda local del lugar donde quedó varado.

El envío se puede realizar personalmente en las sucursales de Correo Argentino o mediante transferencia bancaria a través de la aplicación "Western Union Latinoamérica 2". Las comisiones están entre 5% y 7% por operación y es más económico si se realiza usando la app móvil.

En el caso de los argentinos varados en el exterior, la compañía recomendó comunicarse con la filial local de Western Union para conocer la disponibilidad de locales y horarios de atención.

Con todo, quienes logren realizar el envío de dólares al exterior desde su cuenta bancaria en los términos establecidos por el BCRA, tendrán que firmar una declaración jurada donde conste que la transferencia "tiene por objeto colaborar con la manutención de residentes argentinos que han debido permanecer en el exterior en virtud de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia COVID-19".

Adelantos de efectivo

Te puede interesar En plena cuarentena, el Banco Nación abrirá sus sucursales para algunas operaciones

Otra flexibilización que puso en marcha el Central tiene que ver con la extracción de efectivo con tarjeta de crédito en el exterior. Desde la gestión de Guido Sandleris, la normativa limitó a u$s50 cada operación de adelanto de efectivo fuera del país. El cliente podía realizar tantos retiros de divisas como quisiera pero, como los bancos cobran una comisión por cada adelanto, el tipo de cambio que se obtenía no era conveniente. Con el recargo de 30% establecido por la Ley de Solidaridad, esta alternativa terminó de perder atractivo.

Ahora, el BCRA llevó el tope de los adelantos a u$s 200 por operación, siempre y cuando la persona no se encuentre en países limítrofes. En este último caso, el límite sigue en u$s 50 para evitar que los usuarios de tarjetas de crédito aprovechen viajes breves (una vez levantada la cuarentena) para hacerse de divisas por esta vía. De todos modos, los adelantos de efectivo continuarán pagando el impuesto de 30%.

Si, en cambio, la idea es retirar dinero en el exterior con tarjeta de débito, el cliente podrá seleccionar de forma remota sobre qué cuenta prefiere que se realice el débito. Por defecto, el Central estableció que será la cuenta en dólares. En ese caso, como los fondos salen de una cuenta en moneda extranjera y no hay operación cambiaria, no hay tope para la extracción.

Pedido a las fintech

Tras las largas colas que se vieron la semana pasada en las puertas de los cajeros automáticos, el BCRA hizo un pequeño guiño a las fintech o Proveedores de Servicios de Pago (PSP), a quienes empezó a ver como aliadas en el contexto actual. El organismo que conduce Miguel Pesce les solicitó a las billeteras digitales que tengan disponibles las transferencias entre ellas, así como desde y hacia bancos.

Para eso, las cuentas de pago de las billeteras tienen una Clave Virtual Uniforme (CVU), que funciona como el CBU de las cuentas bancarias. En su norma, el BCRA añadió un pedido: agilizar la acreditación.

"Cuando estas transferencias se cursen a través de esquemas de pago con acreditación inmediata, los PSPs no podrán imponer dilaciones adicionales ya sea para enviarlas o para recibirlas", indicó la Comunicación.

Te puede interesar Banco Nación ofrece créditos a tasa subsidiada para Pymes: los detalles

Esto responde a que el BCRA detectó que algunas billeteras demoraban varias horas en hacer las acreditaciones correspondientes. El organismo busca lograr que las fintech colaboren en este momento de alta demanda de efectivo por parte de los usuarios de servicios financieros, ya que las billeteras digitales no sólo permiten hacer transferencias sino también pagar mediante código QR o con tarjetas de débito y crédito pero sin necesidad de tener el plástico en la mano.

En la billetera Ualá se mostraron conformes con la iniciativa de la autoridad monetaria: "Siempre fue prioridad para nosotros cumplir con el estándar definido desde el Banco Central porque estamos convencidos de que es clave que el Estado promueva la interoperabilidad de todo el sistema e impulse cada vez a más actores a formar parte".

La empresa comandada por Pierpaolo Barbieri aclaró que fue la primera en Argentina en habilitar por completo el envío de dinero entre cuentas virtuales y bancarias, en agosto del año pasado. "Desde un comienzo nuestras transferencias fueron inmediatas y abiertas para enviar y recibir transferencias de fondos desde y hacia cuentas bancarias, cuentas de pago propias y cuentas de pago de otros", resaltaron.

Pierpaolo Barbieri, de Ualá

Sin embargo, reconocieron que algunos usuarios tienen problemas al hacer transferencias. Sobre ese punto, explicaron: "Al formar parte de un ecosistema financiero, es necesario que todos los actores adapten sus plataformas (móviles y de escritorio) para que transferir desde otras cuentas virtuales o bancarias a Ualá (es decir, a un CVU) sea sencillo. Algunos de los reclamos que recibimos por parte de los usuarios se relacionan con inconvenientes para transferir desde otras instituciones".

Una vida más para el billete de $5

Como consecuencia de la cuarentena, el billete de $5 logró extender su vigencia. Habrá tiempo hasta el viernes 29 de mayo para canjearlos en bancos y las entidades financieras, a la vez, podrán depositarlos en el Central hasta el 31 de agosto.

El billete de $5 con la imagen del General José de San Martín había salido de circulación el pasado 1º de marzo pero los bancos tenían hasta el 31 de este mes para depositarlos en el Central. Sin embargo, la cuarentena obligatoria forzó a suspender ese movimiento de billetes cuando todavía faltaban algo más de 10 días para que venciera el plazo reglamentario. Por eso, el BCRA eligió extender la vigencia del que es todavía el billete de menor denominación en circulación.

Por ahora, de todos modos, no hay mucho para hacer. Recién cuando los bancos vuelvan a abrir sus puertas al público podrán recibir el remanente de billetes y canjearlos por monedas del mismo valor (con la imagen del arrayán y su flor) o bien por otros billetes de curso legal. Luego las entidades tendrán tres meses más depositarlos en el BCRA.