Guzmán anticipó que el Gobierno busca alcanzar un nuevo programa rediseñado con el FMI

El ministro de Economía remarcó que la administración de Alberto Fernández apunta a "refinanciar la deuda" con el Fondo Monetario

El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo esta tarde que el Gobierno quiere acordar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), diseñado por la Argentina y "consistente con el nivel de sostenibilidad".

En diálogo con periodistas, el funcionario destacó que entre el Gobierno y el organismo multilateral hay un "diálogo muy constructivo".

"El objetivo de esta administración es tener un nuevo programa con el FMI", puntualizó, y señaló que el país quiere "tener un programa diseñado por la Argentina, que ahora requiere adaptación" ante la emergencia sanitaria.

Remarcó que la administración de Alberto Fernández apunta a "refinanciar la deuda" con el Fondo porque "no está en condiciones de hacer frente a lo contemplado" en el acuerdo Stand by, del que no tomará el dinero que quedaba por desembolsar.

Guzmán también subrayó que el Gobierno está tratando de hacer una "oferta muy rápida" a los bonistas ara resolver el problema de la deuda y adjudicó la demora a la crisis por el coronavirus.

Al dar a conocer más lineamientos para la sostenibilidad de la deuda, puntualizó que serán fundamentales los principios vinculados con un "período de gracia" y "reducción de cupones y extensiones de vencimiento", así como también "posibles reducciones de los valores nominales de la deuda elegible".

Aseguró que la intención es "lograr un perfil de amortización con costos de refinanciación que permitan a la economía hacer frente a shocks adversos".

Además, confió en que durante esta semana y la próxima continuarán las conversaciones con los bonistas.